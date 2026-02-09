جاپان حدود ده میلیون دالر برای مقابله با تغییرات اقلیمی در افغانستان کمک می کند

ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان از احتمال برفباری وباران در ۹ ولایت افغانستان خبر داده است.

این ریاست در خبرنامۀ روز دوشنبه گفت که ولایت‌های بادغیس، فاریاب، سرپل، غور، بامیان، دایکندی، میدان وردک، پکتیکا و بدخشان امروز سه شنبه (۲۱ دلو) شاهد باران و برف خواهند بود.

در ادامه آمده که میزان برف در نقاط مختلف بین ۱۰ تا ۲۰ سانتی متر و مقدار باران بین ۱۰ تا ۲۰ ملی‌متر پیش‌بینی شده است.

پیش از این ، برفباری سنگین و باران شدید در ۲۷ ولایت افغانستان برای روز های یکشنبه و دوشنبه پیش‌بینی شده بود.