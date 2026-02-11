بنیامین نتانیاهو صدراعظم اسرائیل شام شام سه‌شنبه به‌وقت محلی، پس از ورود به واشنگتن، با استیو ویتکاف، نماینده ویژه امریکا، و جرد کوشنر، داماد دونالد ترمپ که ریاست تیم امریکایی در مذاکرات ایران را بر عهده دارد، دیدار کرد.

از جزئیات گفت‌وگوها در این دیدار گزارشی منتشر نشده است. دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور امریکا، قرار است امروز چهارشنبه در قصر سفید با بنیامین نتانیاهو دیدار و گفت‌وگو کند.

خبرگزاری رویترز به‌نقل از منابع آگاه نوشت اسرائیل نگران است که امریکا در مذاکرات با جمهوری اسلامی ایران به دنبال توافقی محدود در حوزهٔ هسته‌ای باشد که شامل محدودیت بر برنامه موشک‌های بالستیک ایران یا پایان حمایت تهران از گروه‌های نیابتی مسلح مانند حماس و حزب‌الله نباشد.

بنیامین نتانیاهو پیش از عزیمت به امریکا برای دیدار با دونالد ترامپ گفت که او در این سفر دیدگاه‌هایش را دربارهٔ «مواضع» اسرائیل در قبال مذاکرات امریکا و ایران، به رئیس‌جمهور ایالات متحده ارائه خواهد کرد.

یک منبع هم به رویترز گفته است دو طرف ممکن است دربارهٔ اقدام نظامی احتمالی در صورت شکست دیپلماسی میان امریکا و ایران نیز گفت‌وگو کنند.

دونالد ترمپ در تازه‌ترین اظهارنظر پیرامون مذاکرات با تهران گفته است «خیلی‌ها می‌گویند نه اما من می‌گویم ترجیح می‌دهم توافقی انجام شود. البته باید یک توافق خوب، بدون سلاح هسته‌ای، بدون موشک، بدون این و بدون آن. همه چیزهایی که شما می‌خواهید.»

رئیس‌جمهور امریکا همچنین وجود برخی مخالفت‌ها بر سر توافق با ایران را تأیید کرد و افزود:‌ «اما بعضی‌ها نگران‌اند، چون به‌گفتهٔ آن‌ها، ایران در طول سال‌ها با ما بسیار ناصادق بوده است.»