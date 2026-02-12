تهدید دوباره رئیس جمهور امریکا به ایران

بر اساس گزارشی که این ادارۀ ملل متحد روز پنج‌شنبه، ۲۳ دلو نشر کرده، این افغان‌ها که شمار دقیق‌شان به ۳۸ هزار و ۲۰۱ نفر می‌رسد، از طریق پنج گذرگاه به افغانستان برگشته اند.

به گفتۀ آو او ام، در دو هفتۀ اخیر ماه جنوری میزان بازگشت‌ها نسبت به دو هفتۀ قبل آن ۲ درصد کاهش و اخراج‌ها ۷ درصد افزایش افزایش یافته است.

آمار این اداره نشان می‌دهد که از اپریل ۲۰۲۵ به این سو بیش از ۱ میلیون و ۱۵۵ هزار افغان از پاکستان به افغانستان بازگشته اند که از این بیش از ۱۵۸ هزار نفرشان اخراج شده اند.

به گفتۀ آی او ام، بازگشتی‌های که با آنان مصاحبه شده، ۹۹ درصدشان علت اصلی بازگشت‌شان به افغانستان را ترس از بازداشت خوانده اند.