افغانستان
طالبان گزارش تازه یوناما درباره نقض حقوق بشر را «بی اساس» خواند
حکومت طالبان بخشهایی از گزارش تازه سازمان ملل متحد در مورد نقض حقوق بشر در افغانستان را رد کرده است.
مولوی سیفالاسلام خیبر، سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر یافتههای این گزارش را «بیاساس» خواند و از مردم خواست به ارزیابیهای سازمان ملل اعتماد نکنند.
او ادعاهای بازداشتهای خودسرانه، خشونت و بدرفتاری با زنان و مردان را رد کرد.
وی افزود که تمام فعالیتهای این وزارت مطابق شریعت و قوانین نافذه انجام میشود.
یوناما در تازهترین گزارش سهماهه خود که یکشنبه گذشته منتشر شد، اعلام کرده است که محتسبان وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان در مدت سه ماه دستکم ۵۲۰ نفر را بهگونه خودسرانه بازداشت کردهاند و ۵۰ مورد بدرفتاری با زنان و مردان را ثبت کردهاند.
در این گزارش همچنین آمده است که در چندین ولایت، محتسبان این وزارت دسترسی زنان به مکانهای عمومی را محدود کردهاند.
نشست سکتور خصوصی در چارچوب روند دوحه با میزبانی یوناما در کابل برگزار شد
کابل امروز، ۲۱ دلو، میزبان نشستی در چارچوب روند دوحه برای سکتور خصوصی بود.
این نشست به میزبانی دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) برگزار شده است.
بر اساس خبرنامه وزارت خارجه طالبان، در این نشست علاوه بر نمایندگان برخی وزارت های حکومت طالبان و د افغانستان بانک، نمایندگان یوناما، نهادهای وابسته به سازمان ملل متحد، سازمانهای بینالمللی و منطقهای، سفیران، دیپلماتها و کارشناسان مرتبط بهصورت حضوری و آنلاین شرکت دارند.
هرچند جزییات بیشتر از این نشست ارایه نشده اما در خبرنامه آمده که نشست در دو بخش برگزار شده؛ بخش نخست بر رشد و شمولیت و بخش دوم بر هماهنگی و شفافیت تمرکز داشته است.
روند دوحه در ماه می سال ۲۰۲۳ به ابتکار آنتونیو گوترش، سرمنشی سازمان ملل متحد، آغاز شد و هدف آن هماهنگسازی روابط جامعه جهانی با افغانستان است. در دو نشست پیشین این روند، وضعیت حقوق بشر، حقوق زنان و کمکهای بشردوستانه در افغانستان بررسی شده بود.
افغانستان در دومین دیدارش در جام بیست اووره کریکت چهارشنبه به مصاف افریقای جنوبی می رود
قرار است تیم ملی کریکت افغانستان در دومین دیدارش در جام بیست اوورۀ کریکت فردا چهارشنبه (۲۲ دلو) با تیم افریقای جنوبی رو به رو شود.
ین بازی ساعت ۱۰:۳۰ پیش از ظهر چهارشنبه به وقت کابل در ورزشگاه نارندرا مودی در شهر احمدآباد ایالت گجرات هند آغاز خواهد شد.
در بازی های دیروز ، اسکاتلند در برابر ایتالیا برنده شد ، عمان از زیمبابوه شکست خورد و افریقای جنوبی در برابر کانادا پیروز شد.
افغانستان در نخستین دیدارش در این جام روز یکشنبه در برابر نیوزیلند شکست خورد.
پیشبینی بارش برف و باران در ۹ ولایت افغانستان
ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان از احتمال برفباری وباران در ۹ ولایت افغانستان خبر داده است.
این ریاست در خبرنامۀ روز دوشنبه گفت که ولایتهای بادغیس، فاریاب، سرپل، غور، بامیان، دایکندی، میدان وردک، پکتیکا و بدخشان امروز سه شنبه (۲۱ دلو) شاهد باران و برف خواهند بود.
در ادامه آمده که میزان برف در نقاط مختلف بین ۱۰ تا ۲۰ سانتی متر و مقدار باران بین ۱۰ تا ۲۰ ملیمتر پیشبینی شده است.
پیش از این ، برفباری سنگین و باران شدید در ۲۷ ولایت افغانستان برای روز های یکشنبه و دوشنبه پیشبینی شده بود.
اظهارات وزیر خارجۀ روسیه در بارۀ فعالیت های دهشت افگنی در افغانستان و اطراف آن
سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه میگوید که فعالیتهای «تروریستی» در افغانستان ، در امتداد مرز های این کشور و در مناطق میان هند، پاکستان و افغانستان، مشاهده می شود.
لاوروف این سخن را در مصاحبه با تلویزیون بین المللی بریکس گفت.
این مصاحبه روز دوشنبه (۲۰ دلو) منتشر شد.
وزیر خارجۀ روسیه افزوده است که مبارزه با تروریزم از اولویت های مهم کشورش است.
روسیه یگانه کشوری است که حکومت طالبان را به رسمیت شناخته است و با این گروه روابط نزدیک دارد.
طالبان در مورد این اظهارات لاوروف هنوز تبصره نکرده اند ؛ اما در گذشته نگرانی ها در مورد فعالیت های دهشت افگنی در افغانستان را رد کرده و گفته بودند که به کسی اجازه نمی دهند که از قلمرو افغانستان ضد کشورهای دیگر استفاده کند.
جاپان حدود ده میلیون دالر برای مقابله با تغییرات اقلیمی در افغانستان کمک می کند
ادارۀ همکاریهای بینالمللی جاپان (جیکا) می گوید که توافقننامۀ را به ارزش حدود ۱۰ میلیون دالر برای کمک به مردم افغانستان در مقابله با تغییرات اقلیمی با دفتر خدمات پروژههای ملل متحد امضا کرده است.
جیکا در خبرنامه ای روز دوشنبه( ۲۰ دلو) گفت هدف این پروژه ، تقویت ظرفیت جوامع برای پاسخ دهی به خطرات ناشی از آفات مرتبط با تغییرات اقلیمی است.
در ادامه گفته شده که این پروژه در مدت دو سال عملی خواهد شد.
افغانستان یکی از ۱۰ کشور آسیب پذیر در برابر تغییرات اقلیمی در جهان است.
در کنار خشکسالی و کاهش منابع آبی، سرازیر شدن سیلاب و تند باد ها از دیگر پیامدهای تغییرات اقلیمی در افغانستان دانسته می شود.
یوناما: در نتیجهٔ حملات پاکستان، ۷۰ غیرنظامی افغان کشته و ۴۷۸ تن دیگر زخمی شدهاند
دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما در گزارشی که روز گذشته منتشر کرده، اعلام کرده است که این تلفات در نتیجهٔ بمباردمان نیروهای نظامی پاکستان بر افغانستان از اکتوبر تا دسامبر ۲۰۲۵، و همچنان در جریان درگیریها میان نیروهای طالبان افغانستان و اردوی پاکستان صورت گرفته است.
این بالاترین میزان تلفات افغانها در حملاتی است که از سال ۲۰۱۱ تاکنون به اردوی پاکستان نسبت داده میشود.
در این گزارش، از حملات هوایی پاکستان در ولایتهای پکتیکا، کابل و خوست، و نیز از درگیریها میان نیروهای پاکستانی و طالبان در تورخم و چمن یاد شده است.
یوناما تأکید کرده است که تمامی طرفهای درگیر در افغانستان باید توجه جدی به حفاظت از غیرنظامیان در جریان در گیری ها داشته باشند.
در مقابل، حکومت پاکستان ادعا کرده است که در سال ۲۰۲۵، در نتجیه حملات از خاک افغانستان به این کشور ۳۸۷ تن از شهروند پاکستان کشته و ۷۲۸ تن دیگر زخمی شدهاند.
درگیری های مرزی میان نیروهای پاکستانی و طالبان در ماه های اخیر شدت گرفت است درگیریهایی که باعث شد تمام گذرگاه ها بین دوکشور بسته شود.
پاکستان همواره حکومت طالبان را به حمایت از تحریک طالبان پاکستان یا تی،تی،پی متهم کرده و ادعا میکند که ریشهٔ بیثباتی پاکستان در افغانستان است؛ اما طالبان بارها این ادعا را رد کرده و ناامنیهای پاکستان را «مسئلهٔ داخلی آن کشور» خواندهاند.
پیشبینیها از ریزش برف و باران در ۲۷ ولایت افغانستان
ادارۀ هواشناسی حکومت طالبان پیشبینی کرده است که ۲۷ ولایت افغانستان روز دوشنبه گواه برفباری و باران خواهند بود.
وزارت ترانسپورت و هوانوری حکومت طالبان روز یکشنبه با نشر این پیشبینی در صفحۀ ایکس خود گفته که تنها ولایتهای کنر، بدخشان، تخار، کندز، بلخ، جوزجان و نیمروز گواه ریزش برف و باران نخواهند بود.
میزان بارندگی روز دوشنبه بین ۱۰ تا ۴۰ ملیمتر و میزان برفباری بین ۱۰ تا ۵۰ سانتیمتر پیشبینی شده است.
ریزش برف و باران در هفتههای اخیر در ولایتهای مختلف افغانستان در کنار این که مردم را به کاهش میزان خشکسالی امیدوار کرده، در کنار ایجاد مشکلات مختلف، تلفات جانی و خسارات مالی زیادی به مردم وارد کرده است.
بر اساس اعلام حکومت طالبان، واردات دوا از پاکستان از روز دوشنبه ممنوع میشود
وزارت مالیۀ حکومت طالبان در اول ماه دلو از واردکنندگان دوا خواست بود که تمام معاملات خود را ظرف ۱۹ روز تصفیه کنند.
این وزارت در آن زمان اعلام کرده بود که دواهای وارداتی از پاکستان پس از ۲۰ دلو مشمول محصول گمرکی نخواهند شد.
ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاستالوزای حکومت طالبان، در ماه عقرب گذشته در یک گردهمایی در کابل گفت که به وزارت مالیهشان دستور داده است که پس از سه ماه اجازۀ واردات دارو از پاکستان را ندهد.
یعقوب منگل، رئیس اتحادیۀ دوافروشان افغانستان، پیش از این به رادیو آزادی گفته بود که قبل از اعلام این خبر، ۶۰ درصد از داروهای مورد نیاز افغانستان از پاکستان وارد میشد، اما آنها در تلاش هستند تا این خلا را با داروهای هند، چین، بنگلهدیش و مالیزیا پر کنند.
در همین حال، پس از اعلام ممنوعیت واردات دارو از پاکستان، شماری از مالکان دواخانهها در افغانستان به رادیو آزادی گفتند که این اعلام منجر به کمبود دارو در بازارها شده و قیمت داروها را نیز افزایش داده است.
یک سازمان حقوق بشری ایران از اعدام یک افغان در ایران خبر داده است
سازمان حقوق بشری "ههنگاو" روز یکشنبه گزارش داده که این افغان به نام احمد فرهاد در زندان قضلحصار کرج اعدام شده است.
به گزارش این سازمان، این شهروند افغانستان که اهل هرات خوانده شده، ۶ سال پیش به اتهام قتل عمد بازداشت و به اعدام محکوم شده بود، در ماه دسمبر ۲۰۲۵ اعدام شده است.
ههنگاو که مستقر در ناروی است، میگوید که در کنار این افغان، ۴ زندانی دیگر نیز اعدام شده اند.
حدود ۵ هفته پیش نیز یک شهروند دیگر افغانستان به نام امین در زندان قضلحصار کرج اعدام شده بود.