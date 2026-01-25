این اداره در خبرنامه‌ای که ناوقت روز شنبه، ۴ لدو در صفحهٔ ایکس خود منتشر کرده، گفته که بر اساس معلومات نهاد‌های معتبر جهانی، بخش عمدهٔ این برف‌باری‌ها در آغاز دورهٔ پیش‌بینی‌شده، رخ خواهد داد و باشندگان این مناطق باید در برابر خطرات احتمالی، سیلاب‌ها و برف‌باری های شدید آمادگی لازم داشته باشند.

در این خبرنامه همچنین آمده که درجأ حرارت در روز در بسیاری مناطق کشور پایین خواهد بود و سردترین وضعیت هوا در نیمۀ نخست هفته پیش‌بینی شده است.

در ادامه به مردم توصیه شده که به‌ویژه برای جلوگیری از آسیب‌های ناشی از سرما بر کودکان و سالمندان، تدابیر لازم را روی دست گیرند.

در نقشه‌ای که همراه با خبرنامه از سوی این اداره نشر شده، نشان داده شده که ولایت‌های کابل، کاپیسا، پروان، پنجشیر، بغلان، تخار، بامیان، غزنی، میدان وردک، پکتیا، پکتیکا، خوست، کنر، لغمان و نورستان ولایت‌های هستند که در این هفته شاهد برف‌باری‌ها و بارندگی‌های شدید خواهند بود.

اما در برخی از این ولایت‌ها، میزان بارندگی در سطح متوسط (۱۰ میلی‌متر) پیش‌بینی شده است.

در همین حال، شماری از باشندگان ولایت‌های شرقی افغانستان می‌گویند که از قبل، سرمای شدید را تجربه می‌کنند و به ‌دلیل فقر، توان فراهم‌سازی مکان گرم برای خانواده‌های‌شان را ندارند.

برای سوخت چوب نداریم، هوا بسیار سرد است، کودکان و سالمندان بیمار شده‌اند و زندگی به‌سختی می‌گذرد.

فریدالله، باشندهٔ ولسوالی علیشنگ ولایت لغمان، به رادیو آزادی گفت:

"برف رحمت الهی است، اما برای کسانی که امکانات دارند، خانه‌های مناسب و برق دارند. اما ما مردم ولسوالی‌ها که هیچ‌گونه امکانات نداریم، با مشکلات جدی روبه‌رو هستیم؛ برای سوخت چوب نداریم، هوا بسیار سرد است، کودکان و سالمندان بیمار شده‌اند و زندگی به‌سختی می‌گذرد."

همچنین میرزا محمد، باشندهٔ درهٔ دیوه‌گل ولایت کنر که در اثر زلزلهٔ اخیر آسیب دیده است، می‌گوید، با آنکه به آنان وعده داده شده بود که خانه برای‌شان ساخته می‌شود، اما هنوز هم زیر برف و سرمای شدید، بدون هیچ‌گونه امکانات، با کودکان بیمارش در خیمه زندگی می‌کند.

برف شروع شده، ما این‌جا در خیمه‌ها زندگی می‌کنیم، کودکان از شدت سرما مریض شده‌اند، زنان بیمار هستند، سرما بسیار شدید است.

"برف شروع شده، ما این‌جا در خیمه‌ها زندگی می‌کنیم، کودکان از شدت سرما مریض شده‌اند، زنان بیمار هستند، سرما بسیار شدید است. از یک‌سو زلزله ما را آسیب زد و حالا برف. برای خوردن چیزی نداریم، نه کسی می‌پرسد که این‌جا انسان‌ها زندگی می‌کنند یا نه، و نه هم کسی کمک می‌کند."

این در حالی است که در چند روز گذشته، ولایت‌های مختلف افغانستان شاهد برف‌باری‌ها و بارندگی‌های شدید بوده‌اند.

ادارهٔ ملی آمادگی مبارزه با حوادث حکومت طالبان روز شنبه، ۴ دلو اعلام کرد که در سه روز گذشته، در ۱۵ ولایت افغانستان، در اثر برف و باران، ۶۱ تن جان باخته و ۱۱۰ تن دیگر زخمی شده‌اند.

محمد یوسف حماد سخنگوی این اداره همچنان گفته که در نتیجهٔ این برفباری‌ها، صدها خانه به‌گونهٔ کامل و جزئی تخریب شده و صدها رأس مواشی نیز تلف شده‌اند.

همچنان در پی برف‌باری‌ها، راه‌های عمومی و فرعی در شماری از ولایت‌های افغانستان به‌روی ترافیک بسته شده که این وضعیت، مشکلات فراوانی را برای مردم به‌ میان آورده است.

از این میان شاهراه سالنگ هنوز هم به روی ترافیک مسدود است و تلاش‌ها برای بازگشایی آن ادامه دارد.