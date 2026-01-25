عبدالرحمن، باشندهٔ ۲۲ سالهٔ ولایت هرات که سرپرست یک خانوادهٔ ۸ نفره است و با کراچی دستی کار می‌کند، می‌گوید که از چهار روز به اینسو بیکار مانده است.

او به رادیو آزادی گفت:

یک سال می‌شود که کراچی دارم، اما حالا هوا سرد است و بیکار هستم

در خانواده‌ام کودکان و مریضان داریم، کسی هم قرض نمی‌دهد و اگر بدهد زود می‌خواهد. هیچ‌کسی با ما کمک نکرده است. آن روز فقط ۵۰ افغانی کار کردم، اما امروز از صبح در بازار هستم، هیچ کاری نیست و هیچ پولی به‌دست نیاورده‌ام. همین‌جا با کراچی ایستاده‌ام، برف می‌بارد و باد شدید می‌وزد."

او می‌گوید که در این شب‌ و روزها، خودش و خانواده‌اش شب‌ها و روزها را با گرسنگی سپری می‌کنند.

عبدالله، ۱۹ ساله و باشندهٔ منطقهٔ دارالامان شهر کابل، که او نیز کراچی دستی دارد به رادیو آزادی گفت که هرچند کار با کراچی در این هوای سرد و برف بسیار دشوار است، اما چون مسئولیت سرپرستی یک خانوادهٔ ۶ نفره را به‌عهده دارد، مجبور است کار کند.

"در کنار سرک می‌ایستم تا کسی بیاید و بارش را با کراچی انتقال بدهم. خیلی سخت است، اما چه کنم، مجبوریت و فقر است. پدرم فوت کرده و تمام مسئولیت به دوش من است. هوا سرد است و کار هم نیست. در یک روز بین ۵۰ تا ۱۰۰ افغانی پیدا می‌کنم. با آن هم فقط پنج یا شش دانه نان خشک می‌خرم، اگر ۴۰ افغانی باقی بماند، کمی سبزی می‌گیرم."

شماری از باشنده‌گان ولایت ننگرهار که در کنار سرک‌ها کار می‌کنند، می‌گویند که نسبت به شهرها، در ولسوالی‌ها یافتن کار دشوارتر است و هرگاه بارندگی باشد، روزها در خانه می‌نشینند.

یکی از باشنده‌گان ولسوالی خوگیانی این ولایت که ۵۰ سال عمر دارد و نمی‌خواهد نامش در گزارش نشر شود، به رادیو آزادی گفت:

در این باران‌ها و برف‌ها در خانه هستیم، نه کار داریم و نه چیزی برای خوردن. با مشکلات بسیار جدی روبه‌رو هستیم

با کراچی دستی کار می‌کنم و بار مردم را از یک جا به جای دیگر انتقال می‌دهم. وقتی هوا آفتابی باشد، در یک روز صد افغانی کار می‌کنم. در خانواده‌ام ۱۸ نفر هستند و ۵ کودک یتیم داریم. این صد افغانی به هیچ چیز نمی‌رسد. قرضدار هستیم و حالا هم همه چیز را به قرض می‌گیریم. همسرم مریض است، گاهی او را به شفاخانه می‌برم و گاهی جای دیگر. پول قرض می‌کنم. با مشکلات بسیار زیادی روبه‌رو هستیم."

این در حالی است که در هفتهٔ روان، به‌شمول پایتخت کابل، در بیش از نیمی از ولایت‌های افغانستان برف‌باری‌های سنگین صورت گرفته که در نتیجهٔ آن، در شماری ولایت‌ها مردم متحمل خسارات جانی و مالی شده اند.

ادارهٔ ملی مبارزه با حوادث طبیعی تحت کنترول طالبان گفته است که در سه روز گذشته، در ۱۵ ولایت افغانستان، بر اثر برفباری‌ها و باران‌ها ۶۱ تن جان باخته و ۱۱۰ تن دیگر زخمی شده‌اند.

محمد یوسف حماد، سخنگوی این اداره، روز شنبه ۲۴ جنوری، در یک پیام ویدیویی گفته است که همچنان در نتیجهٔ برف و باران، صدها خانه به‌گونهٔ کامل و جزئی تخریب شده و صدها رأس مواشی نیز تلف شده‌اند.

صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) در مورد موج سرما در افغانستان ابراز نگرانی کرده و گفته است که در این وضعیت، هزاران خانواده با شرایط دشوار بشری روبه‌رو هستند.

پیش از این، دفتر هماهنگی امور بشردوستانهٔ سازمان ملل متحد (اوچا) اعلام کرده بود که در سال ۲۰۲۶ میلادی، ۲۱ اعشاریه ۹ میلیون تن در افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز خواهند داشت.