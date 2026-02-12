اهدای پول در بدل برگشت به افغانستان؛ طرحی که وزارت خارجۀ امریکا آغاز کرده است

جشنواره بین‌المللی فیلم برلین امروز (پنجشنبه) با فیلمی از شهربانو سادات، فیلمساز افغان، گشایش خواهد یافت.

در اعلام جشنواره آمده است که فیلم "No Good Men" یا (مردان خوب نیستند)، با کارگردانی بانو سادات فیلم افتتاحیۀ ۶۷مین جشنوارۀ فلم برلین خواهد بود.

این فیلم داستان نارو، خبرنگار یک شبکۀ تلویزیونی در کابل را روایت می‌کند که به دلیل خیانت شوهرش از او جدا شده و یک ماموریت سرنوشت‌ساز، باورهای او دربارۀ مردان را زیر سوال می‌برد.

شهربانو سادات، کارگردان فیلم "مردان خوب نیستند" در سال ۲۰۲۱ و پس از سقوط نظام جمهوری پیشین، افغانستان را ترک کرد و اکنون در هامبورگ زندگی می‌کند.

در اطلاعیۀ جشنوارۀ فیلم برلین به نقل از تریشیا تاتل، مدیر جشنواره برلیناله آمده است: "شهربانو سادات یکی از هیجان‌انگیزترین صداها در سینمای جهان است."

شهربانو سادات پیش از این با فیلم‌های "گرگ و گوسفند" و "پرورشگاه" در جشنواره‌های معتبر دیگری در سراسر جهان شرکت کرده است.