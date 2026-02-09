به گزارش رادیو فردا، بخش ایران رادیو آزادی/اروپای آزاد، مصطفی نیلی، وکیل سارنوالی، روز یک‌شنبه، ۱۹ دلو اعلام کرد که نرگس محمدی، برندۀ جایزۀ صلح نوبل که در ماه قوس بازداشت شده، به هفت و نیم سال زندان و همچنین ممنوعیت خروج از کشور و تبعید محکوم شده است.

به گفتۀ آقای نیلی، محمدی همچنان به دو سال ممنوعیت خروج از کشور و دو سال تبعید به ولسوالی خوسف محکوم شده است.

این وکیل سارنوالی گفت که خانم محمدی در تماس از بازداشتگاه امنیتی مشهد اعلام کرد که روز شنبه به شعبۀ اول محکمۀ انقلاب مشهد منتقل و پس از پایان جلسه محکمه، حکم صادر و به او ابلاغ شد.

نرگس محمدی و چند فعال حقوق بشر دیگر روز ۲۱ قوس در مراسم برزگداشت از یک وکیل و فعال حقوق بشر، در مشهد بازداشت شدند.

نرگس محمدی ۵۳ ساله، یکی از فعالان حقوق بشر ایران است که بخش عمده‌ای از دهۀ گذشته را در زندان گذرانده اس. او با محکومیت به ۱۳ سال و ۹ ماه حبس زندانی بود، اما در ماه قوس پارسال از زندان آزاد شد و تحت درمان پزشکی قرار دارد.