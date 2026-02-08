جهان
نرگس محمدی، برندۀ جایزۀ صلح نوبل در ایران به چندین سال حبس و تبعید محکوم شد
به گزارش رادیو فردا، بخش ایران رادیو آزادی/اروپای آزاد، مصطفی نیلی، وکیل سارنوالی، روز یکشنبه، ۱۹ دلو اعلام کرد که نرگس محمدی، برندۀ جایزۀ صلح نوبل که در ماه قوس بازداشت شده، به هفت و نیم سال زندان و همچنین ممنوعیت خروج از کشور و تبعید محکوم شده است.
به گفتۀ آقای نیلی، محمدی همچنان به دو سال ممنوعیت خروج از کشور و دو سال تبعید به ولسوالی خوسف محکوم شده است.
این وکیل سارنوالی گفت که خانم محمدی در تماس از بازداشتگاه امنیتی مشهد اعلام کرد که روز شنبه به شعبۀ اول محکمۀ انقلاب مشهد منتقل و پس از پایان جلسه محکمه، حکم صادر و به او ابلاغ شد.
نرگس محمدی و چند فعال حقوق بشر دیگر روز ۲۱ قوس در مراسم برزگداشت از یک وکیل و فعال حقوق بشر، در مشهد بازداشت شدند.
نرگس محمدی ۵۳ ساله، یکی از فعالان حقوق بشر ایران است که بخش عمدهای از دهۀ گذشته را در زندان گذرانده اس. او با محکومیت به ۱۳ سال و ۹ ماه حبس زندانی بود، اما در ماه قوس پارسال از زندان آزاد شد و تحت درمان پزشکی قرار دارد.
صدراعظم اسرائیل روز چهارشنبه به واشنگتن می رود
انتظار می رود که بنیامین نتانیاهو صدراعظم اسرائیل برای گفتوگو با دونالد ترمپ رئیس جمهورایالات متحده روز چهارشنبه (۲۲ دلو) به واشنگتن سفر کند.
دفتر صدراعظم اسرائیل روز شنبه اعلام کرد که نتانیاهو با ترمپ در بارۀ « مذاکرات با ایران» گفتوگو خواهد کرد.
نمایندگان ایالات متحده و ایران روز جمعه در مسقط پایتخت عمان مذاکره کردند.
رئیس جمهور دونالد ترمپ گفته که این مذاکرات «بسیار خوب» بوده و از سر گرفته خواهد شد.
ترمپ جمعه شب به خبرنگاران گفت که حکومت ایران «به دنبال توافق است» و در عین حال تهدید کرد که « اگر توافق نکنند، عواقبش بسیار بد خواهد بود.»
یک روز پس از مذاکره در عمان، عباس عراقچی وزیر خارجۀ ایران در مصاحبه با شبکه الجزیره در کنار تأکید بر ادامۀ مذاکرات هستهای با امریکا هشدار داد که در صورت حملۀ نظامی واشنگتن، پایگاههای نظامی امریکا در منطقه هدف قرار خواهند گرفت.
امریکا خواستار پایان جنگ اوکراین و روسیه تا ماه جون شد
رئیسجمهور اوکراین، ولودیمیر زلنسکی، گفته است که ایالات متحده میخواهد اوکراین و روسیه تا ماه جون جنگ خود را پایان دهند و هفته آینده پیشنهاد میزبانی مذاکرات بین دو طرف را داده است.
این اظهارات رئیسجمهور اوکراین امروز در رسانهها منتشر شده و او همچنین گفته است که این اولین بار است که واشنگتن پیشنهاد میدهد کییف و مسکو در ایالات متحده گفتگو کنند.
به گفته زلنسکی، این مذاکرات ممکن است طی یک هفته در میامی برگزار شود.
طالبان ادعای پاکستان مبنی بر دخالت افغانستان در حمله روز جمعه را رد کرد
شاخه خراسان داعش مسئولیت حمله روز جمعه در اسلامآباد را برعهده گرفت؛ این درحالی است که طالبان ادعای پاکستان مبنی بر دخالت افغانستان در این حمله را رد کرد.
این حمله هنگام نماز جمعه بر یک مسجد شیعیان در حاشیه اسلامآباد انجام شد که در آن دستکم ۳۱ نفر کشته و حدود ۱۷۰ نفر زخمی شدند.
وزیر دفاع پاکستان، خواجه آصف، ادعا کرد که عاملان این حمله با افغانستان ارتباط داشتهاند، اما طالبان این اتهام را رد کردند.
وزارت دفاع طالبان در بیانیهای گفت پاکستان اغلب بدون ارائه شواهد، افغانستان را مقصر حملات میداند و این اتهامها نمیتواند ناکامیهای امنیتی داخلی پاکستان را پنهان کند.
امروز در اسلامآباد مراسم خاکسپاری شماری از قربانیان این حمله برگزار میشود.
دونالد ترمپ: گفتگوهای امریکا با ایران خوب بود
رئیسجمهور ایالات متحده از گفتوگوهای غیرمستقیم میان امریکا و ایران در عمان استقبال کرد و آن را «بسیار خوب» خواند.
در مقابل، ایران نیز فضای مثبت این مذاکرات را ستوده و ابراز امیدواری کرده است که گفتوگوها ادامه یابد.
دونالد ترمپ روز جمعه ۱۷ دلو در مسیر سفر به فلوریدا گفت که دور بعدی این گفتوگوها در آغاز هفته آینده برگزار خواهد شد.
با این حال، تنها یک ساعت پس از پایان گفتوگوها، امریکا تحریمهای تازهای علیه ایران وضع کرد.
وزارت خارجه امریکا اعلام کرد فعالیت ۱۴ کشتی مرتبط با انتقال نفت ایران را متوقف میکند؛ کشتیهایی که به گفته این وزارت بخشی از کشتیهای جنگی پنهانی ایراناند و تحت پرچم ترکیه، هند و امارات متحده عربی فعالیت میکنند.
در این بسته تحریمی، دو مقام ایرانی و ۱۵ نهاد وابسته به حکومت ایران نیز شامل شدهاند.
امریکا تحریمهای جدیدی برای محدود کردن صادرات نفت ایران وضع کرد
ایالات متحدۀ امریکا روز جمعه، ساعتی پس از پایان مذاکرۀ نمایندگان ایران و امریکا در عمان، از اعمال تحریمهای جدید برای محدود کردن صادرات نفت ایران از جمله با هدف قرار دادن ۱۴ کشتی خبر داد.
تامی پیگوت، سخنگوی وزارت خارجۀ امریکا گفت ایران از درآمدهای نفتی برای "تأمین مالی فعالیتهای بیثباتکننده در سراسر جهان و تشدید سرکوب داخلی در ایران" استفاده میکند.
وزارت خارجۀ امریکا اعلام کرده که هرگونه فعالیت مرتبط با ۱۴ کشتی که به گفتۀ این وزارت در انتقال نفت ایران نقش دارند و جزو "کشتیهای سایه" جمهوری اسلامی هستند، مسدود خواهد شد.
این کشتیها با پرچم کشورهایی از جمله ترکیه، هند و امارات متحده عربی ثبت شدهاند.
همچنین تحریمهایی علیۀ دو فرد ۱۵ نهاد مرتبط با حکومت ایران اعلام شده است.
یک جنرال روسی در مسکو هدف تیراندازی قرار گرفت
یک مقام ارشد نظامی روسیه امروز پس از تیراندازی در مسکو به شفاخانه منتقل شد، کمیته تحقیقات روسیه روز جمعه اعلام کرد.
بر اساس بیانیه کمیته تحقیقات روسیه، یک مهاجم ناشناس چندین مرمی به سمت جنرال ولادیمیر الکسیف شلیک کرد و سپس از محل فرار کرد.
مقامات روسیه تحقیقات جنایی با اتهام تلاش برای قتل را آغاز کردهاند.
هویت مظنون یا عامل تیراندازی هنوز مشخص نشده است.
حملات به مقامات ارشد نظامی روسیه غیرمعمول نیست. در اپریل ۲۰۲۵، جنرال یاروسلاو موسکالیک در انفجار بمب موتر کشته شد.
افزایش تلفات انفجار در یک مسجد شیعیان در اسلامآباد
حمله یک بمبگذار انتحاری در یک مسجد شیعیان در شهر اسلامآباد، پایتخت پاکستان، که روز جمعه، ۱۷ دلو، در هنگام برگزاری نماز جمعه رخ داد حداقل ۳۱ کشته و دهها مجروح برجا گذاشت.
هنوز هیچ گروهی مسئولیت این اقدام را نپذیرفته است.
خبرگزاری رویترز به نقل از دو مقام پولیس پاکستان تعداد کشتههای این انفجار انتحاری را دستکم ۳۰ نفر اعلام کرده است.
همین خبرگزاری تعداد مجروحان حادثه را نزدیک به ۱۷۰ نفر اعلام کرده و نوشته است که احتمال افزایش شمار تلفات وجود دارد.
به گفته این دو مقام، فرد بمبگذار که هنوز از هویتش خبری در دست نیست درنزدیکی در مسجد متوقف شده و در همان جا بمب را منفجر کرده است.
عکسهایی که از این رخداد مرگبار در شبکههای اجتماعی منتشر شده اجسادی در صحن مسجد و نمازگزاران سراسیمه را نشان میدهد.
در عکسهای دیگر از حیاط مسجد میتوان زخمیهای بیشماری را دید.
شهباز شریف، صدراعظم پاکستان، در بیانیهای رسمی ضمن ابراز تأسف و همدردی با خانوادههای قربانیان این حمله را محکوم کرد.
وقوع انفجار انتحاری در پایتخت پاکستان که همواره تحت کنترل شدید نیروهای امنیتی است اتفاق نادری است، با این حال دیگر بخشهای این کشور بارها صحنه وقوع چنین حملاتی بودهاند.
در آبانماه سال جاری، یک بمبگذار انتحاری خود را در نزدیکی یک گشت پولیس در بیرون محکمه در اسلامآباد منفجر کرد و ۱۲ نفر را کشت و ۲۷ نفر را زخمی کرد.
بمبگذار دیگری یک روز پیشتر موتر بمبگذاریشده را به دروازهٔ اصلی یک مکتب نظامی در منطقهٔ وزیرستان جنوبی، در نزدیکی مرز افغانستان، کوبید و سه نفر را کشت.
شیعیان در کشور سنیمذهب پاکستان با بیش از ۲۴۰ میلیون جمعیت جزء اقلیتها به شمار میروند و بارها هدف خشونت فرقهای و مذهبی قرار گرفتهاند.
طالبان پاکستان یا تحریک طالبان پاکستان، از سال ۲۰۰۷ در تلاش برای سرنگونی حکومت این کشور و جایگزینی آن با مدل حکومتی اسلامی مد نظر خود است.
دیدار جداگانه عراقچی و ویتکاف با وزیر خارجه عمان
در آستانه آغاز مذاکرات مجدد ایران و امریکا در روز جمعه، عباس عراقچی وزیر خارجه ایران ساعتی پیش با همتای عمانی خود، بدر بوسعیدی، دیدار کرد، دیداری که سپس با استیو ویتکاف و وزیر خارجه عمان تکرار شد.
خبرگزاریهای داخل ایران دیدار وزیران خارجه ایران و عمان را نخستین مرحله از روند مذاکرات هستهای در مسقط نامیده، اما تأکید کردهاند که مذاکرات اصلی هنوز آغاز نشده است.
در همین حال روزنامه وال استریت جورنال در گزارشی خبر داده است که برَد کوپر، فرمانده سنتکام، فرماندهی مرکزی نیروهای نظامی آمریکا در منطقه خاورمیانه، نیز قرار است به این مذاکرات بپیوندد.
این خبری است که هنوز از طرف هیچ مقام رسمی، چه در امریکا و چه در ایران، تأیید نشده است.
بنا بر اصول مذاکرات دیپلماتیک، رسم نیست که مقامات دفاعی و نظامی و فرماندهان نظامی در این گونه مذاکرات شرکت کنند، اما دونالد ترمپ، به نوشته وال استریت جورنال، قبلا چنین اقدامی داشته است.
وزارت خارجه جمهوری اسلامی پیش از ظهر روز جمعه در پیامی بر این تأکید کرده است که عباس عراقچی «برای انجام مذاکرات هستهای و رفع تحریمها به مسقط سفر کرده است».
تأکید بر این امر از این جهت دارای اهمیت است که از سوی دیگر دولت ترمپ اصرار کرده است که تهران باید دست از غنیسازی اورانیوم بردارد و علاوه بر آن برنامه راکتی خود را محدود کرده و دست از حمایت از گروههای نیابتیاش بردارد.
این وزارتخانه همچنین نوشته است که عراقچی با بدر البوسعیدی، وزیر امور خارجه سلطنت عمان، درباره «نحوه پیشبرد مذاکرات ایران-امریکا تبادل نظر کرد».
امریکا و روسیه تماس های نظامی را تقویه می کنند
ایالات متحدهٔ امریکا و روسیه توافق کردند که تماسهای نظامی در سطح بلند را تقویت کنند.
در این مورد فرماندهی نظامی امریکا در اروپا خبر داد.
این توافق روز پنجشنبه در حاشیهٔ گفتوگوهای صلح اوکراین در ابوظبی صورت گرفت.
واشنگتن در ماه فبروری سال ۲۰۲۱ روابط نظامی خود با روسیه را پس از آن قطع نمود که ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه، دستور حمله بر اوکراین را صادر کرد.
قوماندانی نظامی امریکا در اروپا گفت که ادامهٔ گفتوگوها میان نیروهای نظامی برای ثبات و صلح جهانی اهمیت دارد.