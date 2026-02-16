تیم ملی کریکت افغانستان، تیم امارات متحده عربی را شکست داد

در بخش توپ‌اندازی، برای افغانستان بیشترین ویکت را عظمت‌الله عمرزی گرفت که توانست در چهار آور، چهار بازیکن امارات را از بازی خارج کند.

او همچنان در بخش بیتینگ نیز درخشید و ضربه نهایی پیروزی را انجام داد و در ۲۱ توپ، ۴۰ دوش سریع به دست آورد. عظمت‌الله عمرزی به عنوان بهترین بازیکن میدان انتخاب شد. پیش از او، ابراهیم زدران ۵۳ دوش به دست آورده بود.

همچنین در بازی امروز، راشد خان توانست در مسابقات بیست‌آوره به رکورد ۷۰۰ ویکت دست یابد.

این پنجصد و سیزدهمین بازی بیست‌آورهٔ راشد خان بود که در آن توانست هفتصدمین ویکت خود را به دست آورد. این یک رکورد جهانی در مسابقات بیست‌آوره به شمار می‌رود.

در مجموع، این نخستین پیروزی افغانستان در جام جهانی بیست‌آورهٔ جاری بود.

تیم افغانستان پیش از این در برابر نیوزیلند و افریقای جنوبی شکست خورده بود. قرار است تیم افغانستان در مرحله گروهی، آخرین بازی خود را در برابر کانادا برگزار کند.

هرچند شانس صعود افغانستان به مرحله هشت تیم برتر کم است، اما اگر کانادا بتواند نیوزیلند را شکست دهد و افغانستان نیز در بازی پایانی کانادا را مغلوب سازد، امکان صعود افغانستان به مرحله بعدی فراهم خواهد شد.