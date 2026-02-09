خبر ها
سفر معاون رئیس جمهور ایالات متحده به ارمنستان
جیدی ونس، معاون رئیسجمهور ایالات متحده روز دوشنبه (۲۰ دلو ) به ارمنستان رسید.
او پس از ورود به ایروان پایتخت ارمنستان با نیکول پاشینیان صدراعظم این کشور دیدار کرد.
ونس ، بلند پایه ترین مقام ایالات متحده از ادارۀ رئیس جمهور دونالد ترمپ است که به ارمنستان سفر می کند.
این سفر تقریباً شش ماه پس از آن صورت می گیرد که ارمنستان و آذربایجان توافقنامۀ را به هدف پایان مناقشۀ طولانی مدت بر سر منطقۀ قره باغ به میانجیگری ایالات متحده امضا کردند.
به گزارش بخش ارمنستان رادیو اروپای آزاد/ رادیو آزادی ، سفر معاون رئیس جمهور ایالات متحده عمدتاً روی توسعه روابط اقتصادی با این دو کشور متمرکز است که به گفتۀ مقام های امریکایی به ایجاد اعتماد میان ارمنستان و آذربایجان کمک خواهد کرد.
قصر سفید گفته است که جیدی ونس پس از سفر به ارمنستان رهسپار باکو پایتخت آذربایجان می شود.
او روز های سه شنبه و چهارشنبه با مقام های آذربایجانی دیدار و گفتوگو خواهد کرد.
افغانستان در دومین دیدارش در جام بیست اووره کریکت چهارشنبه به مصاف افریقای جنوبی می رود
قرار است تیم ملی کریکت افغانستان در دومین دیدارش در جام بیست اوورۀ کریکت فردا چهارشنبه (۲۲ دلو) با تیم افریقای جنوبی رو به رو شود.
ین بازی ساعت ۱۰:۳۰ پیش از ظهر چهارشنبه به وقت کابل در ورزشگاه نارندرا مودی در شهر احمدآباد ایالت گجرات هند آغاز خواهد شد.
در بازی های دیروز ، اسکاتلند در برابر ایتالیا برنده شد ، عمان از زیمبابوه شکست خورد و افریقای جنوبی در برابر کانادا پیروز شد.
افغانستان در نخستین دیدارش در این جام روز یکشنبه در برابر نیوزیلند شکست خورد.
پیشبینی بارش برف و باران در ۹ ولایت افغانستان
ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان از احتمال برفباری وباران در ۹ ولایت افغانستان خبر داده است.
این ریاست در خبرنامۀ روز دوشنبه گفت که ولایتهای بادغیس، فاریاب، سرپل، غور، بامیان، دایکندی، میدان وردک، پکتیکا و بدخشان امروز سه شنبه (۲۱ دلو) شاهد باران و برف خواهند بود.
در ادامه آمده که میزان برف در نقاط مختلف بین ۱۰ تا ۲۰ سانتی متر و مقدار باران بین ۱۰ تا ۲۰ ملیمتر پیشبینی شده است.
پیش از این ، برفباری سنگین و باران شدید در ۲۷ ولایت افغانستان برای روز های یکشنبه و دوشنبه پیشبینی شده بود.
اظهارات وزیر خارجۀ روسیه در بارۀ فعالیت های دهشت افگنی در افغانستان و اطراف آن
سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه میگوید که فعالیتهای «تروریستی» در افغانستان ، در امتداد مرز های این کشور و در مناطق میان هند، پاکستان و افغانستان، مشاهده می شود.
لاوروف این سخن را در مصاحبه با تلویزیون بین المللی بریکس گفت.
این مصاحبه روز دوشنبه (۲۰ دلو) منتشر شد.
وزیر خارجۀ روسیه افزوده است که مبارزه با تروریزم از اولویت های مهم کشورش است.
روسیه یگانه کشوری است که حکومت طالبان را به رسمیت شناخته است و با این گروه روابط نزدیک دارد.
طالبان در مورد این اظهارات لاوروف هنوز تبصره نکرده اند ؛ اما در گذشته نگرانی ها در مورد فعالیت های دهشت افگنی در افغانستان را رد کرده و گفته بودند که به کسی اجازه نمی دهند که از قلمرو افغانستان ضد کشورهای دیگر استفاده کند.
جاپان حدود ده میلیون دالر برای مقابله با تغییرات اقلیمی در افغانستان کمک می کند
ادارۀ همکاریهای بینالمللی جاپان (جیکا) می گوید که توافقننامۀ را به ارزش حدود ۱۰ میلیون دالر برای کمک به مردم افغانستان در مقابله با تغییرات اقلیمی با دفتر خدمات پروژههای ملل متحد امضا کرده است.
جیکا در خبرنامه ای روز دوشنبه( ۲۰ دلو) گفت هدف این پروژه ، تقویت ظرفیت جوامع برای پاسخ دهی به خطرات ناشی از آفات مرتبط با تغییرات اقلیمی است.
در ادامه گفته شده که این پروژه در مدت دو سال عملی خواهد شد.
افغانستان یکی از ۱۰ کشور آسیب پذیر در برابر تغییرات اقلیمی در جهان است.
در کنار خشکسالی و کاهش منابع آبی، سرازیر شدن سیلاب و تند باد ها از دیگر پیامدهای تغییرات اقلیمی در افغانستان دانسته می شود.
روسیه استخبارات اوکراین را به طرح توطئه برای ترور یک جنرال ارشد این کشور متهم کرد
مقامهای روسیه گفتهاند مردی که آنان او را بهعنوان فرد مسلح معرفی کردهاند و به جنرال دوم سازمان استخبارات نظامی روسیه شلیک کرده است، ظاهراً به آنان گفته که توسط استخبارات اوکراین جذب شده بود.
به تاریخ ۱۷ دلو کمیته تحقیقات روسیه اعلام کرد که یک مهاجم ناشناس چندین مرمی به سمت جنرال ولادیمیر الکسیف شلیک کرد و سپس از محل فرار کرد.
ادارهٔ امنیت فدرال روسیه که نهاد اصلی استخباراتی داخلی این کشور بهشمار میرود روز دوشنبه ۲۰ دلو در بیانیه ای برای نخستین بار بهگونهٔ رسمی اوکراین را به دست داشتن در تیراندازی به جنرال ولادیمیر الکسیف متهم کرد.
این اداره که به نام FSB شناخته میشود، همچنان ویدیوهای را منتشر کرده که بهطور مستقل قابل تأیید نیست، در آن مردی ۶۵ ساله ای را به نام لوبومیر کوربا، در حال اعتراف نشان می دهد که به عنوان متهم به تیراندازی شناسایی شده است.
سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، ، پیش از این دخالت اوکراین را مطرح کرده بود، اما هیچگونه مدرکی ارائه نکرد. کیف این اتهام را رد کرده است.
الکسیف دستکم چهارمین جنرالی است که از زمان آغاز تهاجم همهجانبهٔ روسیه بر اوکراین هدف حمله قرار گرفته یا کشته شده است.
مولانا فضلالرحمن: عجیب است حتی یک انار از افغانستان به پاکستان نمیرسد، تروریستها چگونه میآیند؟
مولانا فضلالرحمن، رهبر جمعیت علمای اسلام پاکستان این سخنان را یکشنبه شب ۱۹ دلو در جریان یک نشست در راولپندی بیان کرد.
مولانا فضلالرحمن حزب حاکم کنونی پاکستان، مسلم لیگ ن، را بیاختیار خواند و گفت که تمام تصمیمها را اردو میگیرد.
او ادعا کرد که سیاست خارجی پاکستان، بهویژه در قبال افغانستان، نادرست است و به همین دلیل کشورهای همسایهٔ پاکستان ناراضی هستند.
در همین حال، حکومت پاکستان ادعا میکند که پشت سر بیشتر ناامنیها در این کشور، افراد مسلحی قرار دارند که حملات خود را از افغانستان طرحریزی میکنند.
ادعای که طالبان افغانستان آنرا همواره رد کرده اند و گفته اند که مشکل نا امنی در پاکستان موضوع داخلی این کشور است و به افغانستان هیچ ربطی ندارد.
حزب صدراعظم جاپان موفق به کسب دو سوم کرسیها در پارلمان شد
این پیروزی برای حزب لیبرال دموکرات جاپان به رهبری صدراعظم این کشور، سانای تاکایچی یک دستاورد تاریخی بهشمار میرود.
تاکایچی پیش از این گفته بود که اگر در انتخابات پیروز نشود، از رهبری حزب استعفا خواهد داد.
اما با این پیروزی، زمینه برای عملیسازی وعدههای انتخاباتی او فراهم شده است.
سانای تاکایچی نخستین زن صدراعظم در تاریخ جاپان بهشمار میرود.
وی در نخستین سخنرانی سیاستگذاری خود وعده داده بود که روابط توکیو با واشنگتن را در همکاری با رئیسجمهور امریکا، دونالد ترمپ به «سطحی تازه» ارتقا می دهد.
او با اشاره به افزایش نگرانیها از فعالیتهای نظامی چین، کوریایی شمالی و روسیه، اعلام کرده بود که دو درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور در سال جاری را به بودجه دفاعی اختصاص خواهد داد.
یوناما: در نتیجهٔ حملات پاکستان، ۷۰ غیرنظامی افغان کشته و ۴۷۸ تن دیگر زخمی شدهاند
دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما در گزارشی که روز گذشته منتشر کرده، اعلام کرده است که این تلفات در نتیجهٔ بمباردمان نیروهای نظامی پاکستان بر افغانستان از اکتوبر تا دسامبر ۲۰۲۵، و همچنان در جریان درگیریها میان نیروهای طالبان افغانستان و اردوی پاکستان صورت گرفته است.
این بالاترین میزان تلفات افغانها در حملاتی است که از سال ۲۰۱۱ تاکنون به اردوی پاکستان نسبت داده میشود.
در این گزارش، از حملات هوایی پاکستان در ولایتهای پکتیکا، کابل و خوست، و نیز از درگیریها میان نیروهای پاکستانی و طالبان در تورخم و چمن یاد شده است.
یوناما تأکید کرده است که تمامی طرفهای درگیر در افغانستان باید توجه جدی به حفاظت از غیرنظامیان در جریان در گیری ها داشته باشند.
در مقابل، حکومت پاکستان ادعا کرده است که در سال ۲۰۲۵، در نتجیه حملات از خاک افغانستان به این کشور ۳۸۷ تن از شهروند پاکستان کشته و ۷۲۸ تن دیگر زخمی شدهاند.
درگیری های مرزی میان نیروهای پاکستانی و طالبان در ماه های اخیر شدت گرفت است درگیریهایی که باعث شد تمام گذرگاه ها بین دوکشور بسته شود.
پاکستان همواره حکومت طالبان را به حمایت از تحریک طالبان پاکستان یا تی،تی،پی متهم کرده و ادعا میکند که ریشهٔ بیثباتی پاکستان در افغانستان است؛ اما طالبان بارها این ادعا را رد کرده و ناامنیهای پاکستان را «مسئلهٔ داخلی آن کشور» خواندهاند.
نرگس محمدی، برندۀ جایزۀ صلح نوبل در ایران به چندین سال حبس و تبعید محکوم شد
به گزارش رادیو فردا، بخش ایران رادیو آزادی/اروپای آزاد، مصطفی نیلی، وکیل سارنوالی، روز یکشنبه، ۱۹ دلو اعلام کرد که نرگس محمدی، برندۀ جایزۀ صلح نوبل که در ماه قوس بازداشت شده، به هفت و نیم سال زندان و همچنین ممنوعیت خروج از کشور و تبعید محکوم شده است.
به گفتۀ آقای نیلی، محمدی همچنان به دو سال ممنوعیت خروج از کشور و دو سال تبعید به ولسوالی خوسف محکوم شده است.
این وکیل سارنوالی گفت که خانم محمدی در تماس از بازداشتگاه امنیتی مشهد اعلام کرد که روز شنبه به شعبۀ اول محکمۀ انقلاب مشهد منتقل و پس از پایان جلسه محکمه، حکم صادر و به او ابلاغ شد.
نرگس محمدی و چند فعال حقوق بشر دیگر روز ۲۱ قوس در مراسم برزگداشت از یک وکیل و فعال حقوق بشر، در مشهد بازداشت شدند.
نرگس محمدی ۵۳ ساله، یکی از فعالان حقوق بشر ایران است که بخش عمدهای از دهۀ گذشته را در زندان گذرانده اس. او با محکومیت به ۱۳ سال و ۹ ماه حبس زندانی بود، اما در ماه قوس پارسال از زندان آزاد شد و تحت درمان پزشکی قرار دارد.