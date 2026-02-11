لینک‌های قابل دسترسی

صفحه پشتو Azadi English
همۀ سایت‌های رادیو آزادی/ رادیو اروپای آزاد
زنده
site logo site logo
قبلی بعدی
خبر تازه
پنجشنبه ۲۳ دلو ۱۴۰۴ کابل ۰۱:۴۷

جهان

دونالد ترمپ: مذاکرات با ایران باید ادامه یابد و ترجیح دستیابی به یک توافق است

دونالد ترمپ رئیس‌جمهور امریکا(آرشیف)
دونالد ترمپ رئیس‌جمهور امریکا(آرشیف)

دونالد ترمپ رئیس‌جمهور امریکا بعد از دیدار با صدراعظم اسرائیل اعلام کرد که مذاکرات با ایران باید ادامه یابد و ترجیح او دستیابی به یک توافق است.

ترمپ روز چهارشنبه(۱۱ فبروری) در شبکۀ اجتماعی تروت سوشال متعلق به او، دیدار با بنیامین نتانیاهو و سایر نمایندگان اسرائیل را «بسیار خوب» توصیف کرده، افزود:
«هیچ تصمیم قطعی‌ گرفته نشد، جز این‌که من تأکید کردم مذاکرات با ایران باید ادامه یابد تا مشخص شود آیا امکان دستیابی به یک توافق وجود دارد یا نه.»

آقای ترمپ افزوده به صدراعظم اسرائیل گفته که اگر چنین توافقی حاصل شود، «این گزینه ترجیح ما خواهد بود.»

رئیس‌جمهور امریکا اضافه کرد، اگر توافق با ایران حاصل نشود، «باید دید نتیجه چه خواهد شد.»

صدراعظم اسرائیل روز سه‌شنبه و پیش از سفر به امریکا گفته بود که در گفت‌وگو با دونالد ترمپ، اولویت اصلی موضوع مذاکرات با ایران خواهد بود.

ادامه خبر ...

تازه‌ترین خبرهای روز را این‌جا دنبال کنید

محمود عباس، از امریکا خواست تا در برابر طرح اسرائیل برای تشدید کنترل بر کرانه غربی واکنش قاطع نشان دهند

محمود عباس، رئیس ادارۀ خودگردان فلسطین(آرشیف)
محمود عباس، رئیس ادارۀ خودگردان فلسطین(آرشیف)

محمود عباس، رئیس ادارۀ خودگردان فلسطین، از ایالات متحدۀ امریکا و جامعۀ بین‌المللی خواست تا در برابر طرح اسرائیل برای تشدید کنترل بر کرانه غربی اشغالی"واکنش قاطع" نشان دهند.

براساس خبرگزاری فرانسپرس، آقای عباس روز چهارشنبه(۱۱ فبروری) در جریان سفر به اسلو پایتخت ناروی گفت که این موضوع را با یوناس گار استوره، صدراعظم ناروی، در میان گذاشته و همچنان درمورد خشونت شهرک‌نشینان اسرائیلی و منجمد شدن "۴ میلیارد دالر" از سوی اسرائیل که برای مردم فلسطین در نظر گرفته شده بود، گفتگو کرده است.

آقای عباس به خبرنگاران گفت"این نقض‌های جدی نیازمند به پاسخ قاطع از سوی امریکا و جامعه بین‌المللی است، زیرا این اقدامات تلاش‌های رئیس‌جمهور ترمپ را با مانع روبه‌رو می‌سازد" و به گفتۀ او نقض آشکار قوانین بین‌المللی به شمار می‌رود.

روز یک‌شنبۀ گذشته کابینه امنیتی اسرائیل مجموعه‌ای از اقدامات را تصویب کرد که به اسرائیل اجازه می‌دهد کنترول خود را در مناطقی که بر اساس توافق‌نامه‌های اسلو از دهه ۱۹۹۰ تحت اداره تشکیلات خودگردان فلسطین قرار دارد، گسترش دهد

ادامه خبر ...

عراقچی: تسلیحات راکتی ایران، موضوع مذاکره با امریکا نیست

عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران(آرشیف)
عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران(آرشیف)

عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران، می گوید که تسلیحات راکتی ایران "موضوع مذاکره با امریکا نیست و نخواهد بود".

عراقچی روز چهارشنبه(۱۱ فبروری) در یک راهپیمایی تأکید کرد که هیچ‌کس نمی‌تواند به راکت‌های ایران تعرض کند.

در این حال یوهان واده‌پول، وزیر امور خارجه جرمنی روز چهارشنبه گفت که علاوه بر برنامه هسته‌ای تهران، برنامه توسعه راکت‌های بالستیک ایران نیز یکی از موضوعات مورد بحث در مذاکرات میان جمهوری اسلامی و امریکا است.

تاکنون یک دور مذاکرات میان ایران و امریکا در شهر مسقط در عمان دایر شده و تاریخ دور بعدی این گفتگو ها تا هنوز مشخص نشده است.

ادامه خبر ...

در نتیجۀ درگیری میان نیروهای امنیتی یمن و هواداران شورای انتقالی جنوب شش تن کشته شدند

آرشیف
آرشیف

در نتیجۀ درگیری میان نیروهای امنیتی یمن و هواداران شورای انتقالی جنوب (STC) در شهر عتق(Ataq) مرکز ولایت شبوه(Shabwa) شش تن کشته و ۲۳ تن دیگر زخمی شدند.

این خشونت زمانی رخ داد که صدها معترض جدایی‌طلب تلاش کردند، وارد ساختمان ‌های دولتی شوند.

این رویداد پس از آن اتفاق افتاد که نیروهای دولتی مورد حمایت عربستان در ماه جنوری، شورای انتقالی جنوبِ مورد حمایت امارات را از بخش‌هایی از جنوب یمن بیرون راندند. رهبر این شورا از هوادارانش خواسته که به مبارزه شان برای ایجاد یک حکومت مستقل در جنوب یمن ادامه دهند.

امارات متحده عربی بخشی از ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی بود که در سال ۲۰۱۵ برای حمایت از حکومت یمن در برابر شورشیان حوثیِ مورد حمایت ایران، که یک سال پیش از آن پایتخت صنعا را تصرف کرده بودند، وارد جنگ شد. اما این ائتلاف بعداً دچار درز شد و امارات از جدایی‌طلبان حمایت کرد؛ جدایی‌طلبانی که در اوایل ماه دسمبر حملات شان را علیه نیروهای حکومت مورد حمایت عربستان آغاز کردند.

ادامه خبر ...

یک جوان ۱۹ ساله اعتراف کرد که یک افسر پولیس رادر غرب جرمنی، کشته است.

یک جوان ۱۹ ساله اعتراف کرد که پس از دستبرد به یک تانک تیل در غرب جرمنی، یک افسر پولیس را به ضرب گلوله کشته است.

وکیل این جوان روز چهارشنبه(۱۱ فبروری) در آغاز محاکمه در محکمه ایالتی زاربروکن گفت که موکلش هنگام تعقیب پولیس، از ترس جان خود تیراندازی کرده است. این فرد به اتهام قتل، اقدام به قتل و سرقت، متهم شده است.

سارنوالان می‌گویند که متهم برای پنهان‌کردن نقش خود در سرقت، چندین گلوله به سوی یک افسر ۳۴ ساله پولیس فیر کرده، این رویداد در اگست سال گذشته در شهر فولکلینگن، در نزدیک سرحد فرانسه، رخ داده است.

این جوان ۱۹ ساله که از افشای نامش خودداری شده، به‌طور هم‌زمان تابعیت جرمنی و ترکیه را دارد.

ادامه خبر ...

حمله طیاره‌ بی‌پیلوت روسیه در اوکراین؛ سه کودک خردسال و پدرشان کشته شدند

یک حمله طیاره بی‌پیلوت روسیه در شمال شرق اوکراین سه کودک و پدرشان را کشت و مادر باردار آن‌ها و مادربزرگشان را زخمی کرد.

مقام های اوکراین گفتند که این خانواده در شهر بوگودوخیو، حدود ۲۰ کیلومتر از مرز با روسیه زیر آوار خانه گیر مانده بودند.

پولیس منطقه اعلام کرد که این خانواده تنها چند روز پیش به این شهر نقل مکان کرده بودند تا از یک منطقه جنگی دیگر فرار کنند.

این حمله واکنش مقام‌های اوکراینی را درپی داشت.

ولودیمیرد زلنسکی رئیس‌جمهور اوکراین این اقدام را نشان‌دهنده جدی نبودن روسیه برای پایان جنگ چهار ساله خوانده است.

مسکو بار ها هدف قرار دادن غیرنظامیان اوکراینی را رد کرده، با وجود اینکه از زمان آغاز تهاجم هزاران نفر کشته شده‌اند.

ادامه خبر ...

گفت‌وگوی نتانیاهو با ویتکاف و کوشنر در واشنگتن، پیش از دیدار با ترمپ

بنیامین نتانیاهو صدراعظم اسرائیل شام شام سه‌شنبه به‌وقت محلی، پس از ورود به واشنگتن، با استیو ویتکاف، نماینده ویژه امریکا، و جرد کوشنر، داماد دونالد ترمپ که ریاست تیم امریکایی در مذاکرات ایران را بر عهده دارد، دیدار کرد.

از جزئیات گفت‌وگوها در این دیدار گزارشی منتشر نشده است. دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور امریکا، قرار است امروز چهارشنبه در قصر سفید با بنیامین نتانیاهو دیدار و گفت‌وگو کند.

خبرگزاری رویترز به‌نقل از منابع آگاه نوشت اسرائیل نگران است که امریکا در مذاکرات با جمهوری اسلامی ایران به دنبال توافقی محدود در حوزهٔ هسته‌ای باشد که شامل محدودیت بر برنامه موشک‌های بالستیک ایران یا پایان حمایت تهران از گروه‌های نیابتی مسلح مانند حماس و حزب‌الله نباشد.

بنیامین نتانیاهو پیش از عزیمت به امریکا برای دیدار با دونالد ترامپ گفت که او در این سفر دیدگاه‌هایش را دربارهٔ «مواضع» اسرائیل در قبال مذاکرات امریکا و ایران، به رئیس‌جمهور ایالات متحده ارائه خواهد کرد.

یک منبع هم به رویترز گفته است دو طرف ممکن است دربارهٔ اقدام نظامی احتمالی در صورت شکست دیپلماسی میان امریکا و ایران نیز گفت‌وگو کنند.

دونالد ترمپ در تازه‌ترین اظهارنظر پیرامون مذاکرات با تهران گفته است «خیلی‌ها می‌گویند نه اما من می‌گویم ترجیح می‌دهم توافقی انجام شود. البته باید یک توافق خوب، بدون سلاح هسته‌ای، بدون موشک، بدون این و بدون آن. همه چیزهایی که شما می‌خواهید.»

رئیس‌جمهور امریکا همچنین وجود برخی مخالفت‌ها بر سر توافق با ایران را تأیید کرد و افزود:‌ «اما بعضی‌ها نگران‌اند، چون به‌گفتهٔ آن‌ها، ایران در طول سال‌ها با ما بسیار ناصادق بوده است.»

ادامه خبر ...

در تیراندازی یک فرد مسلح در کانادا، ۹ نفر جان باختند

ایالت بریتیش کلمبیا
ایالت بریتیش کلمبیا

یک فرد مسلح در یک مکتب متوسطه و یک محل اقامتی در منطقه‌ای دورافتاده در غرب کانادا، ۹ نفر را کشت و ده‌ها تن دیگر را زخمی کرد.

این رویداد روز سه‌شنبه در منطقه تمبلر ریج در ایالت بریتیش کلمبیا رخ داده است.

پولیس کانادا در یک بیانیه اعلام کرد که شمار زخمی‌ها به ۲۷ نفر می‌رسد که وضعیت دو تن آنان وخیم است.

پولیس جزئیات زیادی درباره هویت مهاجم با رسانه‌ها در میان نگذاشته و تنها گفته است که عامل این حمله خودکشی کرده است.

پس از این رویداد، صدراعظم کانادا که قرار بود امروز در کنفرانس امنیتی مونیخ شرکت کند، سفر خود را به تعویق انداخت.

ادامه خبر ...

بیش از یکهزار دانشجوی پاکستانی از افغانستان به کشور خود بازگشته اند

گذرگاه تورخم ( آرشیف)
گذرگاه تورخم ( آرشیف)

یک مقام پاکستان می گوید که حدود ۱۱۰۰ محصل این کشور که در افغانستان تحصیل می کردند بازگشته اند.

این محصلان پس از آن افغانستان را ترک کردند که گذرگاه ها بین افغانستان و پاکستان به دنبال درگیری نیروهای طالبان و نظامیان پاکستانی بسته شدند.

به گزارش وبسایت خبری پاکستان ، آی ان پی ، طارق فضل چودری وزیر امور پارلمانی در حکومت فدرال این کشور روز سه شنبه (۲۱ دلو) به اسامبله عمومی گفت که از میان این محصلان ، ۲۶ تن آنان از طریق زمین و متباقی از طریق هوا به پاکستان برگشته اند.

او افزوده است که ۹۴۷ محصل پاکستانی هنوز در افغانستان حضور دارند.

از بسته شدن گذرگاه ها بین افغانستان و پاکستان چهار ماه می گذرد.

حکومت طالبان گفته است که گذرگاه ها بین دو کشور زمانی دوباره گشوده خواهند شد که اسلام‌آباد تضمین بدهد که در هیچ حالت و شرایطی دوباره این گذرگاه‌ها را نخواهد بست.

ادامه خبر ...

بنیامین نتانیاهو امروز با دونالد ترمپ دیدار می کند

دونالد ترمپ رئیس جمهور ایالات متحده و بنیامین نتانیاهو صدراعظم اسرائیل (آرشیف)
دونالد ترمپ رئیس جمهور ایالات متحده و بنیامین نتانیاهو صدراعظم اسرائیل (آرشیف)

بنیامین نتانیاهو صدراعظم اسرائیل می گوید که مذاکرۀ امریکا با ایران در صدر گفت‌وگوهایش با دونالد ترمپ رئیس جمهور ایالات متحده قرار خواهد داشت.

انتظار می رود که نتانیاه امروز چهارشنبه (۲۲ دلو) با ترمپ در واشنگتن دیدار کند.

صدراعظم اسرائیل پیش از سفر به ایالات متحده در یک پیام ویدیویی گفت که موضوعات غزه و منطقه شامل اجندای دیدارش با دونالد ترمپ خواهد بود ؛ اما اولویت اصلی گفت‌وگو در بارۀ مذاکره با ایران است.

اسرائیل خواهان رویکردی سخت‌گیرانه‌تر امریکا در قبال برنامهٔ راکت های بالستیک ایران است.

ایران گسترش دامنهٔ گفت‌وگوهایش با مریکا فراتر از برنامهٔ هسته‌ ای خود را رد کرده است ؛ اما واشنگتن می‌خواهد برنامهٔ راکت های بالستیک ایران و حمایت تهران از گروه‌های شبه‌نظامی منطقه‌ای نیز روی میز مذاکره باشد.

نمایندگان ایالات متحده و ایران روز جمعه در مسقط پایتخت عمان به طور غیر مستقیم مذاکره کردند.

ادامه خبر ...

بیشتر "لود" شود

XS
SM
MD
LG