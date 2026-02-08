لینک‌های قابل دسترسی

دوشنبه ۲۰ دلو ۱۴۰۴ کابل ۰۱:۴۵

افغانستان

یک سازمان حقوق بشری ایران از اعدام یک افغان در ایران خبر داده است

چوبۀ دار اعدام در ایران (تصویر آرشیف)
چوبۀ دار اعدام در ایران (تصویر آرشیف)

سازمان حقوق بشری "هه‌نگاو" روز یک‌شنبه گزارش داده که این افغان به نام احمد فرهاد در زندان قضل‌حصار کرج اعدام شده است.

به گزارش این سازمان، این شهروند افغانستان که اهل هرات خوانده شده، ۶ سال پیش به اتهام قتل عمد بازداشت و به اعدام محکوم شده بود، در ماه دسمبر ۲۰۲۵ اعدام شده است.

هه‌نگاو که مستقر در ناروی است، می‌گوید که در کنار این افغان، ۴ زندانی دیگر نیز اعدام شده اند.

حدود ۵ هفته پیش نیز یک شهروند دیگر افغانستان به نام امین در زندان قضل‌حصار کرج اعدام شده بود.

پیش‌بینی‌ها از ریزش برف و باران در ۲۷ ولایت افغانستان

یک زن تگدیگر در هوای برف‌باری در یکی از جاده‌های کابل
یک زن تگدیگر در هوای برف‌باری در یکی از جاده‌های کابل

ادارۀ هواشناسی حکومت طالبان  پیش‌بینی کرده است که ۲۷ ولایت افغانستان روز دوشنبه گواه برف‌باری و باران خواهند بود.

وزارت ترانسپورت و هوانوری حکومت طالبان روز یک‌شنبه با نشر این پیش‌بینی در صفحۀ ایکس خود گفته که تنها ولایت‌های کنر، بدخشان، تخار، کندز، بلخ، جوزجان و نیمروز گواه ریزش برف و باران نخواهند بود.

میزان بارندگی روز دوشنبه بین ۱۰ تا ۴۰ ملی‌متر و میزان برف‌باری بین ۱۰ تا ۵۰ سانتی‌متر پیش‌بینی شده است.

ریزش برف و باران در هفته‌های اخیر در ولایت‌های مختلف افغانستان در کنار این که مردم را به کاهش میزان خشک‌سالی‌ امیدوار کرده، در کنار ایجاد مشکلات مختلف، تلفات جانی و خسارات مالی زیادی به مردم وارد کرده است.

بر اساس اعلام حکومت طالبان، واردات دوا از پاکستان از روز دوشنبه ممنوع می‌شود

ویترین یک دواخانه در افغانستان
ویترین یک دواخانه در افغانستان

وزارت مالیۀ حکومت طالبان در اول ماه دلو از واردکنندگان دوا خواست بود که تمام معاملات خود را ظرف ۱۹ روز تصفیه کنند.

این وزارت در آن زمان اعلام کرده بود که دواهای وارداتی از پاکستان پس از ۲۰ دلو مشمول محصول گمرکی نخواهند شد.

ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاست‌الوزای حکومت طالبان، در ماه عقرب گذشته در یک گردهمایی در کابل گفت که به وزارت مالیه‌شان دستور داده است که پس از سه ماه اجازۀ واردات دارو از پاکستان را ندهد.

یعقوب منگل، رئیس اتحادیۀ دوافروشان افغانستان، پیش از این به رادیو آزادی گفته بود که قبل از اعلام این خبر، ۶۰ درصد از داروهای مورد نیاز افغانستان از پاکستان وارد می‌شد، اما آنها در تلاش هستند تا این خلا را با داروهای هند، چین، بنگله‌دیش و مالیزیا پر کنند.

در همین حال، پس از اعلام ممنوعیت واردات دارو از پاکستان، شماری از مالکان دواخانه‌ها در افغانستان به رادیو آزادی گفتند که این اعلام منجر به کمبود دارو در بازارها شده و قیمت داروها را نیز افزایش داده است.

احتمال برفباری سنگین و باران شدید در ۲۷ ولایت افغانستان

آرشیف
آرشیف

ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان از احتمال برفباری وباران در ۲۷ ولایت افغانستان خبر داده است.

این ریاست اعلام کرده که ولایت‌های کابل، نورستان، ننگرهار، لغمان،‌ پنجشیر، پروان، کاپیسا، بغلان، سمنگان، لوگر، پکتیا، پکتیکا، خوست، میدان وردک، بامیان، دایکندی، غزنی، زابل، ارزگان، قندهار، هلمند، فراه، هرات، غور، بادغیس، فاریاب و سرپل امروز یکشنبه (۱۹ دلو) و فردا دوشنبه (۲۰ دلو ) شاهد برفباری سنگین و باران شدید خواهند بود.

مقدار باران در نقاط مختلف بین ۱۰ تا ۴۰ ملی‌متر و میزان برف بین ۱۰ تا ۵۰ سانتی‌متر پیش‌بینی شده است.

این در حالی است که بارش برف و باران در برخی از ولایت ها در روز های اخیر تلفات و خساراتی به دنبال داشته است.

ادارۀ آمادگی مبارزه با حوادث حکومت طالبان گفته که در نتیجه بارش برف و باران دستکم پنج تن در فراه، هرات، غور و نورستان روز های پنجشنبه و جمعه ، جان باخته‌اند و سه تن دیگر زخمی شده‌اند.

به گفتۀ این اداره ، بر اثر بارندگی ، ده خانه به طور کامل و نسبی ویران شده است.

اوچا: ۲.۴ میلیون نفر در افغانستان در سال جاری میلادی به سرپناه نیاز دارند

آرشیف
آرشیف

ادارۀ هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد (اوچا) می گوید که آفات طبیعی، بازگشت مهاجران و مشکلات اقتصادی آسیب پذیری ها را افزایش داده است.

بخش افغانستان این اداره در شبکۀ ایکس امروز یکشنبه (۱۹ دلو ، ۸ فبروری) نوشت که شریکان امور بشری پلان دارند که به ۸۸۱ هزار تن در افغانستان سرپناه اضطراری و مواد غیرخوراکی فراهم کنند ؛ اما اوچا گفته که برای این کمک به ۱۶۰ میلیون و ۳۰۰ هزار دالر نیاز است.

این ادارۀ ملل متحد ده روز پیش گفته بود که در سال ۲۰۲۶، حدود ۱۴،۴ میلیون نفر در افغانستان به خدمات صحی نیاز خواهند داشت.

به گفتۀ اوچا ، ۵۴ درصد از این افراد کودکان و ۲۴ درصد دیگر را زنان تشکیل می‌دهند.

دو برادر رزمی کار افغان ، حریفان برازیلی و مکسیکویی شان را شکست دادند

جاوید بشارت (راست) و فرید بشارت ورزشکاران افغان در رشتۀ هنر های رزمی ترکیبی پس از مسابقات شنبه شب ۷ فبروری
جاوید بشارت (راست) و فرید بشارت ورزشکاران افغان در رشتۀ هنر های رزمی ترکیبی پس از مسابقات شنبه شب ۷ فبروری

دو ورزشکار افغان در رشتۀ هنر های رزمی ترکیبی در برابر حریفان برازیلی و مکسیکویی خود برنده شدند.

فرید بشارت، در سازمان رزمی یو‌اف‌سی، ژان ماتسوموتو از برازیل را شکست داد.

فرید بشارت با این نتیجه ، پانزدهمین بُرد را در کارنامۀ حرفه ای اش ثبت کرد.

از سوی دیگر برادرش ، جاوید بشارت حریف مکسیکویی خود ، جیانی واسکیز را شکست داد.

هر دو بر اساس تصمیم داوران پیروز شدند.

جاوید بشارت پانزده پیروزی و دو شکست در کارنامۀ حرفه‌ای خود دارد.

این مسابقات شنبه شب در شهر لاس وگاس امریکا برگزار شد.

افغانستان در اولین دیدارش در جام جهانی ۲۰ اوررۀ کریکت در مقابل نیوزیلند شکست خورد

بازی بین تیم های کریکت افغانستان و نیوزیلند امروز یکشنبه (۱۹ دلو) در شهر چنای هند برگزار شد.

افغانستان بر اساس قرعه تصمیم گرفت که توپ زنی کند و با از دست دادن شش بازیکن اش ، ۱۸۳ دوش هدف تعیین کرد.

نیوزیلند این هدف را در اوور هجدهم با از دست دادن پنج بازیکن اش تکمیل کرد.

رقابت های جام جهانی بیست اووره کریکت ۲۰۲۶ به میزبانی هند و سریلانکا روز شنبه آغاز شد.

شانزده تیم در چهار گروه در این جام بازی می کنند.

افغانستان با نیوزیلند ، کانادا ، افریقای جنوبی و امارات متحدۀ عربی هم گروه است.

گزارش سه ماهۀ یوناما ، دستکم ۱۴ نظامی سابق افغانستان در این مدت به قتل رسیده اند

عکس از آرشیف
عکس از آرشیف

دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان (یوناما) می‌گوید که حداقل ۱۴ عضو پیشین نیروهای امنیتی ودفاعی این کشور طی ماه‌های اکتوبر، نوامبر و دسمبر سال ۲۰۲۵ به قتل رسیده‌اند.

یوناما در بخشی از گزارش سه ماهه اش در بارۀ وضعیت حقوق بشری در افغانستان زیر حاکمیت طالبان که امروز یکشنبه ( ۱۹ دلو ، ۸ فبروری) منتشر شد گفت که در این مدت همچنان ۲۸ مورد دستگیری و بازداشت خودسرانۀ نظامیان پیشین افغانستان و دستکم هفت مورد شکنجه و بدرفتاری با آنها را ثبت کرده است.

در ادامه آمده که این افراد به تازگی از ایران و پاکستان بازگشته بودند.

یوناما در باره یک مورد از این مستندات گفته که « در ۹ دسمبر در مناطق دوبندی و سنگی خیل ولسوالی جبل السراج ولایت پروان دو فرد مرتبط با دولت پیشین در حوادث جداگانه از سوی افراد ناشناس به ضرب گلوله کشته شدند.»

پس از حاکم شدن دوبارۀ طالبان بر افغانستان در تابستان ۱۴۰۰ خورشیدی ، شماری از نیروهای امنیتی و دفاعی جمهوری سابق به کشور های همسایه از جمله ایران و پاکستان پناه بردند.

حکومت طالبان در مورد گزارش تازۀ یوناما هنوز چیزی نگفته ؛ اما در گذشته گزارش ها در بارۀ بازداشت ، شکنجه و کشتار غیرنظامیان سابق توسط این گروه را رد کرده بود.

گروه های حقوق بشری می گویند که طالبان با وجود اعلام عفو عمومی ، به قتل‌های انتقام جویانه و ناپدید کردن اجباری مقامات و پرسنل نیروهای امنیتی دولت سابق ادامه داده اند.

افغانستان در اولین دیدارش در جام جهانی کریکت ۲۰ اووره به نیوزیلند ۱۸۳ دوش هدف تعیین کرد

گلبدین نائب بازیکن تیم ملی کریکت افغانستان
گلبدین نائب بازیکن تیم ملی کریکت افغانستان

تیم ملی کریکت افغانستان در نخستین دیدارش در جام جهانی بیست‌ اوورۀ کریکت ۱۸۳ دوش به تیم نیوزیلند هدف تعیین کرد.

بازی بین این دو تیم پیش از ظهر امروز یکشنبه (۱۹ دلو) در شهر چنای هند آغاز شد.

افغانستان بر اساس قرعه تصمیم گرفت که توپ زنی کند و با از دست دادن شش بازیکن اش ، ۱۸۲ دوش کرد.

رقابت های جام جهانی بیست اووره کریکت ۲۰۲۶ به میزبانی هند و سریلانکا راه اندازی شده است.

تیم کریکت افغانستان یکشنبه در برابر نیوزیلند بازی می‌کند

آرشیف
آرشیف

تیم ملی کریکت افغانستان ۱۹ دلو در جام جهانی بیست‌آورهٔ کریکت، نخستین بازی خود را در برابر نیوزیلند برگزار می‌کند.

این بازی در استدیوم چنای در شهر بنگلور هند ساعت ده صبح آغاز می‌شود.

افغانستان در رقابت‌های بیست‌آوره دو بار با نیوزیلند روبه‌رو شده است.

در نخستین دیدار، نیوزیلند به پیروزی رسید؛ اما در آخرین دیدار که مربوط به جام جهانی ۲۰۲۴ بود، تیم افغانستان موفق به کسب پیروزی شد.

راشد خان کاپیتان تیم ملی کریکت افغانستان گفته است که با رقیبان سرسختی روبه‌رو هستند، اما او و سایر بازیکنان تیم در میدان ۲۰۰ درصد تلاش خواهند کرد تا بازی خوبی انجام دهند.

