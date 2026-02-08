احتمال برفباری سنگین و باران شدید در ۲۷ ولایت افغانستان

ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان از احتمال برفباری وباران در ۲۷ ولایت افغانستان خبر داده است.

این ریاست اعلام کرده که ولایت‌های کابل، نورستان، ننگرهار، لغمان،‌ پنجشیر، پروان، کاپیسا، بغلان، سمنگان، لوگر، پکتیا، پکتیکا، خوست، میدان وردک، بامیان، دایکندی، غزنی، زابل، ارزگان، قندهار، هلمند، فراه، هرات، غور، بادغیس، فاریاب و سرپل امروز یکشنبه (۱۹ دلو) و فردا دوشنبه (۲۰ دلو ) شاهد برفباری سنگین و باران شدید خواهند بود.

مقدار باران در نقاط مختلف بین ۱۰ تا ۴۰ ملی‌متر و میزان برف بین ۱۰ تا ۵۰ سانتی‌متر پیش‌بینی شده است.

این در حالی است که بارش برف و باران در برخی از ولایت ها در روز های اخیر تلفات و خساراتی به دنبال داشته است.

ادارۀ آمادگی مبارزه با حوادث حکومت طالبان گفته که در نتیجه بارش برف و باران دستکم پنج تن در فراه، هرات، غور و نورستان روز های پنجشنبه و جمعه ، جان باخته‌اند و سه تن دیگر زخمی شده‌اند.

به گفتۀ این اداره ، بر اثر بارندگی ، ده خانه به طور کامل و نسبی ویران شده است.