لینک‌های قابل دسترسی

صفحه پشتو Azadi English
همۀ سایت‌های رادیو آزادی/ رادیو اروپای آزاد
زنده
site logo site logo
قبلی بعدی
خبر تازه
چهارشنبه ۸ دلو ۱۴۰۴ کابل ۱۱:۵۸

خبر ها

اتحادیۀ اروپا با وضع تحریم‌ها بر شماری از مقام‌های ایرانی توافق کرد

اعتراض در روم در حمایت از اعتراض های سراسری در ایران
اعتراض در روم در حمایت از اعتراض های سراسری در ایران

سفیران کشورهای عضو اتحادیۀ اروپا توافق کردند که بر شماری از مقامات ایرانی به دلیل نقش شان در سرکوب اعتراضات اخیر تحریم وضع شود.

این اعتراضات که در اوائل جنوری به سراسر ایران گسترش یافت، از سوی حکومت با اقدامات مرگبار سرکوب شد.

اتحادیۀ اروپا نیز تحریم های جداگانه را علیه افراد و نهادهای ایرانی که از جنگ روسیه در اوکراین حمایت کرده اند، تصویب کرد.

این تحریم‌ها که شامل منجمد شدن دارایی‌ها و ممنوعیت ویزا است، روز چهارشنبه از سوی سفیران اتحادیه اروپا تصویب شد و انتظار می‌رود روز پنجشنبه توسط وزیران خارجۀ این اتحادیه رسماً امضا شود.

اعتراض های اخیر در ایران از تهران در (۲۸ دسمبر) به دلیل مشکلات اقتصادی و کاهش ارزش ریال ایرانی در مقابل اسعار خارجی آغاز شد ، سپس این اعتراضات به تظاهرات ضد دولتی تبدیل شد و در سراسر این کشور گسترش یافت.

در پیوند به سرکوب اعتراضات، تحریم‌هایی بر اسکندر مومنی وزیر داخلۀ ایران و ۱۴ مقام دیگر وضع شده است.

خبرگزاری فعالان حقوق بشر موسوم به «هرانا» مستقر در ایالات متحده می گوید که تا روز چهارشنبه کشته شدن ۶,۲۲۱ تن به شمول ۲۱۴ عضو نیروی امنیتی را در جریان اعتراض های ایران تایید کرده و مرگ بیش از ۱۷,۰۰۰ تن دیگر هنوز تحت بررسی قرار دارد.

ادامه خبر ...

تازه‌ترین خبرهای روز را این‌جا دنبال کنید

در جام ملت های فوتسال آسیا روز پنجشنبه نیز چهار بازی برگزار می شود

اعضای تیم فوتسال افغانستان (آرشیف)
اعضای تیم فوتسال افغانستان (آرشیف)

تیم فوتسال لبنان روز پنجشنبه (۹ دلو) به مصاف تیم ویتنام می رود و تیم کوریای جنوبی با تیم عراق رو به رو می شود. به همین ترتیب تیم کویت با تیم تایلند بازی می کند و در یک دیدار دیگر تیم قرغیزستان و اندونیزیا با هم رقابت می کنند.

در بازی های روز چهارشنبه ، افغانستان با نتیجۀ ۳-۰ عربستان سعودی را شکست داد، بازی بین تاجکستان و ازبکستان صفر بر صفر مساوی پایان یافت ، ایران ۴-۱ در مقابل مالیزیا برنده شد و استرالیا ۶-۲ از جاپان شکست خورد.

قرار است ملی پوشان فوتسال افغانستان در دومین دیدار شان در این جام روز جمعه با تیم مالیزیا رو به رو شوند.

افغانستان در جام ملت های فوتسال آسیا در گروه چهارم با عربستان سعودی ، مالیزیا و ایران هم گروه است.

این جام با اشتراک شانزده تیم در ۷ ماه دلو در اندونیزیا آغاز شد و تا ۱۸ دلو ادامه می یابد.

ادامه خبر ...

تیم ملی کریکت افغانستان هفته آینده به مصاف تیم های اسکاتلند و ویست اندیز می رود

تیم ملی کریکت افغانستان
تیم ملی کریکت افغانستان

جدول زمانی مسابقات تمریناتی جام جهانی بیست آوره کریکت ۲۰۲۶ اعلام شد و بر اساس آن تیم ملی کریکت افغانستان هفتۀ آینده به مصاف تیم های اسکاتلند و ویست اندیز می رود.

بورد کریکت افغانستان در پستی در حساب فیسبوکش روز چهارشنبه (۸ دلو) گفته است که بازی تمریناتی بیست اووره بین تیم های افغانستان و اسکاتلند ۰۲:۰۰ پس از ظهر روز دوشنبه (۱۳ دلو) برگزار خواهد شد.

به گفتۀ بورد ، ملی پوشان کریکت افغانستان در یک بازی تمریناتی بیست اوورۀ دیگر چهارشنبه (۱۵ دلو) به مصاف تیم ویست اندیز خواهند رفت.

جام جهانی بیست اوورۀ کریکت به میزبانی مشترک هند و سریلانکا در ۱۹ ماه دلو آغاز می شود.

ادامه خبر ...

ترکیه پنجصد هزار دالر به صندوق امانی افغانستان کمک کرد

بیرق ترکیه
بیرق ترکیه

صندوق امانی ویژۀ افغانستان از کمک ۵۰۰ هزار دالری ترکیه خبر داده است. این صندوق روز چهارشنبه (۸ دلو) در پستی در شبکۀ ایکس از ترکیه سپاس‌گزاری کرده است.

در ادامه آمده که این پول به افزایش ارائه خدمات ضروری برای بازگشت‌کنندگان و بیجا شدگان داخلی کمک می‌کند.

صندوق امانی ویژۀ افغانستان توسط سازمان ملل متحد ایجاد شده است.

ارقام دفترهماهنگی اموربشری سازمان ملل متحد ،اوچا، نشان می دهد که در سال ۲۰۲۶ حدود ۲۱.۹ میلیون نفر در افغانستان نیازمند کمک‌های بشردوستانه اند.

به گفتۀ اوچا ، برای رسیدگی به این افراد به ۱.۷۲ میلیارد دالر بودجه نیاز است.

ادامه خبر ...

طالبان: تاکنون ۷۴,۹۶۸ گدا از شهر کابل جمع‌آوری شده‌اند.

یک زن گدا در ولایت کندز (آرشیف)
یک زن گدا در ولایت کندز (آرشیف)

دفتر ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی ریاست الوزرای طالبان در اعلامیه ای روز چهارشنبه ( ۸ دلو) گفت که از میان این افراد ، ۳۷,۹۴۷ نفر گدای مستحق و ۳۷,۰۲۱ نفر دیگر گدای حرفه‌ای تشخیص داده شده ‌اند.

در اعلامیه همچنان آمده است که گداهای مستحق برای دریافت کمک به ادارۀ سره میاشت تحت کنترل طالبان معرفی شده و به‌صورت ماهانه و از طریق حساب‌های بانکی، به آنان پول حواله می‌شود.

در ادامه آمده که شماری از این گداها به وزارت صحت عامۀ طالبان برای تداوی و برخی دیگر به شاروالی کابل تحت ادارۀ این گروه برای فراهم‌سازی زمینۀ کار، معرفی شده‌ اند.

پیش از این ، شماری از گدا ها در شهر کابل به رادیو آزادی گفته بودند که تا هنوز هیچ کمکی از حکومت طالبان دریافت نکرده اند و مجبور اند دست به تگدی‌گری بزنند.

حکومت طالبان در سال ۱۴۰۱ خورشیدی گدایی را منع و روند جمع‌آوری گداها را در ولایت‌های مختلف افغانستان آغاز کرد.

فقر و بیکاری از عوامل عمدۀ تکدی‌گری در جاده های افغانستان دانسته می شود.


ادامه خبر ...

هشدار ترمپ به ایران: اگر توافق نکنید، حملهٔ بعدی بسیار بدتر خواهد بود

دونالد ترمپ رئیس‌جمهور ایالات متحدهٔ امریکا روز چهارشنبه ۸ دلو یک‌بار دیگر ایران را تهدید کرد.

ترمپ گفت امیدوار است ایران هرچه زودتر به میز گفت‌وگوها حاضر شود و در زمینهٔ سلاح‌های هسته‌ای به یک توافق عادلانه تن بدهد.

رئیس‌جمهور ترمپ در رسانه‌های اجتماعی همچنان نوشته که یک نیروی بزرگ نظامی به‌سوی ایران در حرکت است. او افزوده که پیش از این نیز خواهان رسیدن به یک توافق با ایران بود، اما آنها آماده نشدند که در نتیجهٔ حملات بر تأسیسات هسته‌ای ایران انجام شد، به گفتهٔ او، اما این‌بار حمله بسیار شدیدتر از حملهٔ قبلی خواهد بود.

پیش از این هشدار رئیس‌جمهور امریکا، عباس عراقچی وزیر امور خارجهٔ ایران گفته بود که گفت‌وگو برای مصالحه با واشنگتن ممکن نیست و به گفتۀ او دیپلوماسی از طریق تهدید نظامی نه مؤثر است و نه هم سودمند.

ادامه خبر ...

طالبان می‌گویند مخالفت با قوانین آنها مخالفت با شریعت اسلامی است

وزارت عدلیه طالبان روز چهارشنبه، ۸دلو در یک خبرنامه اعلام کرده است که تمام اسناد تقنینی آن‌ها مطابق شریعت تدوین شده و افرادی که با این قوانین مخالفت کنند، برای پیگیری قانونی به نهادهای عدلی و قضایی معرفی خواهند شد.

طالبان در هفته جاری قانون تازه‌ای را تصویب کرده‌اند که بر اساس آن، جامعه افغانستان به روحانیون، اشراف، طبقه متوسط و طبقه پایین تقسیم شده و گفته شده است که مجازات‌ها نیز بر پایه همین نظام طبقاتی اعمال می‌شود.

این قانون با انتقاد شماری از نهادهای حقوق بشری روبه‌رو شده است.

همچنین نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان، ژیل برتران، روز گذشته در گفت‌وگو با رادیو آزادی گفت که تصویب این قانون نگرانی‌های جدی به‌وجود آورده است.

ادامه خبر ...

دور تازه‌ی تطبیق واکسین پولیو هفته‌ی آینده در افغانستان آغاز می‌شود

جریان تطبیق واکسین پولیو
جریان تطبیق واکسین پولیو

دور تازه‌ی تطبیق واکسین پولیو هفته‌ی آینده در افغانستان آغاز می‌شود.

نهاد «افغانستان عاری از پولیو» روز چهارشنبه ۸ دلو در صفحه‌ی ایکس خود نوشته که این دور واکسیناسیون از روز دوشنبه، ۲ فبروری، آغاز خواهد شد.

این نخستین دور تطبیق واکسین پولیو در سال جاری میلادی است.

این نهاد مشخص نکرده است که چه تعداد از کودکان در این دور واکسین خواهند شد.

به اساس معلومات سازمان جهانی صحت در سال ۲۰۲۵، نه مورد مثبت بیماری پولیو در افغانستان ثبت شده است.

همچنین سال گذشته میلادی ۱۸ نمونه‌ محیطی مثبت از ویروس پولیو در ولایت‌هایی از جمله کندهار، هلمند، کابل، لغمان، ننگرهار و زابل گزارش شده است.

افغانستان و پاکستان تنها کشورهایی در جهان‌اند که ویروس پولیو هنوز به‌طور کامل در آن‌ها ریشه‌کن نشده است.

ادامه خبر ...

سازمان ملل: بارندگی‌های شدید در شرق افغانستان خطر گرسنگی و سوءتغذیه را افزایش می‌دهد

اداره غذا و زراعت سازمان ملل متحد اعلام کرده است که بارندگی‌های پی‌درپی در شرق افغانستان، زندگی خانواده‌هایی را که برای تأمین غذای خود به زراعت وابسته‌اند و پیش‌تر نیز از زلزله‌های اخیر آسیب دیده بودند، دشوارتر کرده است.

به گفته این نهاد، ادامه این وضعیت جوی می‌تواند ناامنی غذایی و سوءتغذیه را در کشور افزایش دهد.

اداره غذا و زراعت پیش‌بینی کرده که باران‌های شدید در بسیاری از مناطق افغانستان تا هفته آینده ادامه خواهد داشت و در برخی ولایت‌های شرقی و جنوب‌شرقی نیز دمای هوا به‌گونه چشم‌گیر کاهش می‌یابد.

در روزهای گذشته، باران‌های شدید و برف سنگین باعث تلفات جانی و خسارات مالی به مردم شده است.

هم‌زمان، برنامه جهانی غذا (WFP) هشدار داده که با فرا رسیدن زمستان، خطر گرسنگی بیشتر می‌شود و سوءتغذیه کودکان معمولاً در همین فصل به بالاترین سطح خود می‌رسد.

صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل (یونیسف) نیز می‌گوید افغانستان یکی از بحرانی‌ترین کشورهای جهان از نظر سوءتغذیه کودکان است و هر سال حدود ۳٫۷ میلیون کودک در این کشور با سوءتغذیه شدید روبه‌رو می‌شوند.

ادامه خبر ...

پیروزی تیم فوتسال افغانستان در مقابل عربستان

تیم ملی فوتسال افغانستان در نخستین دیدار خود در رقابت‌های جام ملت‌های فوتسال آسیا، با نتیجهٔ سه بر صفر عربستان سعودی را شکست داد.

این دیدار پیش‌ازچاشت روز چهارشنبه، ۸ دلو، به میزبانی اندونیزیا برگزار شد.

گل نخست افغانستان را رضا حسین‌پور در دقایق آغازین نیمهٔ اول به ثمر رساند. او در نیمهٔ دوم نیز بار دیگر دروازهٔ عربستان را باز کرد و گل سوم افغانستان را امید قنبری به ثمر رساند.

افغانستان در این رقابت‌ها در گروه چهارم با تیم‌های عربستان سعودی، مالیزیا و ایران هم‌گروه است.

به گفتهٔ فدراسیون فوتبال افغانستان، تیم ملی فوتسال برای آمادگی بیشتر پیش از آغاز این مسابقات، دیدارهای تدارکاتی را در تایلند برگزار کرده است.

رقابت‌های جام ملت‌های فوتسال آسیا با حضور ۱۶ تیم، از هفتم تا هجدهم ماه دلو برگزار می‌شود.

ادامه خبر ...

بیشتر "لود" شود

XS
SM
MD
LG