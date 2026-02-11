لینک‌های قابل دسترسی

صفحه پشتو Azadi English
همۀ سایت‌های رادیو آزادی/ رادیو اروپای آزاد
زنده
site logo site logo
قبلی بعدی
خبر تازه
چهارشنبه ۲۲ دلو ۱۴۰۴ کابل ۰۱:۳۳

افغانستان

یوناما: محرومیت دختران افغان از آموزش همزمان با روز جهانی زنان و دختران در علم

هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) به مناسبت روز جهانی زنان و دختران در علم، امروز در بیانیه‌ای گفته است که این روز مهم در افغانستان با اندوه فراوان فرا می‌رسد..

یوناما در بیانیه‌ای که در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده، افزوده است که یک‌هزار و شش‌صد و هفت روز می‌شود که مقام‌های حاکم افغانستان درهای آموزش را به‌روی دختران بالاتر از صنف ششم بسته اند.

یوناما بار دیگر با تأکید از مقام‌های حاکم خواسته است این ممنوعیت را لغو کنند.

۱۱ فبروری روز جهانی زنان و دختران در علم است و به همین مناسبت، انتونیو گوترش، سرمنشی سازمان ملل متحد، نیز از همه کشورهای جهان خواسته است موانع موجود در برابر آموزش و اشتغال زنان و دختران را برطرف کنند.

ادامه خبر ...

تازه‌ترین خبرهای روز را این‌جا دنبال کنید

بیش از یکهزار دانشجوی پاکستانی از افغانستان به کشور خود بازگشته اند

گذرگاه تورخم ( آرشیف)
گذرگاه تورخم ( آرشیف)

یک مقام پاکستان می گوید که حدود ۱۱۰۰ محصل این کشور که در افغانستان تحصیل می کردند بازگشته اند.

این محصلان پس از آن افغانستان را ترک کردند که گذرگاه ها بین افغانستان و پاکستان به دنبال درگیری نیروهای طالبان و نظامیان پاکستانی بسته شدند.

به گزارش وبسایت خبری پاکستان ، آی ان پی ، طارق فضل چودری وزیر امور پارلمانی در حکومت فدرال این کشور روز سه شنبه (۲۱ دلو) به اسامبله عمومی گفت که از میان این محصلان ، ۲۶ تن آنان از طریق زمین و متباقی از طریق هوا به پاکستان برگشته اند.

او افزوده است که ۹۴۷ محصل پاکستانی هنوز در افغانستان حضور دارند.

از بسته شدن گذرگاه ها بین افغانستان و پاکستان چهار ماه می گذرد.

حکومت طالبان گفته است که گذرگاه ها بین دو کشور زمانی دوباره گشوده خواهند شد که اسلام‌آباد تضمین بدهد که در هیچ حالت و شرایطی دوباره این گذرگاه‌ها را نخواهد بست.

ادامه خبر ...

جام بیست اووره کریکت؛ افغانستان امروز به مصاف افریقای جنوبی می رود

در ادامۀ رقابت های جام بیست اوورۀ کریکت ، تیم های ملی کریکت افغانستان و افریقای جنوبی امروز با هم بازی می کنند.

این بازی ساعت ۱۰ پیش از ظهر چهارشنبه (۲۲ دلو) به وقت کابل در ورزشگاه نارندرا مودی در شهر احمدآباد ایالت گجرات هند آغاز خواهد شد.

این دومین دیدار افغانستان در این جام است.

در بازی های دیروز ، نامیبیا در برابر هالند برنده شد ، امارات متحدۀ عربی از زیمبابوه شکست خورد و پاکستان در برابر امریکا پیروز شد.

افغانستان در اولین دیدار اش در جام بیست اورره کریکت روز یکشنبه در برابر نیوزیلند شکست خورد.

ادامه خبر ...

آتش سوزی در مارکیت قالین فروشی در قندهار

آتش سوزی در یک مارکیت در ولسوالی سپین بولدک ولایت قندهار در ۱۹ جولای ۲۰۲۴
آتش سوزی در یک مارکیت در ولسوالی سپین بولدک ولایت قندهار در ۱۹ جولای ۲۰۲۴

در یک مارکیت فرش و قالین فروشی در شهر قندهار عصر روز سه شنبه (۲۱ دلو ) آتش سوزی رخداد.

اسدالله جمشید، سخنگوی قوماندانی امنیۀ طالبان در قندهار گفته که علت آتش‌سوزی شارتی برق بود.

به گزارش برخی از رسانه های داخلی ، مسئولان محلی طالبان در قندهار گفته اند که بر اثر این حریق ۲۸ میلیون افغانی خسارت مالی وارد شده است.

آتش سوزی در این مارکیت پس از حدود دو ساعت مهار شد.

ادامه خبر ...

جاپان برای مبارزه با پولیو در افغانستان بیش از شش میلیون دالر به یونیسف کمک کرد

آرشیف
آرشیف

جاپان برای مبارزه با بیماری پولیو یا فلج کودکان در افغانستان، ۶.۳ میلیون دالر به صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل (یونیسف) کمک کرده است.

یونیسف روز سه‌شنبه ( ۲۱ دلو) در خبرنامه ای گفت که این کمک برای یک برنامه دوازده ماهه است که در چارچوب آن ۱۲ میلیون کودک زیر پنج سال در افغانستان واکسین دریافت خواهند کرد.

در افغانستان در سال جاری میلادی از ثبت واقعۀ مثبت پولیو هنوز گزارش نشده است ؛ اما در سال ۲۰۲۵ میلادی دستکم نُه مورد مثبت پولیو در این کشور ثبت شده بود.

افغانستان و پاکستان دو کشوری در جهان اند که هنوز موفق به محو پولیو نشده اند.

پولیو بیماری ویروسی و ساری است که تداوی ندارد و فقط واکسین می‌تواند کودکان را از آن در امان نگه دارد. این ویروس نخاع یا رشتۀ مهم عصبی در میان ستون فقرات را هدف قرار می‌دهد و باعث فلج بدن می‌شود.

ادامه خبر ...

طالبان گزارش تازه یوناما درباره نقض حقوق بشر را «بی اساس» خواند

حکومت طالبان بخش‌هایی از گزارش تازه سازمان ملل متحد در مورد نقض حقوق بشر در افغانستان را رد کرده است.

مولوی سیف‌الاسلام خیبر، سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر یافته‌های این گزارش را «بی‌اساس» خواند و از مردم خواست به ارزیابی‌های سازمان ملل اعتماد نکنند.

او ادعاهای بازداشت‌های خودسرانه، خشونت و بدرفتاری با زنان و مردان را رد کرد.

وی افزود که تمام فعالیت‌های این وزارت مطابق شریعت و قوانین نافذه انجام می‌شود.

یوناما در تازه‌ترین گزارش سه‌ماهه خود که یکشنبه گذشته منتشر شد، اعلام کرده است که محتسبان وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان در مدت سه ماه دست‌کم ۵۲۰ نفر را به‌گونه خودسرانه بازداشت کرده‌اند و ۵۰ مورد بدرفتاری با زنان و مردان را ثبت کرده‌اند.

در این گزارش همچنین آمده است که در چندین ولایت، محتسبان این وزارت دسترسی زنان به مکان‌های عمومی را محدود کرده‌اند.

ادامه خبر ...

نشست سکتور خصوصی در چارچوب روند دوحه با میزبانی یوناما در کابل برگزار شد

کابل امروز، ۲۱ دلو، میزبان نشستی در چارچوب روند دوحه برای سکتور خصوصی بود.

این نشست به میزبانی دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) برگزار شده است.

بر اساس خبرنامه وزارت خارجه طالبان، در این نشست علاوه بر نمایندگان برخی وزارت های حکومت طالبان و د افغانستان بانک، نمایندگان یوناما، نهادهای وابسته به سازمان ملل متحد، سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای، سفیران، دیپلمات‌ها و کارشناسان مرتبط به‌صورت حضوری و آنلاین شرکت دارند.

هرچند جزییات بیشتر از این نشست ارایه نشده اما در خبرنامه آمده که نشست در دو بخش برگزار شده؛ بخش نخست بر رشد و شمولیت و بخش دوم بر هماهنگی و شفافیت تمرکز داشته است.

روند دوحه در ماه می سال ۲۰۲۳ به ابتکار آنتونیو گوترش، سرمنشی سازمان ملل متحد، آغاز شد و هدف آن هماهنگ‌سازی روابط جامعه جهانی با افغانستان است. در دو نشست پیشین این روند، وضعیت حقوق بشر، حقوق زنان و کمک‌های بشردوستانه در افغانستان بررسی شده بود.

ادامه خبر ...

افغانستان در دومین دیدارش در جام بیست اووره کریکت چهارشنبه به مصاف افریقای جنوبی می رود

قرار است تیم ملی کریکت افغانستان در دومین دیدارش در جام بیست اوورۀ کریکت فردا چهارشنبه (۲۲ دلو) با تیم افریقای جنوبی رو به رو شود.

ین بازی ساعت ۱۰:۳۰ پیش از ظهر چهارشنبه به وقت کابل در ورزشگاه نارندرا مودی در شهر احمدآباد ایالت گجرات هند آغاز خواهد شد.

در بازی های دیروز ، اسکاتلند در برابر ایتالیا برنده شد ، عمان از زیمبابوه شکست خورد و افریقای جنوبی در برابر کانادا پیروز شد.

افغانستان در نخستین دیدارش در این جام روز یکشنبه در برابر نیوزیلند شکست خورد.

ادامه خبر ...

پیش‌بینی بارش برف و باران در ۹ ولایت افغانستان

آرشیف
آرشیف

ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان از احتمال برفباری وباران در ۹ ولایت افغانستان خبر داده است.

این ریاست در خبرنامۀ روز دوشنبه گفت که ولایت‌های بادغیس، فاریاب، سرپل، غور، بامیان، دایکندی، میدان وردک، پکتیکا و بدخشان امروز سه شنبه (۲۱ دلو) شاهد باران و برف خواهند بود.

در ادامه آمده که میزان برف در نقاط مختلف بین ۱۰ تا ۲۰ سانتی متر و مقدار باران بین ۱۰ تا ۲۰ ملی‌متر پیش‌بینی شده است.

پیش از این ، برفباری سنگین و باران شدید در ۲۷ ولایت افغانستان برای روز های یکشنبه و دوشنبه پیش‌بینی شده بود.

ادامه خبر ...

اظهارات وزیر خارجۀ روسیه در بارۀ فعالیت های دهشت افگنی در افغانستان و اطراف آن

سرگئی لاوروف وزیر خارجۀ روسیه
سرگئی لاوروف وزیر خارجۀ روسیه

سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه می‌گوید که فعالیت‌های «تروریستی» در افغانستان ، در امتداد مرز های این کشور و در مناطق میان هند، پاکستان و افغانستان، مشاهده می ‌شود.

لاوروف این سخن را در مصاحبه با تلویزیون بین المللی بریکس گفت.

این مصاحبه روز دوشنبه (۲۰ دلو) منتشر شد.

وزیر خارجۀ روسیه افزوده است که مبارزه با تروریزم از اولویت های مهم کشورش است.

روسیه یگانه کشوری است که حکومت طالبان را به رسمیت شناخته است و با این گروه روابط نزدیک دارد.

طالبان در مورد این اظهارات لاوروف هنوز تبصره نکرده اند ؛ اما در گذشته نگرانی ها در مورد فعالیت های دهشت افگنی در افغانستان را رد کرده و گفته بودند که به کسی اجازه نمی دهند که از قلمرو افغانستان ضد کشورهای دیگر استفاده کند.

ادامه خبر ...

بیشتر "لود" شود

XS
SM
MD
LG