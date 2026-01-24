حمله انتحاری در پاکستان ۷ کشته برجای گذاشت

در شمال‌غرب پاکستان، در منطقهٔ دیره اسماعیل‌خان، بر اثر یک انفجار ۷ نفر کشته و ۲۵ نفر دیگر زخمی شده‌اند.

محمد عدنان یکی از مقام‌های پولیس دیره اسماعیل‌خان ب به بخش مشال رادیو آزادی گفته است که یک حمله انتحاری روز جمعه هنگام برگزاری مراسم عروسی رخ داده و در آن، هفت تن به شمول وحیدالله جگری باخته‌اند.

شاهدان عینی می‌گویند بر اثر این انفجار یک اتاق فرو ریخته و عملیات نجات همچنان ادامه دارد و احتمال افزایش تلفات وجود دارد.

تا کنون هیچ گروهی مسئولیت این رویداد را بر عهده نگرفته است.