افغانستان در مرحله نیمهنهایی جام جهانی کریکت زیر ۱۹ سال با هند رقابت میکند
انتظار میرود مرحله نیمهنهایی جام جهانی کریکت زیر ۱۹ سال، امروز سهشنبه ۱۴ دلو آغاز شود.
چهار تیم راهیافته به این مرحله، تیمهای افغانستان، هند، استرالیا و انگلستان اند.
بازی نخست مرحله نیمهنهایی این رقابتها امروز میان تیمهای استرالیا و انگلستان برگزار میشود.
تیم ملی کریکت زیر ۱۹ سال افغانستان فردا چهارشنبه ۱۵ دلو در برابر تیم هند به میدان خواهد رفت.
دو تیم برنده مرحله نیمهنهایی، روز جمعه در دیدار نهایی جام جهانی کریکت زیر ۱۹ سال با هم رقابت خواهند کرد.
افغانستان در جام ملتهای فوتسال آسیا ۲۰۲۶ به مصاف جاپان میرود
قرار است هشت تیم فوتسال برای رسیدن به مرحله نیمه نهایی جام ملت های فوتسال آسیا ۲۰۲۶، امروز سه شنبه ۱۴ دلو، به مصاف هم بروند.
تیم ملی فوتسال افغانستان در برابر جاپان، تیم ایران در برابر ازبکستان، تیم تایلند در برابر عراق و تیم اندونیزیا در برابر ویتنام در مرحلۀ یکچهارم نهایی این جام به میدان میروند.
از این میان چهار تیم برنده به مرحله نیمه نهایی جام ملت های فوتسال آسیا راه خواهند یافت.
پیش از این، تیم ملی فوتسال افغانستان در این جام، در مقابل تیم ایران با شکست مواجه شد اما در برابر تیمهای مالیزیا و عربستان سعودی برنده شده است.
جام فوتسال آسیا با اشتراک شانزده تیم در ۷ ماه دلو به میزبانی اندونیزیا آغاز شد.
حکومت طالبان ایجاد پوهنځی طب نبوی سنتی در افغانستان را اعلام کرد
وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان ایجاد اولین پوهنځی طب نبوی سنتی در افغانستان را اعلام کرد.
به گفتۀ این وزارت، این پوهنځی در چارچوب پوهنتون علوم طبی کابل و مطابق به دستور رهبری طالبان ایجاد میشود.
این وزارت روز دوشنبه، ۱۳ دلو، در صفحه ایکس خود نوشت که این پوهنځی نقش مهمی در رشد علوم صحی و آموزش کادرهای مسلکی خواهد داشت.
هرچند جزییات بیشتر ارائه نشده است، اما طب سنتی بیشتر بر مبنای آموزههای پیامبر اسلام و داروهای گیاهی استوار است و سالهاست که در افغانستان و منطقه علاقمندان خود را دارد.
از سوی دیگر، وزارت صحت عامه حکومت طالبان گفته است که هدف آن ادغام رسمی طب سنتی یا یونانی در سیستم خدمات صحی افغانستان است.
خبر ایجاد این پوهنځی در حالی منتشر میشود که سیستم خدمات صحی افغانستان پس از بازگشت صدها هزار عودتکننده از کشورهای ایران و پاکستان، به ویژه به دلیل کمبود کارکنان صحی زن، بیش از گذشته تحت فشار قرار گرفته است.
بریتانیا ده مقام و یک نهاد امنیتی ایران را در فهرست تحریمها قرار داد
بریتانیا روز دوشنبه ۱۳ دلو، ده نفر و یک نهاد امنیتی دولتی ایران را در فهرست تحریمهای خود قرار داد.
براساس اعلامیهای رسمی بریتانیا، تحریمهای جدید این کشور، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و برخی از افراد را به دلیل «نقضهای جدی حقوق بشر» هدف قرار میدهد؛ از جمله سرکوب آزادی بیان، تجمعات مسالمتآمیز و در برخی موارد، نقض حق حیات.
در فهرست این تحریمها، اسکندر مومنی، وزیر امور داخله و بابک زنجانی، سرمایهدار و تاجر ایرانی نیز شامل اند.
در اعلامیه آمده است که اقدامات تنبیهی شامل مسدودسازی داراییها، ممنوعیت سفر و محرومیت از تصدی سمتهای مدیریتی میباشد.
بریتانیا پیشتر هشدار داده بود که در صورت تداوم نقض حقوق بشر، تحریمها علیه ایران تشدید خواهد شد.
شورای بینالمللی کریکت به پاکستان: خودداری از بازی با هند در جام جهانی پیامدهای جدی دارد
این شورا از پاکستان خواسته که در این مورد نیاز است تا به یک توافق دوجانبه دست یابد.
تا کنون پاکستان در این مورد واکنشی نشان نداده است، اما پیش از این حکومت پاکستان در بیانیهای گفته بود که تیم کریکت این کشور برای جام جهانی که در هفتم فبروری آغاز میشود به سریلانکا سفر میکند، اما با هند بازی نخواهد کرد.
پیش از این هیئت بورد کریکت پاکستان اعلام کرده بود که از بنگله دیش حمایت میکند.
شورای بینالمللی کریکت، بنگله دیش را پس از آن از جام جهانی حذف کرد که این کشور از بازی با هند خودداری کرد.
بنگله دیش ادعا کرده بود که بازیکنانش در هند در امنیت نیستند و به همین دلیل خواستار برگزاری بازیهایش در سریلانکا شده بود. هند و شورای بینالمللی کریکت این ادعا و درخواست را رد کردند.
جام جهانی بیستاوورهٔ کریکت در هند و سریلانکا برگزار میشود. بهدلیل روابط تیره میان هند و پاکستان، تمام بازیهای پاکستان در سریلانکا برنامهریزی شده است.
ترمپ:اگر توافق صورت نگیرد، مشخص خواهد شد که آیا خامنهای راست گفته است یا نه
دونالد ترمپ رئیسجمهور ایالات متحده امریکا، گفته است امیدوار است میان امریکا و ایران بر سر برنامه هستهای ایران توافقی حاصل شود؛ در غیر آن، گزینههای نظامی روی میز قرار دارند.
رئیسجمهور ترمپ این اظهارات را در واکنش به سخنان علی خامنهای رهبر ایران، مطرح کرده است.
رهبر جمهوری اسلامی هشدار داده بود که حمله امریکا بر ایران میتواند به یک جنگ منطقهای تبدیل شود.
ترامپ گفت که اگر توافقی صورت نگیرد، آنگاه مشخص خواهد شد که آیا خامنهای راست گفته است یا نه.
این اظهارات در حالی بیان میشود که دونالد ترمپ در روزهای به افزایش حضور نظامی امریکا در اطراف ایران اشاره کرده است.
همزمان با افزایش حضور نظامی امریکا در شرق میانه و بالا رفتن احتمال حملات بر ایران، در روزهای اخیر گزارشهایی از برخی تماسها و گفتوگوها میان تهران و واشنگتن منتشر شده است.
رئیسجمهور امریکا روز جمعه اعلام کرده بود که ضربالاجلی برای ایران تعیین کرده که فقط مقامهای ایرانی از آن مطلعاند.
او طی روزهای اخیر در چند نوبت خواستار آمدن ایران پای میز مذاکره دربارهٔ برنامه هستهای جمهوری اسلامی شده است.
اسرائیل از امروز بهگونه محدود گذرگاه رفح را بازگشایی کرد
بر اساس گزارش خبرگزاری فرانس پرس، در روزهای نخست به حدود ۵۰ نفر اجازه داده میشود تا میان غزه و مصر رفتوآمد کنند.
گذرگاه رفح تنها راه اتصال نوار غزه با جهان خارج است که تحت کنترل اسرائیل قرار دارد.
این گذرگاه در ماه می سال ۲۰۲۴ در جریان جنگ با گروه حماس از سوی نیروهای اسرائیلی بسته شده بود.
حماس از سوی امریکا و اتحادیه اروپا به عنوان یک گروه تروریستی شناخته می شود.
کایا کالاس، دیپلمات ارشد اتحادیه اروپا، بازگشایی گذرگاه رفح را گامی مهم و مثبت در راستای طرح صلح توصیف کرده است.
در شماری از ولایتهای افغانستان، کمپاین واکسین پولیو برای کودکان آغاز شده است
وزارت صحت عامه حکومت طالبان گفته است که بیش از هفت میلیون و سهصد هزار کودک زیر پنج سال در این کمپاین واکسین پولیو دریافت خواهند کرد.
این نخستین کمپاین واکسین پولیو در سال ۲۰۲۶ میلادی است.
در ولایتهای شرقی افغانستان که در آنها کمپاین فرعی تطبیق میشود، حدود یکونیم میلیون کودک واکسین خواهند شد.
نهاد «افغانستان عاری از پولیو» در بیانیه ای در شبکۀ ایکس گفت که این کمپاین در ولایت های قندوز، نورستان، کنر، لغمان، ننگرهار، خوست، پکتیا، پکتیکا، غزنی، زابل، اروزگان، قندهار و هلمند به طور کامل و در برخی مناطق ولایت های کابل، بلخ و هرات نیز راه اندازی می شود.
در سال جاری ۲۰۲۶ میلادی تاکنون هیچ موردی از بیماری پولیو در افغانستان ثبت نشده است، اما در سال ۲۰۲۵ میلادی دستکم نُه مورد مثبت پولیو گزارش شده بود.
افغانستان و پاکستان دو کشوری در جهان هستند که هنوز بیماری پولیو یا فلج اطفال در آنها بهطور کامل ریشهکن نشده است.
پولیو یا فلج اطفال یک بیماری لاعلاج است که تنها از طریق واکسین میتوان از آن جلوگیری کرد.
جام ملت های فوتسال آسیا ؛ کویت با لبنان رو به رو می شود و قرغیزستان به مصاف کوریای جنوبی می رود
در ادامۀ رقابت های جام ملت های فوتسال آسیا روز دوشنبه (۱۳ دلو) نیز دو بازی برگزار می شود.
نخست تیم های کویت و لبنان به مصاف هم می روند و در یک بازی دیگر تیم فوتسال قرغیزستان در برابر تیم فوتسال کوریای جنوبی وارد میدان می شود.
تیم فوتسال افغانستان در گروه چهارم روز یکشنبه در مقابل تیم ایران ۵-۲ شکست خورد.
پیش از این ، افغانستان در مقابل تیم های مالیزیا و عربستان سعودی برنده شده بود.
جام فوتسال آسیا با اشتراک شانزده تیم در ۷ ماه دلو به میزبانی اندونیزیا آغاز شد.
تیم کریکت زیر ۱۹ سال افغانستان در دور نیمه نهایی جام جهانی روز چهارشنبه با تیم هند رو به رو می شود
قرار است تیم کریکت زیر ۱۹ سال افغانستان در بازی نیمه نهایی رقابت های جام جهانی با تیم هند رو به رو شود.
این بازی ساعت ۱۲ ظهر روز چهارشنبه (۱۵دلو) در شهر هراره پایتخت زیمبابوه آغاز خواهد شد.
تیم کریکت زیر ۱۹ سال هند پس از آن به مرحلۀ نیمه نهایی این جام راه یافت که روز یکشنبه تیم پاکستان را با تفاوت ۵۸ دوش شکست داد.
در کنار افغانستان و هند تیم های استرالیا و انگلستان نیز به دَور نیمه نهایی راه یافته اند.
نخستین بازی نیمه نهایی روز سه شنبه این هفته در زیمبابوه برگزار می شود.