یک جوان ۱۹ ساله اعتراف کرد که یک افسر پولیس رادر غرب جرمنی، کشته است.

یک جوان ۱۹ ساله اعتراف کرد که پس از دستبرد به یک تانک تیل در غرب جرمنی، یک افسر پولیس را به ضرب گلوله کشته است.

وکیل این جوان روز چهارشنبه(۱۱ فبروری) در آغاز محاکمه در محکمه ایالتی زاربروکن گفت که موکلش هنگام تعقیب پولیس، از ترس جان خود تیراندازی کرده است. این فرد به اتهام قتل، اقدام به قتل و سرقت، متهم شده است.

سارنوالان می‌گویند که متهم برای پنهان‌کردن نقش خود در سرقت، چندین گلوله به سوی یک افسر ۳۴ ساله پولیس فیر کرده، این رویداد در اگست سال گذشته در شهر فولکلینگن، در نزدیک سرحد فرانسه، رخ داده است.

این جوان ۱۹ ساله که از افشای نامش خودداری شده، به‌طور هم‌زمان تابعیت جرمنی و ترکیه را دارد.