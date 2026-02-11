دونالد ترمپ: مذاکرات با ایران باید ادامه یابد و ترجیح دستیابی به یک توافق است

دونالد ترمپ رئیس‌جمهور امریکا بعد از دیدار با صدراعظم اسرائیل اعلام کرد که مذاکرات با ایران باید ادامه یابد و ترجیح او دستیابی به یک توافق است.

ترمپ روز چهارشنبه(۱۱ فبروری) در شبکۀ اجتماعی تروت سوشال متعلق به او، دیدار با بنیامین نتانیاهو و سایر نمایندگان اسرائیل را «بسیار خوب» توصیف کرده، افزود:

«هیچ تصمیم قطعی‌ گرفته نشد، جز این‌که من تأکید کردم مذاکرات با ایران باید ادامه یابد تا مشخص شود آیا امکان دستیابی به یک توافق وجود دارد یا نه.»

آقای ترمپ افزوده به صدراعظم اسرائیل گفته که اگر چنین توافقی حاصل شود، «این گزینه ترجیح ما خواهد بود.»

رئیس‌جمهور امریکا اضافه کرد، اگر توافق با ایران حاصل نشود، «باید دید نتیجه چه خواهد شد.»

صدراعظم اسرائیل روز سه‌شنبه و پیش از سفر به امریکا گفته بود که در گفت‌وگو با دونالد ترمپ، اولویت اصلی موضوع مذاکرات با ایران خواهد بود.