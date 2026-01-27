وزارت فواید عامه طالبان از باز شدن شاهراه سالنگ خبر داده است

محمد اشرف حق شناس سخنگوی این وزارت امروز سه شنبه ۷ دلو در صفحه اکس نوشته است که این شاهراه از ساعت ۲ بعد از ظهر به روی وسایط مسافربری باز شده است.

وزارت فواید عامه طالبان یکبار دیگر از مردم خواسته است که در صورت تردد از شاهراه سالنگ، از احتیاط کامل کار گرفته، قوانین ترافیکی را رعایت نموده، مواد خوراکی و البسه گرم زمستانی و نیز وسایل و تجهیزات از قبیل چین و روغنیات را با خود داشته باشند.

شاهراه سالنگ به دلیل بارش برف سنگین به روی ترافیک مسدود شده بود.

این در حالی است که به تازگی ولایت های مختلف افغانستان شاهد برفباری و باران بودند که تلفات جانی و خسارات مالی به دنبال داشت.

ارقام ادارۀ آمادگی مبارزه با حوادث طالبان نشان می دهد که در نتیجۀ بارش برف و باران از روز چهارشنبه به این طرف بیش از ۶۰ نفر جان باختند و اضافه از ۱۰۰ نفر دیگر زخمی شده‌اند.

افغانستان از جمله کشورهای جهان است که به شدت از تغییرات اقلیمی آسیب پذیر است.