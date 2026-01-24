به گزارش خبرگزاری فرانس پرس، جنرال توماس لووین، معاون لوی درستیز عملیات ناتو گفته است که برای این منظور یک «منطقه خودکار» مبتنی بر هوش مصنوعی را ایجاد می‌کنند که به نیروهای زمینی انسانی متکی نخواهد بود.

او همچنان افزوده است که این منطقه به‌عنوان یک حایل دفاعی قبل از آنکه هرگونه نیروی دشمن وارد این منطقه شود، عمل خواهد کرد.

به گفته او، این منطقه خودکار مجهز به حسگرهایی خواهد بود که نیروهای دشمن را شناسایی کرده و سیستم دفاعی مانند طیاره‌های بی‌سرنشین، وسایط جنگی نیمه‌خودکار، ربات‌های زمینی، همچنان سیستم‌های دفاع هوایی خودکار و سیستم های ضد راکتی را فعال می‌کند.

لووین گفت این حسگرها که «در زمین، فضا، فضای سایبری و هوا» مستقر خواهند بود منطقه‌ای به وسعت چند هزار کیلومتر را پوشش داده، تحرکات دشمن یا استقرار سلاح‌ها را شناسایی می‌کنند و این اطلاعات را به‌ صورت هم‌زمان به تمام کشورهای عضو ناتو منتقل خواهند کرد.

این جنرال افزوده که این سیستم هدایت‌شده با هوش مصنوعی، سلاح‌ها و نیروهای مستقر فعلی ناتو را تقویت خواهد کرد.

کشورهای اروپایی عضو ناتو در حال افزایش آمادگی‌های خود هستند، زیرا نگران‌اند که روسیه که اقتصادش به دلیل جنگ در اوکراین در حالت جنگی قرار دارد ممکن است به دنبال گسترش بیشتر، حتی به داخل قلمرو اتحادیه اروپا، باشد.