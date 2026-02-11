جهان
در تیراندازی یک فرد مسلح در کانادا، ۹ نفر جان باختند
یک زن مسلح در غرب کانادا، ۹ نفر را کشت و دهها تن دیگر را زخمی کرد.
یک فرد مسلح در یک مکتب متوسطه و یک محل اقامتی در منطقهای دورافتاده در غرب کانادا، ۹ نفر را کشت و دهها تن دیگر را زخمی کرد.
این رویداد روز سهشنبه در منطقه تمبلر ریج در ایالت بریتیش کلمبیا رخ داده است.
پولیس کانادا در یک بیانیه اعلام کرد که شمار زخمیها به ۲۷ نفر میرسد که وضعیت دو تن آنان وخیم است.
پولیس جزئیات زیادی درباره هویت مهاجم با رسانهها در میان نگذاشته و تنها گفته است که عامل این حمله خودکشی کرده است.
پس از این رویداد، صدراعظم کانادا که قرار بود امروز در کنفرانس امنیتی مونیخ شرکت کند، سفر خود را به تعویق انداخت.
بیش از یکهزار دانشجوی پاکستانی از افغانستان به کشور خود بازگشته اند
یک مقام پاکستان می گوید که حدود ۱۱۰۰ محصل این کشور که در افغانستان تحصیل می کردند بازگشته اند.
این محصلان پس از آن افغانستان را ترک کردند که گذرگاه ها بین افغانستان و پاکستان به دنبال درگیری نیروهای طالبان و نظامیان پاکستانی بسته شدند.
به گزارش وبسایت خبری پاکستان ، آی ان پی ، طارق فضل چودری وزیر امور پارلمانی در حکومت فدرال این کشور روز سه شنبه (۲۱ دلو) به اسامبله عمومی گفت که از میان این محصلان ، ۲۶ تن آنان از طریق زمین و متباقی از طریق هوا به پاکستان برگشته اند.
او افزوده است که ۹۴۷ محصل پاکستانی هنوز در افغانستان حضور دارند.
از بسته شدن گذرگاه ها بین افغانستان و پاکستان چهار ماه می گذرد.
حکومت طالبان گفته است که گذرگاه ها بین دو کشور زمانی دوباره گشوده خواهند شد که اسلامآباد تضمین بدهد که در هیچ حالت و شرایطی دوباره این گذرگاهها را نخواهد بست.
بنیامین نتانیاهو امروز با دونالد ترمپ دیدار می کند
بنیامین نتانیاهو صدراعظم اسرائیل می گوید که مذاکرۀ امریکا با ایران در صدر گفتوگوهایش با دونالد ترمپ رئیس جمهور ایالات متحده قرار خواهد داشت.
انتظار می رود که نتانیاه امروز چهارشنبه (۲۲ دلو) با ترمپ در واشنگتن دیدار کند.
صدراعظم اسرائیل پیش از سفر به ایالات متحده در یک پیام ویدیویی گفت که موضوعات غزه و منطقه شامل اجندای دیدارش با دونالد ترمپ خواهد بود ؛ اما اولویت اصلی گفتوگو در بارۀ مذاکره با ایران است.
اسرائیل خواهان رویکردی سختگیرانهتر امریکا در قبال برنامهٔ راکت های بالستیک ایران است.
ایران گسترش دامنهٔ گفتوگوهایش با مریکا فراتر از برنامهٔ هسته ای خود را رد کرده است ؛ اما واشنگتن میخواهد برنامهٔ راکت های بالستیک ایران و حمایت تهران از گروههای شبهنظامی منطقهای نیز روی میز مذاکره باشد.
نمایندگان ایالات متحده و ایران روز جمعه در مسقط پایتخت عمان به طور غیر مستقیم مذاکره کردند.
وزارت خارجه ایران: گفتگوها با امریکا در عمان تنها بر موضوعات کلی متمرکز بود
وزارت امور خارجه ایران میگوید که در گفتوگوهای اخیر با امریکا در عمان، «هیچ یک از طرفین وارد جزئیات نشدند» و تمرکز این مذاکرات «بر موضوعات کلی بوده است».
اسماعیل بقائی، سخنگوی این وزارت، روز سهشنبه ۲۱ دلو درباره ادامه این گفتوگوها گفت که باید صبر کرد و دید این روند دیپلماتیک در مراحل بعد چگونه ادامه خواهد یافت.
با این حال، معاون رئیسجمهور آمریکا، جی. دی. ونس، گفته است که سرکوب خشونتآمیز معترضان در ایران یکی از موضوعات مذاکرات بوده است.
او دوشنبه در ایروان، پایتخت ارمنستان، در یک نشست خبری مشترک با نخستوزیر این کشور، نیکول پاشینیان، تأکید کرد که تعیین خطوط قرمز درباره برنامه هستهای ایران تنها بر عهده دونالد تامپ، رئیسجمهور امریکا، است.
سفر معاون رئیس جمهور ایالات متحده به ارمنستان
جیدی ونس، معاون رئیسجمهور ایالات متحده روز دوشنبه (۲۰ دلو ) به ارمنستان رسید.
او پس از ورود به ایروان پایتخت ارمنستان با نیکول پاشینیان صدراعظم این کشور دیدار کرد.
ونس ، بلند پایه ترین مقام ایالات متحده از ادارۀ رئیس جمهور دونالد ترمپ است که به ارمنستان سفر می کند.
این سفر تقریباً شش ماه پس از آن صورت می گیرد که ارمنستان و آذربایجان توافقنامۀ را به هدف پایان مناقشۀ طولانی مدت بر سر منطقۀ قره باغ به میانجیگری ایالات متحده امضا کردند.
به گزارش بخش ارمنستان رادیو اروپای آزاد/ رادیو آزادی ، سفر معاون رئیس جمهور ایالات متحده عمدتاً روی توسعه روابط اقتصادی با این دو کشور متمرکز است که به گفتۀ مقام های امریکایی به ایجاد اعتماد میان ارمنستان و آذربایجان کمک خواهد کرد.
قصر سفید گفته است که جیدی ونس پس از سفر به ارمنستان رهسپار باکو پایتخت آذربایجان می شود.
او روز های سه شنبه و چهارشنبه با مقام های آذربایجانی دیدار و گفتوگو خواهد کرد.
روسیه استخبارات اوکراین را به طرح توطئه برای ترور یک جنرال ارشد این کشور متهم کرد
مقامهای روسیه گفتهاند مردی که آنان او را بهعنوان فرد مسلح معرفی کردهاند و به جنرال دوم سازمان استخبارات نظامی روسیه شلیک کرده است، ظاهراً به آنان گفته که توسط استخبارات اوکراین جذب شده بود.
به تاریخ ۱۷ دلو کمیته تحقیقات روسیه اعلام کرد که یک مهاجم ناشناس چندین مرمی به سمت جنرال ولادیمیر الکسیف شلیک کرد و سپس از محل فرار کرد.
ادارهٔ امنیت فدرال روسیه که نهاد اصلی استخباراتی داخلی این کشور بهشمار میرود روز دوشنبه ۲۰ دلو در بیانیه ای برای نخستین بار بهگونهٔ رسمی اوکراین را به دست داشتن در تیراندازی به جنرال ولادیمیر الکسیف متهم کرد.
این اداره که به نام FSB شناخته میشود، همچنان ویدیوهای را منتشر کرده که بهطور مستقل قابل تأیید نیست، در آن مردی ۶۵ ساله ای را به نام لوبومیر کوربا، در حال اعتراف نشان می دهد که به عنوان متهم به تیراندازی شناسایی شده است.
سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، ، پیش از این دخالت اوکراین را مطرح کرده بود، اما هیچگونه مدرکی ارائه نکرد. کیف این اتهام را رد کرده است.
الکسیف دستکم چهارمین جنرالی است که از زمان آغاز تهاجم همهجانبهٔ روسیه بر اوکراین هدف حمله قرار گرفته یا کشته شده است.
مولانا فضلالرحمن: عجیب است حتی یک انار از افغانستان به پاکستان نمیرسد، تروریستها چگونه میآیند؟
مولانا فضلالرحمن، رهبر جمعیت علمای اسلام پاکستان این سخنان را یکشنبه شب ۱۹ دلو در جریان یک نشست در راولپندی بیان کرد.
مولانا فضلالرحمن حزب حاکم کنونی پاکستان، مسلم لیگ ن، را بیاختیار خواند و گفت که تمام تصمیمها را اردو میگیرد.
او ادعا کرد که سیاست خارجی پاکستان، بهویژه در قبال افغانستان، نادرست است و به همین دلیل کشورهای همسایهٔ پاکستان ناراضی هستند.
در همین حال، حکومت پاکستان ادعا میکند که پشت سر بیشتر ناامنیها در این کشور، افراد مسلحی قرار دارند که حملات خود را از افغانستان طرحریزی میکنند.
ادعای که طالبان افغانستان آنرا همواره رد کرده اند و گفته اند که مشکل نا امنی در پاکستان موضوع داخلی این کشور است و به افغانستان هیچ ربطی ندارد.
حزب صدراعظم جاپان موفق به کسب دو سوم کرسیها در پارلمان شد
این پیروزی برای حزب لیبرال دموکرات جاپان به رهبری صدراعظم این کشور، سانای تاکایچی یک دستاورد تاریخی بهشمار میرود.
تاکایچی پیش از این گفته بود که اگر در انتخابات پیروز نشود، از رهبری حزب استعفا خواهد داد.
اما با این پیروزی، زمینه برای عملیسازی وعدههای انتخاباتی او فراهم شده است.
سانای تاکایچی نخستین زن صدراعظم در تاریخ جاپان بهشمار میرود.
وی در نخستین سخنرانی سیاستگذاری خود وعده داده بود که روابط توکیو با واشنگتن را در همکاری با رئیسجمهور امریکا، دونالد ترمپ به «سطحی تازه» ارتقا می دهد.
او با اشاره به افزایش نگرانیها از فعالیتهای نظامی چین، کوریایی شمالی و روسیه، اعلام کرده بود که دو درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور در سال جاری را به بودجه دفاعی اختصاص خواهد داد.
نرگس محمدی، برندۀ جایزۀ صلح نوبل در ایران به چندین سال حبس و تبعید محکوم شد
به گزارش رادیو فردا، بخش ایران رادیو آزادی/اروپای آزاد، مصطفی نیلی، وکیل سارنوالی، روز یکشنبه، ۱۹ دلو اعلام کرد که نرگس محمدی، برندۀ جایزۀ صلح نوبل که در ماه قوس بازداشت شده، به هفت و نیم سال زندان و همچنین ممنوعیت خروج از کشور و تبعید محکوم شده است.
به گفتۀ آقای نیلی، محمدی همچنان به دو سال ممنوعیت خروج از کشور و دو سال تبعید به ولسوالی خوسف محکوم شده است.
این وکیل سارنوالی گفت که خانم محمدی در تماس از بازداشتگاه امنیتی مشهد اعلام کرد که روز شنبه به شعبۀ اول محکمۀ انقلاب مشهد منتقل و پس از پایان جلسه محکمه، حکم صادر و به او ابلاغ شد.
نرگس محمدی و چند فعال حقوق بشر دیگر روز ۲۱ قوس در مراسم برزگداشت از یک وکیل و فعال حقوق بشر، در مشهد بازداشت شدند.
نرگس محمدی ۵۳ ساله، یکی از فعالان حقوق بشر ایران است که بخش عمدهای از دهۀ گذشته را در زندان گذرانده اس. او با محکومیت به ۱۳ سال و ۹ ماه حبس زندانی بود، اما در ماه قوس پارسال از زندان آزاد شد و تحت درمان پزشکی قرار دارد.
صدراعظم اسرائیل روز چهارشنبه به واشنگتن می رود
انتظار می رود که بنیامین نتانیاهو صدراعظم اسرائیل برای گفتوگو با دونالد ترمپ رئیس جمهورایالات متحده روز چهارشنبه (۲۲ دلو) به واشنگتن سفر کند.
دفتر صدراعظم اسرائیل روز شنبه اعلام کرد که نتانیاهو با ترمپ در بارۀ « مذاکرات با ایران» گفتوگو خواهد کرد.
نمایندگان ایالات متحده و ایران روز جمعه در مسقط پایتخت عمان مذاکره کردند.
رئیس جمهور دونالد ترمپ گفته که این مذاکرات «بسیار خوب» بوده و از سر گرفته خواهد شد.
ترمپ جمعه شب به خبرنگاران گفت که حکومت ایران «به دنبال توافق است» و در عین حال تهدید کرد که « اگر توافق نکنند، عواقبش بسیار بد خواهد بود.»
یک روز پس از مذاکره در عمان، عباس عراقچی وزیر خارجۀ ایران در مصاحبه با شبکه الجزیره در کنار تأکید بر ادامۀ مذاکرات هستهای با امریکا هشدار داد که در صورت حملۀ نظامی واشنگتن، پایگاههای نظامی امریکا در منطقه هدف قرار خواهند گرفت.