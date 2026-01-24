جهان
حمله انتحاری در پاکستان ۷ کشته برجای گذاشت
در شمالغرب پاکستان، در منطقهٔ دیره اسماعیلخان، بر اثر یک انفجار ۷ نفر کشته و ۲۵ نفر دیگر زخمی شدهاند.
محمد عدنان یکی از مقامهای پولیس دیره اسماعیلخان ب به بخش مشال رادیو آزادی گفته است که یک حمله انتحاری روز جمعه هنگام برگزاری مراسم عروسی رخ داده و در آن، هفت تن به شمول وحیدالله جگری باختهاند.
شاهدان عینی میگویند بر اثر این انفجار یک اتاق فرو ریخته و عملیات نجات همچنان ادامه دارد و احتمال افزایش تلفات وجود دارد.
تا کنون هیچ گروهی مسئولیت این رویداد را بر عهده نگرفته است.
مذاکرهکنندگان اوکراینی و روسی با مقامهای ایالات متحدۀ امریکا ملاقات کردند
مذاکرهکنندگان اوکراینی و روسی برای گفتوگوهای حیاتی درمورد جنگ تمام عیار مسکو علیه اوکراین با مقامهای ایالات متحدۀ امریکا ملاقات کردند؛
در حالی که کرملین پس از نشست میان ولادیمیر پوتین رئیسجمهور روسیه، و هیئتی از قصر سفید، هیچ نشانهای از نرمشدن مواضع سختگیرانهاش در مورد مطالبات ارضی نشان نداده است.
براساس مرکز خبر رادیو آزادی، گفتوگوهای روزجمعه(۲۳ جنوری) در ابوظبی برگزار شد و نخستین بار بود که از زمان آغاز تهاجم حدود چهار سال پیش، مقامهای اوکراینی و روسی از نزدیک، همراه با مذاکرهکنندگان امریکایی، دیدار کردند.
این نشستها در حالی دایر میشود که اوکراین در تاریکی و سرمای شدید ناشی از حملات شدید روسیه بر زیربناهای انرژی این کشور، نیروگاهها، استیشنهای برق و مراکز گرمایش شهری دستوپنجه نرم میکند؛ حملاتی که میلیونها تن را در اوج زمستان با دشواریهای جدی روبهرو ساخته است.
روسیه بهآهستگی و با تلفات سنگین انسانی در حال تصرف بخشهای بیشتری از سرزمینهای دونباس است، پوتین و سایر مقامات روسی بارها گفتهاند که اگر مسکو از راه دیپلوماتیک به این اهداف دست نیابد، نیروهایش قلمروهای بیشتری را با زور تصرف خواهند کرد.
ایران صدور اجازۀ بازگشت بازرسان ادارۀ بینالمللی انرژی اتمی را مشروط دانست
رئیس ادارۀ انرژی اتمی ایران صدور اجازۀ بازگشت بازرسان ادارۀ بینالمللی انرژی اتمی را مشروط به اعلام موضع روشن این نهاد در قبال حملۀ تابستان گذشتهٔ اسرائیل و امریکا بر تأسیسات هستهای ایران دانسته است.
براساس رادیو فردا، بخش ایران رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی، رسانههای ایران روزجمعه(۲۳ جنوری) از قول محمد اسلامی، رئیس ادارۀ انرژی اتمی ایران گزارش دادند که بازرسان ادارۀ بینالمللی انرژی اتمی سازمان ملل متحد باید نخست در برابر آن حملات بهگونهٔ شفاف موضعگیری کند و پس از آن، تهران در مورد صدور یا عدم صدور اجازۀ بازدید بازرسان این نهاد نظارتی سازمان ملل متحد از تأسیسات اتمی آسیبدیده ایران، تصمیم خواهد گرفت.
در حملۀ تابستان گذشتهٔ اسرائیل و امریکا برخی از تأسیسات هستهای ایران آسیب دیده اند.
رافایل گروسی رئیس ادارۀ بینالمللی انرژی اتمی سازمان ملل متحد در صحبت با خبرگزاری رویترز، گفته که بهجز سه سایت آسیبدیدهٔ نطنز، فردو و اصفهان، بازرسان این اداره به ۱۳ تأسیسات هستهای دیگر ایران دسترسی دارند.
زلینسکی: سند تضمینهای امنیتی ایالات متحده برای اوکراین نهایی شده است
ولودیمیر زلینسکی رئیسجمهور اوکراین، روز پنجشنبه ۲ دلو در جریان نشست اقتصادی جهانی در شهر داووس سوئیس گفت که این سند آمادهٔ است تا از سوی پارلمان اوکراین و کانگرس ایالات متحدهٔ امریکا تصویب شود، اما اختلافات ارضی با روسیه برای رسیدن به صلح همچنان پابرجاست.
اما آقای زلینسکی توضیح نداد که این تضمینهای امنیتی شامل چه مواردی میشود.
روسیه که حدود بیست درصد از خاک اوکراین را در تصرف خود دارد، در بدل صلح خواهان واگذاری منطقهٔ دونباس در شرق اوکراین به این کشور است.
اما کییف با این خواست بهشدت مخالفت است و میگوید که در برابر هیچگونه توافق صلحی حاضر نیست از بخشی از خاک خود چشمپوشی کند.
این در حالیست که حملات روسیه به اوکراین همزمان با موج سرمای شدید همچنان ادامه داشته است و باعث شده است که هزاران ساختمان مسکونی با قطع آب، برق و سیستمهای گرمایش مواجه شوند.
به گفتهٔ مقامات اوکراین در حالی که دمای هوا در کییف به منفی پانزده درجه رسیده است، سیستم گرمایش نزدیک به شش هزار ساختمان مسکونی از کار افتاده است.
وزارت دفاع روسیه با نشر اعلامیهای گفته است که این حملات واکنشی به حملات اوکراین بر اهداف غیرنظامی در خاک روسیه است.
اما اوکراین همواره هدف قرار دادن غیرنظامیان روسی را رد کرده است.
دهها مهاجر افغان از توقیفخانههای پاکستان آزاد شدند
دهها مهاجر افغان از توقیفخانههای پاکستان آزاد شده و به کشورشان بازگشتهاند.
بر اساس خبرنامۀ امروز وزارت مهاجرین و عودتکنندگان حکومت طالبان، در جریان هفتهٔ روان ۱۲۳ مهاجر افغان از توقیفخانههای پاکستان آزاد شده و به کشور بازگردانده شدند.
در خبرنامه به نقل از ریاست امور عودتکنندگان در قندهار آمده است که این افراد از یک روز تا دو ماه در بند بودهاند و پس از دریافت کمکها از سوی این ریاست، به مناطقشان منتقل شدهاند.
کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان (UNHCR) در تازهترین گزارشش که دو روز پیش منتشر کرد، گفت که موارد آزار و اذیت، بازداشت و اخراج مهاجران توسط پولیس پاکستان افزایش یافته است.
دونالد ترمپ «هیئت صلح» خود را افتتاح کرد
دونالد ترمپ، رئیسجمهور ایالات متحده، روز پنجشنبه «هیئت صلح» خود را افتتاح کرد.
تمرکز این هیئت در آغاز بر تحکیم آتشبس در غزه است.
رئیس جمهور ترمپ ریاست این هیئت را به عهده خواهد داشت.
مراسم امضای این ابتکار در شهر داووس سوئیس برگزار شد؛ جایی که نشست سالانۀ مجمع جهانی اقتصاد با حضور رهبران سیاسی و تجاری جهان در حال برگزاری است.
او گفت: «وقتی این هیئت بهطور کامل تشکیل شود، ما میتوانیم تقریباً هر کاری که بخواهیم انجام دهیم، و این کار را در هماهنگی با ملل متحد انجام خواهیم داد.»
رئیس جمهور ترمپ افزود که سازمان ملل ظرفیتهای بزرگی دارد که تا کنون بهطور کامل از آن استفاده نشده است.
ترمپ دهها رهبر دیگر جهان را برای پیوستن به این هیئت دعوت کرد و گفت که میخواهد این هیأت به چالشهایی فراتر از آتشبس شکنندۀ غزه بپردازد.
اوکراین: هزاران ساختمان مسکونی در پی حملات روسیه از سیستم گرمایش محروم شدند
مقامهای اوکراین میگویند که در نتیجه حملات گستردهٔ روسیه به کییف، پایتخت این کشور، ساختمانهای مسکونی و زیرساختهای انرژی هدف قرار گرفتند.
این حملات روز سهشنبه، ۲۰ جنوری، همزمان با موج سرمای شدید انجام شد که به گفتۀ ویتالی کلیچکو، شاروال کییف، باعث شد هزاران ساختمان مسکونی با قطع آب، برق و سیستمهای گرمایش مواجه شوند.
به گفتهٔ کلیچکو، در حالی که دمای هوا در کییف به منفی پانزده درجه رسیده است، سیستم گرمایش نزدیک به شش هزار ساختمان مسکونی از کار افتاده است.
وزارت دفاع روسیه با نشر اعلامیهای گفته است که این حملات واکنشی به حملات اوکراین بر اهداف غیرنظامی در خاک روسیه است. اما اوکراین همواره هدف قرار دادن غیرنظامیان روسی را رد کرده است.
ولودیمیر زلنسکی، رئیسجمهور اوکراین، گفته است که در این حملات از تعداد زیادی راکت بالستیک و کروز و بیش از ۳۰۰ طیارهٔ بدون سرنشین تهاجمی استفاده شده است. به گفتهٔ زلنسکی، در حال حاضر کییف بدترین وضعیت را دارد، زیرا گرمایش تعداد قابل توجهی از ساختمانهای مسکونی از کار افتاده است.
تصادم قطار مسافربری در اسپانیا؛ یک کشته و ۳۷ زخمی
در شمالشرق اسپانیا، در منطقهٔ کاتالونیا، روز سهشنبه ۲۰ جنوری، در پی یک رویداد قطار مسافربری، یک تن جان باخت و ۳۷ تن دیگر زخمی شدند.
این رویداد دو روز پس از برخورد مرگبار دو قطار تیزرفتار در جنوب اسپانیا رخ داد.
به گفتهٔ ادارههای محلی خدمات اضطراری، فرد جانباخته، رانندهٔ قطار بوده و تصاویر رسانههای محلی نشان میدهد که بخش جلوی قطار بهشدت آسیب دیده است.
پیش از این، روز یکشنبهٔ گذشته، در پی برخورد دو قطار تیزرفتار مسافربری در نزدیکی شهر ادموز در ولایت کوردوبای اسپانیا، حدود ۴۲ تن جان خود را از دست دادند.
ترمپ: ایران قصد اعدام ۸۳۷ نفر را داشت
رئیسجمهور ایالات متحده امریکا بار دیگر تأکید کرد که هنوز گزینه حمله به ایران روی میز است.
دونالد ترمپ روز سهشنبه در یک نشست خبری در قصر سفید افزود که هفته گذشته، روز چهارشنبه و پنجشنبه، مقامهای جمهوری اسلامی ایران قصد داشتند ۸۳۷ معترض را اعدام کنند، اما پس از هشدار او، ایران این اقدام را انجام نداد.
رئیسجمهور امریکا گفت که به مقامات ایران اعلام کرده اگر این افراد اعدام شوند، برای آنها پیامدهای بدی خواهد داشت و با هشدار او، ایران از اعدام معترضان خودداری کرد.
او همچنین گفت که نمیداند در آینده مقامات ایران چه اقدامی خواهند کرد، اما فعلاً از اعدام این افراد صرفنظر شده است.
تعداد قربانیان تصادف قطار در اسپانیا به ۴۲ نفر رسید
شمار کشتهشدگان بر اثر برخورد دو قطار سریعالسیر در جنوب اسپانیا به ۴۲ نفر افزایش یافته است. این پس از آن اعلام شد که جسد یک نفر دیگر در واگنهای تخریب شده پیدا شد.
مقامات منطقه آندلس در بیانیهای گفتند که بعدازظهر روز سهشنبه، جسد یک نفر دیگر در یکی از واگنهای قطار «آلویا» پیدا شد و با این حساب، شمار قربانیان به ۴۲ نفر رسید. پس از این حادثه خونین، سرعت قطارها بین مادرید و بارسلونا در اسپانیا محدود شده است.
این برخورد دو قطار سریعالسیر مسافربری روز یکشنبه گذشته در فاصله ۳۶۰ کیلومتری جنوب مادرید، نزدیک شهر آدموز در ایالت کوردوبا رخ داد. کارشناسان میگویند، یکی از قطارها احتمالاً به دلیل خرابی یک وسیله اتصال از خط خود خارج شده و با ریل دیگری برخورد کرده است.