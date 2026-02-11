در تیراندازی یک فرد مسلح در کانادا، ۹ نفر جان باختند

مقام‌های روسیه گفته‌اند مردی که آنان او را به‌عنوان فرد مسلح معرفی کرده‌اند و به جنرال دوم سازمان استخبارات نظامی روسیه شلیک کرده است، ظاهراً به آنان گفته که توسط استخبارات اوکراین جذب شده بود.

به تاریخ ۱۷ دلو کمیته تحقیقات روسیه اعلام کرد که یک مهاجم ناشناس چندین مرمی به سمت جنرال ولادیمیر الکسیف شلیک کرد و سپس از محل فرار کرد.

ادارهٔ امنیت فدرال روسیه که نهاد اصلی استخباراتی داخلی این کشور به‌شمار می‌رود روز دوشنبه ۲۰ دلو در بیانیه ای برای نخستین بار به‌گونهٔ رسمی اوکراین را به دست‌ داشتن در تیراندازی به جنرال‌ ولادیمیر الکسیف متهم کرد.

این اداره که به نام FSB شناخته می‌شود، همچنان ویدیوهای را منتشر کرده که به‌طور مستقل قابل تأیید نیست، در آن مردی ۶۵ ساله ای را به نام لوبومیر کوربا، در حال اعتراف نشان می دهد که به عنوان متهم به تیراندازی شناسایی شده است.

سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، ، پیش از این ‌دخالت اوکراین را مطرح کرده بود، اما هیچ‌گونه مدرکی ارائه نکرد. کیف این اتهام را رد کرده است.

الکسیف دست‌کم چهارمین جنرالی است که از زمان آغاز تهاجم همه‌جانبهٔ روسیه بر اوکراین هدف حمله قرار گرفته یا کشته شده است.