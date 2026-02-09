دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما در گزارشی که روز گذشته منتشر کرده، اعلام کرده است که این تلفات در نتیجهٔ بمباردمان نیروهای نظامی پاکستان بر افغانستان از اکتوبر تا دسامبر ۲۰۲۵، و همچنان در جریان درگیری‌ها میان نیروهای طالبان افغانستان و اردوی پاکستان صورت گرفته است.

این بالاترین میزان تلفات افغان‌ها در حملاتی است که از سال ۲۰۱۱ تاکنون به اردوی پاکستان نسبت داده می‌شود.

در این گزارش، از حملات هوایی پاکستان در ولایت‌های پکتیکا، کابل و خوست، و نیز از درگیری‌ها میان نیروهای پاکستانی و طالبان در تورخم و چمن یاد شده است.

یوناما تأکید کرده است که تمامی طرف‌های درگیر در افغانستان باید توجه جدی به حفاظت از غیرنظامیان در جریان در گیری ها داشته باشند.

در مقابل، حکومت پاکستان ادعا کرده است که در سال ۲۰۲۵، در نتجیه حملات از خاک افغانستان به این کشور ۳۸۷ تن از شهروند پاکستان کشته و ۷۲۸ تن دیگر زخمی شده‌اند.

درگیری های مرزی میان نیروهای پاکستانی و طالبان در ماه های اخیر شدت گرفت است درگیری‌هایی که باعث شد تمام گذرگاه ها بین دوکشور بسته شود.

پاکستان همواره حکومت طالبان را به حمایت از تحریک طالبان پاکستان یا تی،تی،پی متهم کرده و ادعا می‌کند که ریشهٔ بی‌ثباتی پاکستان در افغانستان است؛ اما طالبان بارها این ادعا را رد کرده و ناامنی‌های پاکستان را «مسئلهٔ داخلی آن کشور» خوانده‌اند.