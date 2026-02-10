لینک‌های قابل دسترسی

جام بیست اووره کریکت؛ افغانستان امروز به مصاف کوریای جنوبی می رود

در ادامۀ رقابت های جام بیست اوورۀ کریکت ، تیم های ملی کریکت افغانستان و افریقای جنوبی امروز با هم بازی می کنند.

این بازی ساعت ۱۰ پیش از ظهر چهارشنبه (۲۲ دلو) به وقت کابل در ورزشگاه نارندرا مودی در شهر احمدآباد ایالت گجرات هند آغاز خواهد شد.

این دومین دیدار افغانستان در این جام است.

در بازی های دیروز ، نامیبیا در برابر هالند برنده شد ، امارات متحدۀ عربی از زیمبابوه شکست خورد و پاکستان در برابر امریکا پیروز شد.

افغانستان در اولین دیدار اش در جام بیست اورره کریکت روز یکشنبه در برابر نیوزیلند شکست خورد.

بیش از یکهزار دانشجوی پاکستانی از افغانستان به کشور خود بازگشته اند

گذرگاه تورخم ( آرشیف)
یک مقام پاکستان می گوید که حدود ۱۱۰۰ محصل این کشور که در افغانستان تحصیل می کردند بازگشته اند.

این محصلان پس از آن افغانستان را ترک کردند که گذرگاه ها بین افغانستان و پاکستان به دنبال درگیری نیروهای طالبان و نظامیان پاکستانی بسته شدند.

به گزارش وبسایت خبری پاکستان ، آی ان پی ، طارق فضل چودری وزیر امور پارلمانی در حکومت فدرال این کشور روز سه شنبه (۲۱ دلو) به اسامبله عمومی گفت که از میان این محصلان ، ۲۶ تن آنان از طریق زمین و متباقی از طریق هوا به پاکستان برگشته اند.

او افزوده است که ۹۴۷ محصل پاکستانی هنوز در افغانستان حضور دارند.

از بسته شدن گذرگاه ها بین افغانستان و پاکستان چهار ماه می گذرد.

حکومت طالبان گفته است که گذرگاه ها بین دو کشور زمانی دوباره گشوده خواهند شد که اسلام‌آباد تضمین بدهد که در هیچ حالت و شرایطی دوباره این گذرگاه‌ها را نخواهد بست.

بنیامین نتانیاهو امروز با دونالد ترمپ دیدار می کند

دونالد ترمپ رئیس جمهور ایالات متحده و بنیامین نتانیاهو صدراعظم اسرائیل (آرشیف)
بنیامین نتانیاهو صدراعظم اسرائیل می گوید که مذاکرۀ امریکا با ایران در صدر گفت‌وگوهایش با دونالد ترمپ رئیس جمهور ایالات متحده قرار خواهد داشت.

انتظار می رود که نتانیاه امروز چهارشنبه (۲۱ دلو) با ترمپ در واشنگتن دیدار کند.

صدراعظم اسرائیل پیش از سفر به ایالات متحده در یک پیام ویدیویی گفت که موضوعات غزه و منطقه شامل اجندای دیدارش با دونالد ترمپ خواهد بود ؛ اما اولویت اصلی گفت‌وگو در بارۀ مذاکره با ایران است.

اسرائیل خواهان رویکردی سخت‌گیرانه‌تر امریکا در قبال برنامهٔ راکت های بالستیک ایران است.

ایران گسترش دامنهٔ گفت‌وگوهایش با مریکا فراتر از برنامهٔ هسته‌ ای خود را رد کرده است ؛ اما واشنگتن می‌خواهد برنامهٔ راکت های بالستیک ایران و حمایت تهران از گروه‌های شبه‌نظامی منطقه‌ای نیز روی میز مذاکره باشد.

نمایندگان ایالات متحده و ایران روز جمعه در مسقط پایتخت عمان به طور غیر مستقیم مذاکره کردند.

آتش سوزی در مارکیت قالین فروشی در قندهار

آتش سوزی در یک مارکیت در ولسوالی سپین بولدک ولایت قندهار در ۱۹ جولای ۲۰۲۴
در یک مارکیت فرش و قالین فروشی در شهر قندهار عصر روز سه شنبه (۲۱ دلو ) آتش سوزی رخداد.

اسدالله جمشید، سخنگوی قوماندانی امنیۀ طالبان در قندهار گفته که علت آتش‌سوزی شارتی برق بود.

به گزارش برخی از رسانه های داخلی ، مسئولان محلی طالبان در قندهار گفته اند که بر اثر این حریق ۲۸ میلیون افغانی خسارت مالی وارد شده است.

آتش سوزی در این مارکیت پس از حدود دو ساعت مهار شد.

جاپان برای مبارزه با پولیو در افغانستان بیش از شش میلیون دالر به یونیسف کمک کرد

آرشیف
جاپان برای مبارزه با بیماری پولیو یا فلج کودکان در افغانستان، ۶.۳ میلیون دالر به صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل (یونیسف) کمک کرده است.

یونیسف روز سه‌شنبه ( ۲۱ دلو) در خبرنامه ای گفت که این کمک برای یک برنامه دوازده ماهه است که در چارچوب آن ۱۲ میلیون کودک زیر پنج سال در افغانستان واکسین دریافت خواهند کرد.

در افغانستان در سال جاری میلادی از ثبت واقعۀ مثبت پولیو هنوز گزارش نشده است ؛ اما در سال ۲۰۲۵ میلادی دستکم نُه مورد مثبت پولیو در این کشور ثبت شده بود.

افغانستان و پاکستان دو کشوری در جهان اند که هنوز موفق به محو پولیو نشده اند.

پولیو بیماری ویروسی و ساری است که تداوی ندارد و فقط واکسین می‌تواند کودکان را از آن در امان نگه دارد. این ویروس نخاع یا رشتۀ مهم عصبی در میان ستون فقرات را هدف قرار می‌دهد و باعث فلج بدن می‌شود.

وزارت خارجه ایران: گفتگوها با امریکا در عمان تنها بر موضوعات کلی متمرکز بود

گفتگو ها در عمان
وزارت امور خارجه ایران می‌گوید که در گفت‌وگوهای اخیر با امریکا در عمان، «هیچ یک از طرفین وارد جزئیات نشدند» و تمرکز این مذاکرات «بر موضوعات کلی بوده است».

اسماعیل بقائی، سخنگوی این وزارت، روز سه‌شنبه ۲۱ دلو درباره ادامه این گفت‌وگوها گفت که باید صبر کرد و دید این روند دیپلماتیک در مراحل بعد چگونه ادامه خواهد یافت.

با این حال، معاون رئیس‌جمهور آمریکا، جی. دی. ونس، گفته است که سرکوب خشونت‌آمیز معترضان در ایران یکی از موضوعات مذاکرات بوده است.

او دوشنبه در ایروان، پایتخت ارمنستان، در یک نشست خبری مشترک با نخست‌وزیر این کشور، نیکول پاشینیان، تأکید کرد که تعیین خطوط قرمز درباره برنامه هسته‌ای ایران تنها بر عهده دونالد تامپ، رئیس‌جمهور امریکا، است.

تیم ملی کرکت پاکستان در جام جهانی بیست‌آوره با هند بازی خواهد کرد

پاکستان اعلام کرده است که تیم ملی کرکت این کشور در جام جهانی بیست‌آوره با تیم هند روبه‌رو خواهد شد.

این بازی قرار است در ۱۵ فبروری در شهر کلمبو، پایتخت سریلانکا، برگزار شود.

پیش از این، پاکستان از بازی با هند خودداری کرده بود، اما به گزارش رسانه‌های پاکستانی، این تصمیم پس از تماس تیلفونی میان انورا کومارا دیسانایکه، رئیس‌جمهور سریلانکا، و شهباز شریف، صدراعظم پاکستان اعلام شده است.

دفتر صدراعظم پاکستان اعلام کرده که رئیس‌جمهور سریلانکا خواستار برگزاری این دیدار در خاک آن کشور شده بود.

طالبان گزارش تازه یوناما درباره نقض حقوق بشر را «بی اساس» خواند

حکومت طالبان بخش‌هایی از گزارش تازه سازمان ملل متحد در مورد نقض حقوق بشر در افغانستان را رد کرده است.

مولوی سیف‌الاسلام خیبر، سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر یافته‌های این گزارش را «بی‌اساس» خواند و از مردم خواست به ارزیابی‌های سازمان ملل اعتماد نکنند.

او ادعاهای بازداشت‌های خودسرانه، خشونت و بدرفتاری با زنان و مردان را رد کرد.

وی افزود که تمام فعالیت‌های این وزارت مطابق شریعت و قوانین نافذه انجام می‌شود.

یوناما در تازه‌ترین گزارش سه‌ماهه خود که یکشنبه گذشته منتشر شد، اعلام کرده است که محتسبان وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان در مدت سه ماه دست‌کم ۵۲۰ نفر را به‌گونه خودسرانه بازداشت کرده‌اند و ۵۰ مورد بدرفتاری با زنان و مردان را ثبت کرده‌اند.

در این گزارش همچنین آمده است که در چندین ولایت، محتسبان این وزارت دسترسی زنان به مکان‌های عمومی را محدود کرده‌اند.

نشست سکتور خصوصی در چارچوب روند دوحه با میزبانی یوناما در کابل برگزار شد

کابل امروز، ۲۱ دلو، میزبان نشستی در چارچوب روند دوحه برای سکتور خصوصی بود.

این نشست به میزبانی دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) برگزار شده است.

بر اساس خبرنامه وزارت خارجه طالبان، در این نشست علاوه بر نمایندگان برخی وزارت های حکومت طالبان و د افغانستان بانک، نمایندگان یوناما، نهادهای وابسته به سازمان ملل متحد، سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای، سفیران، دیپلمات‌ها و کارشناسان مرتبط به‌صورت حضوری و آنلاین شرکت دارند.

هرچند جزییات بیشتر از این نشست ارایه نشده اما در خبرنامه آمده که نشست در دو بخش برگزار شده؛ بخش نخست بر رشد و شمولیت و بخش دوم بر هماهنگی و شفافیت تمرکز داشته است.

روند دوحه در ماه می سال ۲۰۲۳ به ابتکار آنتونیو گوترش، سرمنشی سازمان ملل متحد، آغاز شد و هدف آن هماهنگ‌سازی روابط جامعه جهانی با افغانستان است. در دو نشست پیشین این روند، وضعیت حقوق بشر، حقوق زنان و کمک‌های بشردوستانه در افغانستان بررسی شده بود.

افغانستان در دومین دیدارش در جام بیست اووره کریکت چهارشنبه به مصاف افریقای جنوبی می رود

قرار است تیم ملی کریکت افغانستان در دومین دیدارش در جام بیست اوورۀ کریکت فردا چهارشنبه (۲۲ دلو) با تیم افریقای جنوبی رو به رو شود.

ین بازی ساعت ۱۰:۳۰ پیش از ظهر چهارشنبه به وقت کابل در ورزشگاه نارندرا مودی در شهر احمدآباد ایالت گجرات هند آغاز خواهد شد.

در بازی های دیروز ، اسکاتلند در برابر ایتالیا برنده شد ، عمان از زیمبابوه شکست خورد و افریقای جنوبی در برابر کانادا پیروز شد.

افغانستان در نخستین دیدارش در این جام روز یکشنبه در برابر نیوزیلند شکست خورد.

