افغانستان در اولین دیدارش در جام جهانی کریکت ۲۰ اووره به نیوزیلند ۱۸۳ دوش هدف تعیین کرد
تیم ملی کریکت افغانستان در نخستین دیدارش در جام جهانی بیست اوورۀ کریکت ۱۸۳ دوش به تیم نیوزیلند هدف تعیین کرد.
بازی بین این دو تیم پیش از ظهر امروز یکشنبه (۱۹ دلو) در شهر چنای هند آغاز شد.
افغانستان بر اساس قرعه تصمیم گرفت که توپ زنی کند و با از دست دادن شش بازیکن اش ، ۱۸۲ دوش کرد.
رقابت های جام جهانی بیست اووره کریکت ۲۰۲۶ به میزبانی هند و سریلانکا راه اندازی شده است.
گزارش سه ماهۀ یوناما ، دستکم ۱۴ نظامی سابق افغانستان در این مدت به قتل رسیده اند
دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان (یوناما) میگوید که حداقل ۱۴ عضو پیشین نیروهای امنیتی ودفاعی این کشور طی ماههای اکتوبر، نوامبر و دسمبر سال ۲۰۲۵ به قتل رسیدهاند.
یوناما در بخشی از گزارش سه ماهه اش در بارۀ وضعیت حقوق بشری در افغانستان زیر حاکمیت طالبان که امروز یکشنبه ( ۱۹ دلو ، ۸ فبروری) منتشر شد گفت که در این مدت همچنان ۲۸ مورد دستگیری و بازداشت خودسرانۀ نظامیان پیشین افغانستان و دستکم هفت مورد شکنجه و بدرفتاری با آنها را ثبت کرده است.
در ادامه آمده که این افراد به تازگی از ایران و پاکستان بازگشته بودند.
یوناما در باره یک مورد از این مستندات گفته که « در ۹ دسمبر در مناطق دوبندی و سنگی خیل ولسوالی جبل السراج ولایت پروان دو فرد مرتبط با دولت پیشین در حوادث جداگانه از سوی افراد ناشناس به ضرب گلوله کشته شدند.»
پس از حاکم شدن دوبارۀ طالبان بر افغانستان در تابستان ۱۴۰۰ خورشیدی ، شماری از نیروهای امنیتی و دفاعی جمهوری سابق به کشور های همسایه از جمله ایران و پاکستان پناه بردند.
حکومت طالبان در مورد گزارش تازۀ یوناما هنوز چیزی نگفته ؛ اما در گذشته گزارش ها در بارۀ بازداشت ، شکنجه و کشتار غیرنظامیان سابق توسط این گروه را رد کرده بود.
گروه های حقوق بشری می گویند که طالبان با وجود اعلام عفو عمومی ، به قتلهای انتقام جویانه و ناپدید کردن اجباری مقامات و پرسنل نیروهای امنیتی دولت سابق ادامه داده اند.
تیم کریکت افغانستان یکشنبه در برابر نیوزیلند بازی میکند
تیم ملی کریکت افغانستان ۱۹ دلو در جام جهانی بیستآورهٔ کریکت، نخستین بازی خود را در برابر نیوزیلند برگزار میکند.
این بازی در استدیوم چنای در شهر بنگلور هند ساعت ده صبح آغاز میشود.
افغانستان در رقابتهای بیستآوره دو بار با نیوزیلند روبهرو شده است.
در نخستین دیدار، نیوزیلند به پیروزی رسید؛ اما در آخرین دیدار که مربوط به جام جهانی ۲۰۲۴ بود، تیم افغانستان موفق به کسب پیروزی شد.
راشد خان کاپیتان تیم ملی کریکت افغانستان گفته است که با رقیبان سرسختی روبهرو هستند، اما او و سایر بازیکنان تیم در میدان ۲۰۰ درصد تلاش خواهند کرد تا بازی خوبی انجام دهند.
وزارت خارجه طالبان از رهایی ۱۴ زندانی افغان از زندان های آذربایجان خبرداده است
این وزارت روز شنبه ۱۸دلو در خبرنامهای در اکس نوشته است که ۱۴ زندانی افغان به دستور رهبری جمهوری آذربایجان آزاد شدند.
وزارت خارجه طالبان از این اقدام جمهوری آذربایجان ابراز قدردانی کرده و توضیح نداده است که این افغانها به چی اتهامی در آذربایجان زندانی شده بودند.
این وزارت روز پنجشنبه ۱۶ دلو نیز از آزادی ۱۰۸ زندانی افغان از زندانهای امارات متحدۀ عربی خبر داده بود.
در بیانیهای روز پنجشنبه وزارت خارجه طالبان که در ایکس منتشر شده، آمده است که این زندانیان به مناسبت روز ملی امارات متحدۀ عربی توسط رهبری این کشور آزاد شدهاند.
امارات متحدۀ عربی اوایل سال گذشتۀ خورشیدی نیز بیش از ۴۰ زندانی افغان را آزاد کرده بود، اما توضیح نداده بود که آنها به چی اتهامی زندانی شده بودند.
در یک رویداد ترافیکی در بدخشان ۱۲ تن جان باختند و سه تن زخمی شدند
خبرگزاری باختر در کنترول طالبان به نقل از احسان الله کامگار سخنگوی قوماندانی امنیه طالبان در بدخشان گزارش داده است که این حادثه روز شنبه ۱۸ دلو در ولسوالی ارغنجخواه این ولایت رخ داده است.
به گفته سخنگوی قوماندین امنیه طالبان در بدخشان، در میان کشته شده ها زنان و کودکان نیز شامل اند.
حادثه زمانی اتفاق افتاده است که یک موتر نوع فلانکوچ از سرک منحرف شده و در ساحه سمدر این ولسوالی به یک دره سقوط کرده است.
مقامات ریاست ترافیک حکومت طالبان، پیش از این به رادیوآزادی گفته بودند که عوامل عمدۀ حوادث ترافیکی در افغانستان شامل بیاحتیاطی رانندهها، رعایتنکردن ضوابط الزامی ترافیکی، تجاوز از حد مجاز سرعت، سبقت گرفتن های بیجا و عدم حفظ فاصلهٔ ایمنی میان وسایط است.
شماری از نزدیکان قربانیان حوادث ترافیکی در افغانستان نیز گفته اند که بی احتیاطی رانندگان، خرابی جادهها و فقدان نظارت، همچنان جان مردم را به خطر میاندازد.
امریکا خواستار پایان جنگ اوکراین و روسیه تا ماه جون شد
رئیسجمهور اوکراین، ولودیمیر زلنسکی، گفته است که ایالات متحده میخواهد اوکراین و روسیه تا ماه جون جنگ خود را پایان دهند و هفته آینده پیشنهاد میزبانی مذاکرات بین دو طرف را داده است.
این اظهارات رئیسجمهور اوکراین امروز در رسانهها منتشر شده و او همچنین گفته است که این اولین بار است که واشنگتن پیشنهاد میدهد کییف و مسکو در ایالات متحده گفتگو کنند.
به گفته زلنسکی، این مذاکرات ممکن است طی یک هفته در میامی برگزار شود.
طالبان ادعای پاکستان مبنی بر دخالت افغانستان در حمله روز جمعه را رد کرد
شاخه خراسان داعش مسئولیت حمله روز جمعه در اسلامآباد را برعهده گرفت؛ این درحالی است که طالبان ادعای پاکستان مبنی بر دخالت افغانستان در این حمله را رد کرد.
این حمله هنگام نماز جمعه بر یک مسجد شیعیان در حاشیه اسلامآباد انجام شد که در آن دستکم ۳۱ نفر کشته و حدود ۱۷۰ نفر زخمی شدند.
وزیر دفاع پاکستان، خواجه آصف، ادعا کرد که عاملان این حمله با افغانستان ارتباط داشتهاند، اما طالبان این اتهام را رد کردند.
وزارت دفاع طالبان در بیانیهای گفت پاکستان اغلب بدون ارائه شواهد، افغانستان را مقصر حملات میداند و این اتهامها نمیتواند ناکامیهای امنیتی داخلی پاکستان را پنهان کند.
امروز در اسلامآباد مراسم خاکسپاری شماری از قربانیان این حمله برگزار میشود.
دونالد ترمپ: گفتگوهای امریکا با ایران خوب بود
رئیسجمهور ایالات متحده از گفتوگوهای غیرمستقیم میان امریکا و ایران در عمان استقبال کرد و آن را «بسیار خوب» خواند.
در مقابل، ایران نیز فضای مثبت این مذاکرات را ستوده و ابراز امیدواری کرده است که گفتوگوها ادامه یابد.
دونالد ترمپ روز جمعه ۱۷ دلو در مسیر سفر به فلوریدا گفت که دور بعدی این گفتوگوها در آغاز هفته آینده برگزار خواهد شد.
با این حال، تنها یک ساعت پس از پایان گفتوگوها، امریکا تحریمهای تازهای علیه ایران وضع کرد.
وزارت خارجه امریکا اعلام کرد فعالیت ۱۴ کشتی مرتبط با انتقال نفت ایران را متوقف میکند؛ کشتیهایی که به گفته این وزارت بخشی از کشتیهای جنگی پنهانی ایراناند و تحت پرچم ترکیه، هند و امارات متحده عربی فعالیت میکنند.
در این بسته تحریمی، دو مقام ایرانی و ۱۵ نهاد وابسته به حکومت ایران نیز شامل شدهاند.
زلمی خلیلزاد: طالبان باید زندانیان امریکایی را رها کند
زلمی خلیلزاد، نماینده ویژه پیشین امریکا برای افغانستان میگوید مسئله رهایی زندانیان مانع پیشرفت در روابط میان ایالات متحده و طالبان شده است.
او در گفتوگو با شبکه هندی «اندیتیوی» گفت که واشنگتن خواستار آزادی دستکم دو شهروند امریکایی در افغانستان است.
خلیلزاد افزود که حکومت طالبان در مبارزه با داعش توانسته رضایت امریکا را بهدست آورد و در نتیجه تلاشها، شماری از اعضای داعش افغانستان را ترک کرده و اکنون در پاکستان بهسر میبرند.
او همچنان تأکید کرد که نگرانیها درباره حقوق بشر و نقش سیاسی افغانهایی که در حکومت طالبان حضور ندارند، همچنان پابرجاست.
جام جهانی کرکت بیستاوره آغاز شد
در نخستین دیدار جام جهانی کرکت بیستآوره که امروز در سریلانکا برگزار شد، تیم پاکستان با اختلاف سه ویکت تیم هالند را شکست داد.
هالند که نخست توپزنی را آغاز کرده بود، ۱۴۷ دوش بهدست آورد و پاکستان در پاسخ، در اوور پایانی و با از دست دادن هفت بازیکن به این هدف رسید.
دومین بازی امروز میان ویستاندیز و اسکاتلند در هند برگزار میشود و در سومین دیدار، تیم ایالات متحده امریکا با هند روبهرو خواهد شد.
نخستین بازی تیم افغانستان در این جام، فردا یکشنبه ساعت ۱۰ صبح به وقت کابل، برابر نیوزیلند در شهر چنای هند آغاز میشود.
در جام جهانی امسال، ۱۶ کشور در چهار گروه از هفتم فبروری تا هشتم مارچ رقابت میکنند. افغانستان در گروه «دی» با تیمهای کانادا، نیوزیلند، افریقای جنوبی و امارات متحده عربی همگروه است.