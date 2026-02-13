جهان
هند هفته آینده میزبان «نشست تأثیر هوش مصنوعی» است
دولت هند اعلام کرد که هفته آینده «نشست تأثیر هوش مصنوعی» در دهلی نو با حضور رهبران دستکم۱۷ کشور، سرمنشی سازمان ملل متحد و شماری از مدیران ارشد شرکتهای بزرگ فناوری برگزار میشود.
به گفته وزارت خارجه هند، این نشست به بررسی فرصتها و چالشهای گسترش سریع هوش مصنوعی میپردازد.
قرار است برنامههای تخصصی از روز دوشنبه هفته آینده آغاز شود و نارندرا مودی، صدراعظم هند، روز پنجشنبه این نشست را بهگونه رسمی افتتاح کند.
ترکیدن لولههای آب در موزیم لوور پاریس؛ «مونالیزا» در امان ماند
موزیم لوور پاریس روز جمعه اعلام کرد که پس از ترکیدن یک لوله، در بخش پربازدید این موزیم آب جاری شده؛ این دومین ترکیدن لوله آب در سه ماه گذشته. به گفته مدیریت لوور، آتشنشانان بهسرعت مداخله کردند و آثار مهم از جمله تابلو «مونالیزا» آسیبی ندیدهاند.
ترکیدن لولههای آب در اتاق شماره ۷۰۷ رخ داده؛ جایی که آثاری از شارل مِینیه، هنرمند فرانسوی قرن نوزدهم، و برناردینو لوئینی، نقاش ایتالیایی قرن شانزدهم، به نمایش گذاشته شده است. آب به بخشی از سقفی که توسط مِینیه نقاشی شده بود، آسیب رسانده است.
این رویداد در حالی رخ میدهد که لوور در ماههای اخیر با چالشهای متعددی چون سرقت، اعتصابها و فروش تکتهای جعلی و تاریخ گذشته روبهرو بوده است.
یک محکمه در بریتانیا دو مرد را بهدلیل طراحی یک حمله مسلحانه به حبس ابد محکوم کرد
دو مرد در بریتانیا بهدلیل برنامهریزی حمله مسلحانه الهامگرفته از داعش علیه یهودیان منچستر، به حبس ابد محکوم شدند.
یک محکمه انگلستان روز جمعه اعلام کرده ولید سعداوی ۳۸ ساله و عمار حسین ۵۲ ساله قصد داشتند یک راهپیمایی یهودیان در شهر منچستر را هدف قرار دهند و سپس یهودیان بیشتری را در شمال این شهر به قتل برسانند.
این طرح زمانی ناکام ماند که آنها نقشه خود را با مأمور مخفی افشا کردند.
نگرانیها از وضعیت صحی عمران خان، صدر اعظم اسبق پاکستان
وکیل عمران خان، صدر اعظم اسبق و رهبر حزب تحریک انصاف پاکستان گزارش مربوط به وضعیت صحی او را به ستره محکمۀ پاکستان ارائه کرد.
در این گزارش آمده است که در هفتۀ پایانی ماه جنوری، با وجود درمان، چشم راست خان بهشدت ضعیف شده و قدرت بینایی او تنها به پانزده درصد کاهش یافته است.
از سوی دیگراتحاد احزاب مخالف حکومت پاکستان در واکنش به "وضعیت نگرانکنندۀ صحی" عمران خان و ممنوعیت ملاقاتها با او در زندان، اعلام کرده که در برابر ساختمان پارلمان تحصن خواهند کرد.
این اتحاد به نام "تحریک تحفظ آئین پاکستان" (جنبش حفاظت از قانون اساسی پاکستان) روز پنجشنبه اعلام کرد که تحصنشان از روز جمعه، ۱۳ فبروری آغاز خواهد شد.
محمود خان اچکزی، رئیس این اتحاد و رهبر اپوزیسیون در مجمع ملی پاکستان با دیگر رهبران این اتحاد در یک نشست خبری مشترک در اسلامآباد گفت که به تاریخ ۱۳ فبروری خواستههایشان را به حکومت ارائه خواهند کرد و تا برآورده شدن آن به تحصن خود ادامه خواهند داد.
این در حالیست که ستره محکمۀ پاکستان به حکومت این کشور دستور داده است تا پیش از ۱۶ فبروری، زمینۀ ملاقات عمران خان با داکتران چشم و نیز تماس تیلیفونی او با فرزندانش را فراهم سازد.
عمران خان از سال ۲۰۲۳ به اینسو در چندین قضیه، از جمله اتهامات مربوط به فساد، در زندان ادیاله در شهر راوپلندی زندانی است. در برخی از این قضایا محکمهها دستور آزادی او را نیز صادر کردهاند.
یک محکمه ویژه در زندان، در ماه دسمبر سال گذشته، او و همسرش هر کدام را به ۱۷ سال حبس محکوم کرد.
ترمپ: اگر ایران به توافق نرسد با پیامدهای "بسیار دردناک" روبهرو خواهد شد
دونالد ترمپ، رئیسجمهور امریکا، روز پنجشنبه گفت ایالات متحده باید با ایران به توافق برسد و افزود چنین توافقی میتواند طی ماه آینده حاصل شود.
او در گفتوگو با خبرنگاران هشدار داد که اگر تهران بر سر برنامه هستهای خود به توافق نرسد، با پیامدهایی "بسیار دردناک" روبهرو خواهد شد.
آقای ترمپ در پاسخ به پرسشی درباره گفتوگوهای اخیرش در این زمینه با بنیامین نتانیاهو، صدر اعظم اسرائیل، گفت: ؛باید به یک توافق برسیم، در غیر این صورت اوضاع بسیار دردناک خواهد شد، بسیار دردناک. من نمیخواهم چنین اتفاقی بیفتد، اما باید به توافق برسیم."
رئیسجمهور امریکا در بارۀ ارزیابی خود در بارۀ زمان رسیدن به این توافق گفت که این اتفاق میتواند "حدوداً طی ماه آینده" رخ دهد و افزود: "باید بهسرعت اتفاق بیفتد. آنها (ایران) باید به سرعت موافقت کنند."
دونالد ترمپ که در حال بررسی اعزام دومین ناو هواپیمابر به خاورمیانه برای افزایش فشار بر ایران است، در بخش دیگری از اظهارات خود به حملات نظامی امریکا علیۀ تأسیسات هستهای جمهوری اسلامی که در جریان جنگ ۱۲ روزه دستور آن را صادر کرده بود، اشاره کرد.
ترمپ پس از دیدار با نتانیاهو: دستیابی به توافق با ایران گزینۀ ترجیحی من است
دونالد ترمپ، رئیس جمهور امریکا روز چهارشنبه پس از دیدار با بنیامین نتانیاهو، صدر اعظم اسرائیل در قصر سفید اعلام کرد که مذاکرات با ایران باید ادامه یابد و ترجیح او دستیابی به توافق است.
رئیس جمهور ترمپ در شبکۀ اجتماعی خود "تروت سوشیال" دیدار با نتانیاهو و دیگر اعضای هیئت همراهش را "بسیار خوب" خواند و افزود: "هیچ تصمیم قطعیای گرفته نشد، جز اینکه من اصرار کردم مذاکرات با ایران باید ادامه یابد تا مشخص شود آیا امکان دستیابی به توافق وجود دارد یا نه."
ترمپ افزود که به صدر اعظم اسرائیل گفته است که اگر چنین توافقی حاصل شود، "این گزینۀ ترجیح ما خواهد بود."
رئیس جمهور امریکا همچنین گفت که اگر توافقی با ایران حاصل نشود، "باید ببینیم نتیجه چه میشود."
رئیس جمهور ترمپ با اشاره به حملات اخیر امریکا به تأسیسات هستهای ایران گفت: "بار قبل، ایران تصمیم گرفت که توافق نکند و با عملیات "چکش نیمهشب" هدف قرار گرفت. و این برای آنها نتیجه خوبی نداشت. امیدوارم این بار منطقیتر و مسئولانهتر عمل کنند.»
بنیامین نتانیاهو، صدر اسرائیل، پیش از سفرش به امریکا در روز سهشنبه گفت که مذاکره با ایران اولویت اصلی او در گفتگو با دونالد ترمپ خواهد بود.
همزمان با حملات موشکی روسیه به اوکراین، زلنسکی برنامۀ برگزاری انتخابات به مناسبت چهارمین سالگرد جنگ را تکذیب کرد
همزمان با ادامۀ حملات موشکی بالستیک نیروهای روسی به کییف،پایتخت و برخی شهرهای دیگر اوکراین، ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین گزارشها مبنی بر برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و همهپرسی به مناسبت چهارمین سالگرد حملۀ روسیه به اوکراین را رد کرد.
شاروال کییف گفت که در نتیجۀ برخورد یک موشک بالستیک به یک منزل مسکونی در این شهر، دست کم دو نفر زخمی شدند.
مقامهای اوکراین گفتند که در حملۀ شبانه به شهر جنوبی اودسا، به تأسیسات غیرنظامی آسیب رسیده و حداقل یک نفر زخمی شده است.
همچنین گزارشهایی از خسارات مالی در چندین شهر دیگر اوکراین در حملات اخیر روسیه منتشر شده است.
در همین حال، ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، گزارش "فایننشال تایمز" مبنی بر برنامهریزی برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و همهپرسی در ۲۴ فبروری را تکذیب کرد.
او گفت که این تاریخ بسیار مهم است و چهار سال از جنگ را رقم میزند؛ جنگی که به گفتۀ او، بسیاری از مردم خود را برای دفاع از کشور فدا کردهاند.
محمود عباس، از امریکا خواست تا در برابر طرح اسرائیل برای تشدید کنترل بر کرانه غربی واکنش قاطع نشان دهند
محمود عباس، رئیس ادارۀ خودگردان فلسطین، از ایالات متحدۀ امریکا و جامعۀ بینالمللی خواست تا در برابر طرح اسرائیل برای تشدید کنترل بر کرانه غربی اشغالی"واکنش قاطع" نشان دهند.
براساس خبرگزاری فرانسپرس، آقای عباس روز چهارشنبه(۱۱ فبروری) در جریان سفر به اسلو پایتخت ناروی گفت که این موضوع را با یوناس گار استوره، صدراعظم ناروی، در میان گذاشته و همچنان درمورد خشونت شهرکنشینان اسرائیلی و منجمد شدن "۴ میلیارد دالر" از سوی اسرائیل که برای مردم فلسطین در نظر گرفته شده بود، گفتگو کرده است.
آقای عباس به خبرنگاران گفت"این نقضهای جدی نیازمند به پاسخ قاطع از سوی امریکا و جامعه بینالمللی است، زیرا این اقدامات تلاشهای رئیسجمهور ترمپ را با مانع روبهرو میسازد" و به گفتۀ او نقض آشکار قوانین بینالمللی به شمار میرود.
روز یکشنبۀ گذشته کابینه امنیتی اسرائیل مجموعهای از اقدامات را تصویب کرد که به اسرائیل اجازه میدهد کنترول خود را در مناطقی که بر اساس توافقنامههای اسلو از دهه ۱۹۹۰ تحت اداره تشکیلات خودگردان فلسطین قرار دارد، گسترش دهد