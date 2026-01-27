افغانستان
در اعتراضات اخیر ایران، شماری از شهروندان افغانستان نیز کشته شده اند
براساس یافته های رادیوفردا بخش ایران رادیواروپای آزاد-رادیوآزادی یک جوان ۱۸ ساله افغان به اسم یزدان تمنا در ۱۸ جدی در مشهد به وسیله گلوله که بر سرش اصابت کرده کشته شده است.
این جوان افغان با دوست ایرانی اش در نزدیکی یک پوسته نیروهای انتظامی ایران در منطقه قاسم آباد مشهد مورد هدف قرار گرفته اند.
آمار دقیقی از کشته شدن افغانها در اعتراضات اخیر ایران تاهنوز منتشر نشده است و مقامات جمهوری اسلامی ایران نیز تا کنون چیزی نگفته اند.
اما منابع به رادیوفردا گفته اند که شماری از شهروندان افغان در شهر های مختلف این کشور از جمله در شهر مشهد کشته شده اند.
نزدیکان این کشته شده ها به دلیل تهدید های امنیتی نتوانسته اند که دراین مورد با رادیوفردا صحبت کنند.
اعتراضات در ایران در واکنش به افزایش بیسابقهٔ قیمت دالر و طلا در اوایل ماه جدی آغاز شد که با سرکوب شدید حکومت روبرو شد.
براساس آخرین گزارشها گروه حقوق بشر موسوم به هرانا مستقر در ایالات متحده میگوید که آمار تلفات تایید شده به ۵۴۵۹ نفر رسیده است و مرگ ۱۷۰۳۱ تن دیگر هنوز تحت بررسی است.
با این حال، مجلۀ تایم به نقل از دو مقام ارشد صحی ایران که با آنها صحبت کرده روز یکشنبه گزارش داد که آمار تلفات اعتراض ها در ایران ممکن است بیش از ۳۰ هزار نفر باشد.
به گزارش مرکز خبر رادیو آزادی ، آمار تلفات این اعتراضات به دلیل سانسور شدید و قطع طولانی مدت اینترنیت نمی تواند به طور مستقل تأیید شود.
برخی نهادهای حامی خبرنگاران: لغو جواز برخی نهادهای حامی خبرنگاران خلاف آزادی رسانهها است
از این میان مرکز خبرنگاران افغانستان با نشر اعلامیهای گفته که لغو جواز فعالیت نهادهای حامی خبرنگاران و رسانهها از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان خلاف قانون رسانههای همگانی و اصول بنیادی آزادی رسانهها است و آن را محکوم میکند.
این نهاد این اقدام را ادامۀ "روند سرکوب آزادی بیان و آزادی رسانهای در راستای سیاست تک صدایی ادارۀ حاکم" دانسته است.
در همین حال سازمان حمایت از رسانههای افغانستان با صدور اعلامیهای گفته که این تصمیم بدون معیارهای شفاف حقوقی و حرفهای اجرا شده و میتواند پیامدهای جدی و زیانباری برای آزادی رسانهها، امنیت خبرنگاران و جریان آزاد اطلاعات داشته باشد.
این درحالیست که وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان روز دوشنبه، ۶ دلو اعلام کرد که نهادهای حامی خبرنگاران و رسانهها را در افغانستان ارزیابی کرده که از میان آنها، جواز فعالیت سه نهاد را تمدید و جواز سایر نهادها را لغو کرده است.
دور دوم مسابقات جام جهانی کریکت زیر ۱۹ سال؛ افغانستان در مقابل سریلانکا باخت
تیم کریکت زیر ۱۹ سال افغانستان در نخستین بازیاش در دور دوم مسابقات جام جهانی در برابر سریلانکا باخت.
بازی میان تیمهای افغانستان و سریلانکا روز دوشنبه آغاز شد و در نخست تیم افغانستان توپاندازی را آغاز کرد و در ۴۹.۵ آور ۱۹۳ دوش برای تیم سریلانکا هدف تعیین کرد.
اما تیم سریلانکا در آور ۴۶ام هدف تعیین شده را پوره کرد و با تفاوت ۴ ویکیت نتایج بازی را به نفع خود رقم زد.
بازی دوم افغانستان در این مرحله در برابر تیم ایرلند خواهد بود که روز جمعه برگزار خواهد شد.
تیم ملی کریکت زیر ۱۹ سال افغانستان در مرحلۀ گروهی رقابتهای جام جهانی در گروه چهارم تیمهای افریقای جنوبی ، ویست اندیز و تانزانیا را شکست داد و به مرحلۀ دوم راه یافت.
یونیسف: در کنار ممنوعیت آموزشی دختران، ثبت پسران هم برای آموزش در افغانستان کاهش یافته است
صندوق حمایت از کودکان ملل متحد (یونیسف) میگوید که در کنار ۲.۲ میلیون دختر محروم از آموزش در افغانستان، ثبت نام پسران برای آموزش نیز کاهش یافته است.
یونیسف روز دوشنبه، ۶ دلو در صفحۀ ایکس خود نوشته است، با محدودیت حکومت طالبان بر آموزش دختران، ۲.۲ میلیون دختر از آموزش بالاتر از صنف ششم محروم شدند و در کنار آن ثبت نام پسران برای آموزش در مکتبها نیز کاهش یافته است.
این ادارۀ ملل متحد هشدار داده که بحران در سیستم آموزش سرنوشت یک نسل را با خطر روبهرو میکند.
طالبان پس از حاکمیت دوباره بر افغانستان در آگست ۲۰۲۱ آموزش بالاتر از صنف دختران را ممنوع کردند و پس از آن تحصیل دختران در موسسههای تحصیلی عالی و نیمهعالی را هم منع کردند.
با وجود انتقادات گستردۀ ملی و بینالمللی، طالبان هنوز هم این ممنوعیتها را برنداشته اند.
رئیس کمیتۀ ملی المپیک افغانستان در تبعید برندۀ جایزۀ "لیاقت" شورای المپیک آسیا شد
این جایزه روز دوشنبه، ۶ دلو در ۴۶مین مجمع عمومی شورای المپیک آسیا (OCA) از سوی تیموتی فوک، سرپرست این شورا به حفیظالله ولی رحیمی در تاشکند، پایتخت ازبیکستان اهدا شد.
حفیظالله ولی رحیمی در سال ۲۰۱۸ به عنوان رئیس کمیتۀ ملی المپیک افغانستان تعیین شد و پس از سقوط نظام جمهوری پیشین در آگست ۲۰۲۱، از افغانستان بیرون شد و رهبری این کمیته را در تبعید به پیش میبرد.
با آنکه حکومت طالبان احمدالله وثیق را به عنوان رئیس کمیتۀ المپیک گماشته است، اما کمیتۀ بینالمللی المپیک و شورای المپیک آسیا رهبری آقای رحیمی را به رسمیت میشناسند.
کمیتۀ ملی المپیک افغانستان در تبعید به رهبری آقای رحیمی هر از گاهی ورزشکاران افغان را به مسابقات جهانی معرفی میکند.
طالبان: حکم شلاق بر ۳۶ تن بهگونۀ علنی در خوست تطبیق شد
سترهمحکمۀ حکومت طالبان اعلام کرد که حکم شلاق بر ۳۶ تن بهگونۀ علنی به روز دوشنبه، ۶ ماه دلو در ولایت خوست تطبیق شد.
بر اساس خبرنامۀ این اداره، این افراد به اتهام جرایم مرتبط با مواد مخدر، رابطۀ نامشروع و لواطت، هر یک به ۱۰ تا ۳۹ ضربه شلاق و همچنان از یک تا دو سال زندان محکوم شدهاند.
پس از بازگشت طالبان به قدرت در ماه آگست سال ۲۰۲۱، اجرای مجازاتهای بدنی از جمله شلاق و اعدام در محضر عام در شماری از ولایتهای افغانستان عملی شده است.
نهادهای حقوق بشری داخلی و بینالمللی بارها اینگونه مجازاتها را نقض آشکار حقوق بشر خواندهاند.
منتقدان استدلال میکنند که متهمان در نظام قضایی طالبان به وکیل مدافع مستقل، روند دادرسی شفاف و محکمۀ عادلانه دسترسی ندارند و اعترافها در برخی موارد ممکن است تحت فشار اخذ شده باشد.
سازمان ملل متحد، اتحادیۀ اروپا و سازمانهای مدافع حقوق بشر، از جمله عفو بینالملل و دیدبان حقوق بشر، پیش از این خواستار توقف فوری مجازاتهای بدنی و علنی در افغانستان شده و از طالبان خواستهاند که به تعهدات بینالمللی حقوق بشری احترام بگذارند.
سازمان جهانی صحت: بیش از ۳۰۰ تن در یک ماه در افغانستان جان باختهاند
سازمان جهانی صحت میگوید که در ماه دسمبر پارسال در افغانستان دستکم ۳۶۶ نفر عمدتاً بر اثر بیماریهای حاد تنفسی جان باختهاند.
این سازمان ناوقت دیروز در وبسایت خود گزارش تفصیلیای در این زمینه منتشر کرده است.
بر اساس این گزارش، تنها در ماه دسمبر ۲۰۲۵، ۳۵۲ نفر بر اثر بیماری سینهبغل جان خود را از دست دادهاند که این رقم در مقایسه با ماه نومبر نزدیک به ۲۵ درصد افزایش را نشان میدهد.
در افغانستان، در ماههای سرد زمستان موارد بیماریهای شدید تنفسی افزایش مییابد و در نتیجه آن، افراد آسیبپذیر بهویژه سالمندان و کودکان، با خطر جدی مرگ روبهرو میشوند.
تیم ملی فوتسال افغانستان در نخستین دیدارش در جام آسیایی روز چهارشنبه با تیم عربستان سعودی رو به رو می شود
قرار است تیم ملی فوتسال افغانستان در نخستین دیدار خود در رقابت های جام ملت های فوتسال آسیا روز چهارشنبه (۸ دلو) به مصاف تیم عربستان سعودی برود.
افغانستان در این جام در گروه چهارم با عربستان سعودی ، مالیزیا و ایران هم گروه است.
فدراسیون فوتبال افغانستان گفته است که ملی پوشان فوتسال این کشور پس از اجرای تمرینات در تایلند ، برای اشتراک در جام ملت های فوتسال آسیا روز یکشنبه به اندونیزیا رسیدند.
این جام با اشتراک شانزده تیم از ۷ تا ۱۸ دلو برگزار می شود.
