دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده امریکا، تأکید کرد که مذاکرات درباره برنامه هسته‌ای تهران بسیار مهم خواهد بود.

آقای ترامپ شام دوشنبه ۲۷ دلو در طیاره اختصاصی خود، در صحبت با خبرنگاران گفت که به باور او تهران خواهان دستیابی به یک توافق است. او افزود که فکر نمی‌کند آن‌ها خواهان پیامدهای نرسیدن به توافق باشند.

ترامپ در حالی از احتمال رسیدن به توافق از راه گفت‌وگو با ایران سخن می‌گوید که ایالات متحده دومین کشتی هواپیمابر خود را نیز به شرق میانه اعزام کرده و در صورت ناکام ماندن مذاکرات، واشنگتن برای احتمال اقدام نظامی آماده می‌شود.

دور دوم گفت‌وگوهای غیرمستقیم میان امریکا و ایران با میانجیگری مقام‌های عمان در شهر ژنیو سویس، با حضور عباس عراقچی وزیر خارجه ایران و استیو ویتکاف نماینده ویژه قصر سفید، برگزار خواهد شد.

دور نخست این مذاکرات در اوایل ماه جاری در مسقط پایتخت عمان، برگزار شده بود.

تهران اعلام کرده است که در بدل لغو تحریم‌های سنگین اقتصادی امریکا، آماده است برنامه هسته‌ای خود را محدود کند، اما از حق غنی‌سازی یورانیم صرف‌نظر نخواهد کرد.

واشنگتن تلاش کرده است دامنه مذاکرات را گسترش دهد تا محدودیت بر برنامه راکت های بالستیک ایران و پایان حمایت تهران از گروه‌های مسلح در شرق میانه را نیز دربر گیرد؛ اما این موارد از مسائلی است که تهران آن‌ها را غیرقابل پذیرش می‌داند.