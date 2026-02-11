لینک‌های قابل دسترسی

چهارشنبه ۲۲ دلو ۱۴۰۴ کابل ۰۷:۴۱

جهان

حمله طیاره‌ بی‌پیلوت روسیه در اوکراین؛ سه کودک خردسال و پدرشان کشته شدند

یک حمله طیاره بی‌پیلوت روسیه در شمال شرق اوکراین سه کودک و پدرشان را کشت و مادر باردار آن‌ها و مادربزرگشان را زخمی کرد.

مقام های اوکراین گفتند که این خانواده در شهر بوگودوخیو، حدود ۲۰ کیلومتر از مرز با روسیه زیر آوار خانه گیر مانده بودند.

پولیس منطقه اعلام کرد که این خانواده تنها چند روز پیش به این شهر نقل مکان کرده بودند تا از یک منطقه جنگی دیگر فرار کنند.

این حمله واکنش مقام‌های اوکراینی را درپی داشت.

ولودیمیرد زلنسکی رئیس‌جمهور اوکراین این اقدام را نشان‌دهنده جدی نبودن روسیه برای پایان جنگ چهار ساله خوانده است.

مسکو بار ها هدف قرار دادن غیرنظامیان اوکراینی را رد کرده، با وجود اینکه از زمان آغاز تهاجم هزاران نفر کشته شده‌اند.

گفت‌وگوی نتانیاهو با ویتکاف و کوشنر در واشنگتن، پیش از دیدار با ترمپ

بنیامین نتانیاهو صدراعظم اسرائیل شام شام سه‌شنبه به‌وقت محلی، پس از ورود به واشنگتن، با استیو ویتکاف، نماینده ویژه امریکا، و جرد کوشنر، داماد دونالد ترمپ که ریاست تیم امریکایی در مذاکرات ایران را بر عهده دارد، دیدار کرد.

از جزئیات گفت‌وگوها در این دیدار گزارشی منتشر نشده است. دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور امریکا، قرار است امروز چهارشنبه در قصر سفید با بنیامین نتانیاهو دیدار و گفت‌وگو کند.

خبرگزاری رویترز به‌نقل از منابع آگاه نوشت اسرائیل نگران است که امریکا در مذاکرات با جمهوری اسلامی ایران به دنبال توافقی محدود در حوزهٔ هسته‌ای باشد که شامل محدودیت بر برنامه موشک‌های بالستیک ایران یا پایان حمایت تهران از گروه‌های نیابتی مسلح مانند حماس و حزب‌الله نباشد.

بنیامین نتانیاهو پیش از عزیمت به امریکا برای دیدار با دونالد ترامپ گفت که او در این سفر دیدگاه‌هایش را دربارهٔ «مواضع» اسرائیل در قبال مذاکرات امریکا و ایران، به رئیس‌جمهور ایالات متحده ارائه خواهد کرد.

یک منبع هم به رویترز گفته است دو طرف ممکن است دربارهٔ اقدام نظامی احتمالی در صورت شکست دیپلماسی میان امریکا و ایران نیز گفت‌وگو کنند.

دونالد ترمپ در تازه‌ترین اظهارنظر پیرامون مذاکرات با تهران گفته است «خیلی‌ها می‌گویند نه اما من می‌گویم ترجیح می‌دهم توافقی انجام شود. البته باید یک توافق خوب، بدون سلاح هسته‌ای، بدون موشک، بدون این و بدون آن. همه چیزهایی که شما می‌خواهید.»

رئیس‌جمهور امریکا همچنین وجود برخی مخالفت‌ها بر سر توافق با ایران را تأیید کرد و افزود:‌ «اما بعضی‌ها نگران‌اند، چون به‌گفتهٔ آن‌ها، ایران در طول سال‌ها با ما بسیار ناصادق بوده است.»

در تیراندازی یک فرد مسلح در کانادا، ۹ نفر جان باختند

ایالت بریتیش کلمبیا
ایالت بریتیش کلمبیا

یک فرد مسلح در یک مکتب متوسطه و یک محل اقامتی در منطقه‌ای دورافتاده در غرب کانادا، ۹ نفر را کشت و ده‌ها تن دیگر را زخمی کرد.

این رویداد روز سه‌شنبه در منطقه تمبلر ریج در ایالت بریتیش کلمبیا رخ داده است.

پولیس کانادا در یک بیانیه اعلام کرد که شمار زخمی‌ها به ۲۷ نفر می‌رسد که وضعیت دو تن آنان وخیم است.

پولیس جزئیات زیادی درباره هویت مهاجم با رسانه‌ها در میان نگذاشته و تنها گفته است که عامل این حمله خودکشی کرده است.

پس از این رویداد، صدراعظم کانادا که قرار بود امروز در کنفرانس امنیتی مونیخ شرکت کند، سفر خود را به تعویق انداخت.

بیش از یکهزار دانشجوی پاکستانی از افغانستان به کشور خود بازگشته اند

گذرگاه تورخم ( آرشیف)
گذرگاه تورخم ( آرشیف)

یک مقام پاکستان می گوید که حدود ۱۱۰۰ محصل این کشور که در افغانستان تحصیل می کردند بازگشته اند.

این محصلان پس از آن افغانستان را ترک کردند که گذرگاه ها بین افغانستان و پاکستان به دنبال درگیری نیروهای طالبان و نظامیان پاکستانی بسته شدند.

به گزارش وبسایت خبری پاکستان ، آی ان پی ، طارق فضل چودری وزیر امور پارلمانی در حکومت فدرال این کشور روز سه شنبه (۲۱ دلو) به اسامبله عمومی گفت که از میان این محصلان ، ۲۶ تن آنان از طریق زمین و متباقی از طریق هوا به پاکستان برگشته اند.

او افزوده است که ۹۴۷ محصل پاکستانی هنوز در افغانستان حضور دارند.

از بسته شدن گذرگاه ها بین افغانستان و پاکستان چهار ماه می گذرد.

حکومت طالبان گفته است که گذرگاه ها بین دو کشور زمانی دوباره گشوده خواهند شد که اسلام‌آباد تضمین بدهد که در هیچ حالت و شرایطی دوباره این گذرگاه‌ها را نخواهد بست.

بنیامین نتانیاهو امروز با دونالد ترمپ دیدار می کند

دونالد ترمپ رئیس جمهور ایالات متحده و بنیامین نتانیاهو صدراعظم اسرائیل (آرشیف)
دونالد ترمپ رئیس جمهور ایالات متحده و بنیامین نتانیاهو صدراعظم اسرائیل (آرشیف)

بنیامین نتانیاهو صدراعظم اسرائیل می گوید که مذاکرۀ امریکا با ایران در صدر گفت‌وگوهایش با دونالد ترمپ رئیس جمهور ایالات متحده قرار خواهد داشت.

انتظار می رود که نتانیاه امروز چهارشنبه (۲۲ دلو) با ترمپ در واشنگتن دیدار کند.

صدراعظم اسرائیل پیش از سفر به ایالات متحده در یک پیام ویدیویی گفت که موضوعات غزه و منطقه شامل اجندای دیدارش با دونالد ترمپ خواهد بود ؛ اما اولویت اصلی گفت‌وگو در بارۀ مذاکره با ایران است.

اسرائیل خواهان رویکردی سخت‌گیرانه‌تر امریکا در قبال برنامهٔ راکت های بالستیک ایران است.

ایران گسترش دامنهٔ گفت‌وگوهایش با مریکا فراتر از برنامهٔ هسته‌ ای خود را رد کرده است ؛ اما واشنگتن می‌خواهد برنامهٔ راکت های بالستیک ایران و حمایت تهران از گروه‌های شبه‌نظامی منطقه‌ای نیز روی میز مذاکره باشد.

نمایندگان ایالات متحده و ایران روز جمعه در مسقط پایتخت عمان به طور غیر مستقیم مذاکره کردند.

وزارت خارجه ایران: گفتگوها با امریکا در عمان تنها بر موضوعات کلی متمرکز بود

گفتگو ها در عمان
گفتگو ها در عمان

وزارت امور خارجه ایران می‌گوید که در گفت‌وگوهای اخیر با امریکا در عمان، «هیچ یک از طرفین وارد جزئیات نشدند» و تمرکز این مذاکرات «بر موضوعات کلی بوده است».

اسماعیل بقائی، سخنگوی این وزارت، روز سه‌شنبه ۲۱ دلو درباره ادامه این گفت‌وگوها گفت که باید صبر کرد و دید این روند دیپلماتیک در مراحل بعد چگونه ادامه خواهد یافت.

با این حال، معاون رئیس‌جمهور آمریکا، جی. دی. ونس، گفته است که سرکوب خشونت‌آمیز معترضان در ایران یکی از موضوعات مذاکرات بوده است.

او دوشنبه در ایروان، پایتخت ارمنستان، در یک نشست خبری مشترک با نخست‌وزیر این کشور، نیکول پاشینیان، تأکید کرد که تعیین خطوط قرمز درباره برنامه هسته‌ای ایران تنها بر عهده دونالد تامپ، رئیس‌جمهور امریکا، است.

سفر معاون رئیس جمهور ایالات متحده به ارمنستان

نیکول پاشینیان صدراعظم ارمنستان و جی دی ونس معاون رئیس جمهور ایالات متحده در جریان سفر ونس به ایروان پایتخت ارمنستان در ۹ فبروری ۲۰۲۶
نیکول پاشینیان صدراعظم ارمنستان و جی دی ونس معاون رئیس جمهور ایالات متحده در جریان سفر ونس به ایروان پایتخت ارمنستان در ۹ فبروری ۲۰۲۶

جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور ایالات متحده  روز دوشنبه (۲۰ دلو ) به ارمنستان رسید.

او پس از ورود به ایروان پایتخت ارمنستان با نیکول پاشینیان صدراعظم این کشور دیدار کرد.

ونس ، بلند پایه ترین مقام ایالات متحده از ادارۀ رئیس جمهور دونالد ترمپ است که به ارمنستان سفر می کند.

این سفر تقریباً شش ماه پس از آن صورت می گیرد که ارمنستان و آذربایجان توافقنامۀ را به هدف پایان مناقشۀ طولانی مدت بر سر منطقۀ قره باغ به میانجیگری ایالات متحده امضا کردند.

به گزارش بخش ارمنستان رادیو اروپای آزاد/ رادیو آزادی ، سفر معاون رئیس جمهور ایالات متحده عمدتاً روی توسعه روابط اقتصادی با این دو کشور متمرکز است که به گفتۀ مقام های امریکایی به ایجاد اعتماد میان ارمنستان و آذربایجان کمک خواهد کرد.

قصر سفید گفته است که جی‌دی ونس پس از سفر به ارمنستان رهسپار باکو پایتخت آذربایجان می شود.

او روز های سه شنبه و چهارشنبه با مقام های آذربایجانی دیدار و گفت‌وگو خواهد کرد.

روسیه استخبارات اوکراین را به طرح توطئه برای ترور یک جنرال ارشد این کشور متهم کرد

تصویری نشر شده از سوی FSB از فلم کمره های امنیتی
تصویری نشر شده از سوی FSB از فلم کمره های امنیتی

مقام‌های روسیه گفته‌اند مردی که آنان او را به‌عنوان فرد مسلح معرفی کرده‌اند و به جنرال دوم سازمان استخبارات نظامی روسیه شلیک کرده است، ظاهراً به آنان گفته که توسط استخبارات اوکراین جذب شده بود.

به تاریخ ۱۷ دلو کمیته تحقیقات روسیه اعلام کرد که یک مهاجم ناشناس چندین مرمی به سمت جنرال ولادیمیر الکسیف شلیک کرد و سپس از محل فرار کرد.

ادارهٔ امنیت فدرال روسیه که نهاد اصلی استخباراتی داخلی این کشور به‌شمار می‌رود روز دوشنبه ۲۰ دلو در بیانیه ای برای نخستین بار به‌گونهٔ رسمی اوکراین را به دست‌ داشتن در تیراندازی به جنرال‌ ولادیمیر الکسیف متهم کرد.

این اداره که به نام FSB شناخته می‌شود، همچنان ویدیوهای را منتشر کرده که به‌طور مستقل قابل تأیید نیست، در آن مردی ۶۵ ساله ای را به نام لوبومیر کوربا، در حال اعتراف نشان می دهد که به عنوان متهم به تیراندازی شناسایی شده است.

سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، ، پیش از این ‌دخالت اوکراین را مطرح کرده بود، اما هیچ‌گونه مدرکی ارائه نکرد. کیف این اتهام را رد کرده است.

الکسیف دست‌کم چهارمین جنرالی است که از زمان آغاز تهاجم همه‌جانبهٔ روسیه بر اوکراین هدف حمله قرار گرفته یا کشته شده است.

مولانا فضل‌الرحمن: عجیب است حتی یک انار از افغانستان به پاکستان نمی‌رسد، تروریست‌ها چگونه می‌آیند؟

مولانا فضل‌الرحمن، رهبر جمعیت علمای اسلام پاکستان
مولانا فضل‌الرحمن، رهبر جمعیت علمای اسلام پاکستان

مولانا فضل‌الرحمن، رهبر جمعیت علمای اسلام پاکستان این سخنان را یکشنبه شب ۱۹ دلو در جریان یک نشست در راولپندی بیان کرد.

مولانا فضل‌الرحمن حزب حاکم کنونی پاکستان، مسلم لیگ ن، را بی‌اختیار خواند و گفت که تمام تصمیم‌ها را اردو می‌گیرد.

او ادعا کرد که سیاست خارجی پاکستان، به‌ویژه در قبال افغانستان، نادرست است و به همین دلیل کشورهای همسایهٔ پاکستان ناراضی هستند.

در همین حال، حکومت پاکستان ادعا می‌کند که پشت سر بیشتر ناامنی‌ها در این کشور، افراد مسلحی قرار دارند که حملات خود را از افغانستان طرح‌ریزی می‌کنند.

ادعای که طالبان افغانستان آنرا همواره رد کرده اند و گفته اند که مشکل نا امنی در پاکستان موضوع داخلی این کشور است و به افغانستان هیچ ربطی ندارد.

حزب صدراعظم جاپان موفق به کسب دو سوم کرسی‌ها در پارلمان شد

سانای تاکایچی صدراعظم جاپان
سانای تاکایچی صدراعظم جاپان

این پیروزی برای حزب لیبرال دموکرات جاپان به رهبری صدراعظم این کشور، سانای تاکایچی یک دستاورد تاریخی به‌شمار می‌رود.

تاکایچی پیش از این گفته بود که اگر در انتخابات پیروز نشود، از رهبری حزب استعفا خواهد داد.

اما با این پیروزی، زمینه برای عملی‌سازی وعده‌های انتخاباتی او فراهم شده است.

سانای تاکایچی نخستین زن صدراعظم در تاریخ جاپان به‌شمار می‌رود.

وی در نخستین سخنرانی سیاست‌گذاری خود وعده داده بود که روابط توکیو با واشنگتن را در همکاری با رئیس‌جمهور امریکا، دونالد ترمپ به «سطحی تازه» ارتقا می دهد.

او با اشاره به افزایش نگرانی‌ها از فعالیت‌های نظامی چین، کوریایی شمالی و روسیه، اعلام کرده بود که دو درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور در سال جاری را به بودجه دفاعی اختصاص خواهد داد.

