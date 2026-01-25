پیش‌بینی می‌شود که تا روز چهارشنبه در بخش‌های وسیعی از شرق افغانستان برف‌باری سنگین رخ دهد.

ادارۀ ملی آمادگی مبارزه با حوادث حکومت طالبان ناوقت روز شنبه، چهارم دلو در بیانیه‌ای در صفحۀ ایکس خود، با استناد به اداره‌های هواشناسی بین‌المللی، اعلام کرد که تا ۸ دلو در برخی از ولایت‌های کشور بارش متوسطی رخ خواهد داد، اما بخش‌های وسیعی از شرق، گواه برف‌باری سنگین خواهند بود.

در این بیانیه از مردم خواسته شده است که برای سیل و بارش برف سنگین آماده باشند.

ادارۀ ملی آمادگی مبارزه با حوادث حکومت طالبان همچنین پیش‌بینی می‌کند که هوا در روزهای ابتدایی این هفته بسیار سرد شود و به مردم توصیه کرده که اقدامات لازم را برای جلوگیری از بیماری‌های مرتبط با سرما، به ویژه برای کودکان و سالمندان، روی دست گیرند.

طبق آمار این اداره، از چهارشنبۀ هفتۀ گذشته تا روز شنبه بیش از ۶۰ نفر جان خود را از دست داده‌اند و بیش از ۱۰۰ نفر دیگر زخمی شده‌اند و همچنان ۴۵۸ خانه به دلیل بارش برف سنگین در ولایت‌های مختلف به طور جزئی یا کامل تخریب شده‌اند.