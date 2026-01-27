روزنامهٔ نیویارک تایمز گزارش داده است که از چند ماه به این‌سو، گفت‌وگوهای محرمانه‌ای میان مقام‌های امریکایی و طالبان ادامه دارد که تمرکز اصلی آن بر آزادی زندانیانی است موضوع که برای رئیس‌جمهور امریکا در اولویت قرار دارد.

بر بنیاد این گزارش، در حالی که واشنگتن خواهان آزادی دست‌کم سه شهروند امریکایی زندانی است، طالبان می‌گویند که تنها دو امریکایی به نام‌های دِنیس والتر کویلی و پولینِسیس جکسون را در اختیار دارند.

طالبان افزوده‌اند که در مورد سرنوشت فرد سومی به نام محمود شاه حبیبی شهروند افغان‌تبار امریکایی هیچ اطلاعاتی ندارند.

ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان به نیویارک تایمز گفته است که

"ما می‌خواهیم این دو زندانی امریکایی آزاد شوند، اما در عین حال باید سرنوشت زندانی ما در گوانتانامو نیز روشن شود."

او همچنان در گفت‌وگو با شبکهٔ خبری CBS امریکا گفته است که مذاکرات در مورد تبادلهٔ زندانیان با طرف امریکایی جریان دارد، اما تاکنون به نتیجهٔ نهایی نرسیده اند.

بر اساس گزارش‌ها، طالبان سال گذشته دست‌کم پنج زندانی امریکایی را آزاد کردند، اما گفت‌وگوها دربارهٔ آزادی سایر زندانیان با بن‌بست روبه‌رو شده است.

طالبان پیشرفت مذاکرات را به آزادی آخرین زندانی افغان در گوانتانامو وابسته می دانند، اما واشنگتن می‌گوید طالبان از موضوع زندانیان به‌عنوان ابزار فشار استفاده می‌کنند، موضوع که طالبان آنرا رد می‌کنند.

به گفته واشنگتن محمد رحیم، آخرین زندانی افغان در گوانتانامو است که به ‌عنوان مترجم با اسامه بن لادن رهبر سابق شبکهٔ القاعده فعالیت داشته است.