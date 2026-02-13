هند هفته آینده میزبان «نشست تأثیر هوش مصنوعی» است

موزیم لوور پاریس روز جمعه اعلام کرد که پس از ترکیدن یک لوله، در بخش پربازدید این موزیم آب جاری شده؛ این دومین ترکیدن لوله آب در سه ماه گذشته. به گفته مدیریت لوور، آتش‌نشانان به‌سرعت مداخله کردند و آثار مهم از جمله تابلو «مونالیزا» آسیبی ندیده‌اند.

ترکیدن لوله‌های آب در اتاق شماره ۷۰۷ رخ داده؛ جایی که آثاری از شارل مِینیه، هنرمند فرانسوی قرن نوزدهم، و برناردینو لوئینی، نقاش ایتالیایی قرن شانزدهم، به نمایش گذاشته شده است. آب به بخشی از سقفی که توسط مِینیه نقاشی شده بود، آسیب رسانده است.

این رویداد در حالی رخ می‌دهد که لوور در ماه‌های اخیر با چالش‌های متعددی چون سرقت، اعتصاب‌ها و فروش تکت‌های جعلی و تاریخ گذشته روبه‌رو بوده است.