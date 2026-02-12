ترمپ پس از دیدار با نتانیاهو: دستیابی به توافق با ایران گزینۀ ترجیحی من است

دونالد ترمپ، رئیس جمهور امریکا روز چهارشنبه پس از دیدار با بنیامین نتانیاهو، صدر اعظم اسرائیل در قصر سفید اعلام کرد که مذاکرات با ایران باید ادامه یابد و ترجیح او دستیابی به توافق است.

رئیس جمهور ترمپ در شبکۀ اجتماعی خود "تروت سوشیال" دیدار با نتانیاهو و دیگر اعضای هیئت همراهش را "بسیار خوب" خواند و افزود: "هیچ تصمیم قطعی‌ای گرفته نشد، جز این‌‌که من اصرار کردم مذاکرات با ایران باید ادامه یابد تا مشخص شود آیا امکان دستیابی به توافق وجود دارد یا نه."

ترمپ افزود که به صدر اعظم اسرائیل گفته است که اگر چنین توافقی حاصل شود، "این گزینۀ ترجیح ما خواهد بود."

رئیس جمهور امریکا همچنین گفت که اگر توافقی با ایران حاصل نشود، "باید ببینیم نتیجه چه می‌شود."

رئیس جمهور ترمپ با اشاره به حملات اخیر امریکا به تأسیسات هسته‌ای ایران گفت: "بار قبل، ایران تصمیم گرفت که توافق نکند و با عملیات "چکش نیمه‌شب" هدف قرار گرفت. و این برای آن‌ها نتیجه خوبی نداشت. امیدوارم این بار منطقی‌تر و مسئولانه‌تر عمل کنند.»

بنیامین نتانیاهو، صدر اسرائیل، پیش از سفرش به امریکا در روز سه‌شنبه گفت که مذاکره با ایران اولویت اصلی او در گفتگو با دونالد ترمپ خواهد بود.