مقامات طالبان و ایران درباره تقویت روابط ترانسپورتی و ارتباطی میان دو طرف و حل مشکلات موجود در این بخش‌ها گفت‌وگو کرده‌اند.

معاون وزارت نفت ایران، سید علی محمد موسوی، و معاون وزارت ترانسپورت و هوانوردی طالبان، عبدالسلام حیدری، این دیدار را در کابل انجام داده‌اند.

سفارت ایران در کابل امروز شنبه (۲۵ دلو) این خبر را در صفحه ایکس خود منتشر کرده است.

مقام‌های طالبان، ایران را شریک اصلی تجاری خود خوانده و از این کشور خواسته‌اند مشکلات تاجران افغان را حل کند، برای موترهای باربری مواد سوخت فراهم سازد و زمان انتظار در مرز را کاهش دهد.

افغانستان پس از آن به گسترش تجارت با ایران روی آورده است که حدود چهار ماه می‌شود تمامی راه‌های تجارتی و ترانزیتی‌اش با پاکستان بسته شده است.