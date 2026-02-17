جهان
وزیر خارجه ایران: «مسیر توافق شروع شده ولی بهسرعت به آن نخواهیم رسید»
وزیر خارجه ایران دور دوم مذاکرات جدید با ایالات متحده را «سازنده» توصیف کرد ولی گفت دو طرف هنوز مواضعی دارند که نزدیکشدن آنها به هم کار میبرد.
عباس عراقچی پس از پایان گفتوگوها در سفارت عمان در ژنو گفت مسیر توافق آغاز شده، اما نتیجه فوری به دست نخواهد آمد.
او افزود زمان دور بعدی مذاکرات هنوز مشخص نیست و دو طرف در پایتختهای خود مشورت خواهند کرد.
در این مذاکرات، عراقچی ریاست هیئت ایرانی را برعهده داشت و استیو ویتکاف و جرد کوشنر نمایندگان امریکا بودند. دونالد ترمپ نیز این گفتوگوها را «بسیار مهم» توصیف کرد.
ایران میگوید مذاکرات فقط درباره برنامه هستهای است، اما امریکا تأکید دارد که موضوع موشکهای بالستیک و نقش منطقهای تهران نیز باید بررسی شود.
تازهترین خبرهای روز را اینجا دنبال کنید
رئیسجمهور اوکراین: ۲ هزار کودک اوکراینی از روسیه و مناطق تحت اشغال بازگردانده شدهاند
ولودیمیر زلنسکی رئیسجمهور اوکراین روز سهشنبه اعلام کرد که تاکنون ۲ هزار کودک اوکراینی از روسیه و مناطق تحت اشغال بازگردانده شدهاند، اما هزاران کودک دیگر هنوز در اسارت هستند.
از زمان حمله روسیه به اوکراین در فبروری ۲۰۲۲، مسکو متهم شده است که حدود ۲۰ هزار کودک را از مناطق اشغالشده اوکراین به خاک خود منتقل کرده است.
کییف میگوید روسیه این کودکان را مجبور به گرفتن تابعیت روسی و از بین بردن هویت اوکراینیشان کرده است.
روسیه میگوید هدفش حفظ امنیت کودکان بوده و در صورت شناسایی بستگان، آنها را بازمیگرداند.
میانجیها از جمله کشورهای خلیج و ملانیا ترمپ برای بازگشت کودکان تلاش میکنند.
این درحالی است که دیوان جزایی بینالمللی در سال ۲۰۲۳ برای ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه، و کمیشنر حقوق کودکان این کشور به اتهام «جنایت جنگی اخراج غیرقانونی» کودکان حکم بازداشت صادر کرد
در نتیجه دو انفجار و درگیریها در پاکستان، دستکم ۱۱ عضو نیروی امنیتی و سه غیرنظامی کشته شدند
یک مقام امنیتی پاکستان که نخواست نامش فاش شود، این موضوع را به خبرگزاری فرانسپرس گفته و افزوده که در میان غیرنظامیان کشتهشده، یک کودک نیز شامل است.
در این رویدادهای جداگانه که روز دوشنبه، ۲۷ دلو در ایالت خیبر پختونخوا اتفاق افتاد، دستکم ۲۵ تن دیگر زخمی شدهاند.
این مقام امنیتی گفته که شام دوشنبه در حملهای که آن را انتحاری خوانده، یک موتر مملو از مواد انفجاری با دیوار یک مدرسه دینی در ولسوالی باجورِ ایالت خیبر پختونخوا برخورد کرد که در نتیجه آن، هشت تن از نیروهای پولیس مرزی کشته و ده تن دیگر زخمی شدند.
به گفته او، این انفجار همچنان سقف چند خانه نزدیک را تخریب کرده که در نتیجه آن یک کودک جان باخته است.
این مقام همچنین اظهار داشت که در شهر بنو، در حملهای دیگر، بمبی که در یک ریکشا جاسازی شده بود، در مرکز پولیس منفجر شد که دو غیرنظامی را کشت و ۱۷ تن دیگر را زخمی کرد.
در رویدادی دیگر در ولسوالی شانگله، درگیریها به کشتهشدن سه پولیس و سه فرد مسلح انجامیده است.
تاکنون هیچ فرد یا گروهی مسئولیت این حملات را نپذیرفته، اما در این منطقه تحریک طالبان پاکستان یا تیتیپی از گروههای فعال به شمار میرود.
ترمپ: بهگونه غیرمستقیم در گفتوگوها میان امریکا و ایران دخیل هستم
دونالد ترمپ، رئیسجمهور ایالات متحده امریکا، تأکید کرد که مذاکرات درباره برنامه هستهای تهران بسیار مهم خواهد بود.
آقای ترامپ شام دوشنبه ۲۷ دلو در طیاره اختصاصی خود، در صحبت با خبرنگاران گفت که به باور او تهران خواهان دستیابی به یک توافق است. او افزود که فکر نمیکند آنها خواهان پیامدهای نرسیدن به توافق باشند.
ترامپ در حالی از احتمال رسیدن به توافق از راه گفتوگو با ایران سخن میگوید که ایالات متحده دومین کشتی هواپیمابر خود را نیز به شرق میانه اعزام کرده و در صورت ناکام ماندن مذاکرات، واشنگتن برای احتمال اقدام نظامی آماده میشود.
دور دوم گفتوگوهای غیرمستقیم میان امریکا و ایران با میانجیگری مقامهای عمان در شهر ژنیو سویس، با حضور عباس عراقچی وزیر خارجه ایران و استیو ویتکاف نماینده ویژه قصر سفید، برگزار خواهد شد.
دور نخست این مذاکرات در اوایل ماه جاری در مسقط پایتخت عمان، برگزار شده بود.
تهران اعلام کرده است که در بدل لغو تحریمهای سنگین اقتصادی امریکا، آماده است برنامه هستهای خود را محدود کند، اما از حق غنیسازی یورانیم صرفنظر نخواهد کرد.
واشنگتن تلاش کرده است دامنه مذاکرات را گسترش دهد تا محدودیت بر برنامه راکت های بالستیک ایران و پایان حمایت تهران از گروههای مسلح در شرق میانه را نیز دربر گیرد؛ اما این موارد از مسائلی است که تهران آنها را غیرقابل پذیرش میداند.
مذاکرات ایران و امریکا؛ دور دوم از روز سهشنبه آغاز میشود
انتظار میرود که مقامهای ایالات متحده و ایران امروز سهشنبه، ۲۸ دلو، در سوئیس برای دور دوم مذاکرات دیدار کنند.
هدف این نشست دستیابی به یک توافقنامه است که براساس آن برنامۀ هستهای ایران محدود و از وقوع جنگ جلوگیری شود.
عباس عراقچی، وزیر امور خارجۀ ایران، با استیف ویتکوف، نمایندۀ ویژه قصر سفید، در ژینو دیدار خواهد کرد و نمایندگان عمان بهعنوان میانجی در این نشست حضور خواهند داشت.
نمایندگان ایالات متحده و ایران اوایل این ماه نیز در عمان مذاکرات غیرمستقیم داشتند که نخستین گفتوگو پس از بمباران تأسیسات هستهای اصلی ایران توسط اسرائیل و ایالات متحده در جریان یک درگیری کوتاه در ماه جون بود.
تهران گفته است که حاضر است محدودیتهایی بر برنامۀ هستهای خود بپذیرد تا در بدل آن تحریمهای سنگین اقتصادی ایالات متحده رفع شود، اما حق خود برای غنیسازی یورانیم را واگذار نخواهد کرد.
واشنگتن تلاش کرده است دامنه مذاکرات را گسترش دهد تا شامل محدودیتهایی بر برنامۀ راکت های بالستیک ایران و پایان حمایت تهران از گروههای مسلح در شرق میانه شود، مسائلی که تهران آنها را غیرقابل پذیرش میداند.
نتانیاهو: توافق امریکا با ایران باید به برچیدن برنامه هستهای منجر شود
بنیامین نتانیاهو، صدراعظم اسرائیل، روز یکشنبه ۲۶ دلو گفت که هفتهٔ گذشته به دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، گفته است هرگونه توافق ایالات متحده با ایران باید شامل برچیدن زیرساختهای هستهای ایران باشد، نه صرفاً توقف فرایند غنیسازی یورانیم.
صدراعظم اسرائیل در یک سخنرانی در کنفرانس رؤسای سازمانهای بزرگ یهودی امریکا در اورشلیم سه شرط را برای توافق امریکا با ایران مطرح ساخت.
به گفته او، نخست همهٔ مواد غنیشده باید از ایران خارج شود، دوم توانایی ایران برای غنیسازی یورانیم باید از بین برود و او سومین شرطش را برنامۀ راکتهای بالستیک ایران عنوان کرد.
انتظار میرود نمایندگان ایالات متحده امریکا و ایران این هفته در ژنیو بار دیگر پشت میز گفتوگو بنشینند.
این گفتوگوها با میانجیگری عمان برگزار میشود؛ کشوری که نخستین دور مذاکرات را در مسقط برگزار کرده بود.
تیم کریکت هند با تفاوت۶۱ دوش پاکستان را شکست داد
هند با شکست پاکستان به مرحلۀ یک چهارم نهایی مسابقات جهانی بیست آورۀ کریکت راه یافت.
در این مسابقه که روز یکشنبه در سریلانکا برگزار شد، هند در ۲۰ آور، ۱۷۶ دوش برای پاکستان هدف تعیین کرد.
تیم پاکستان در ۱۸ آور، ۱۱۴ دوش به دست آورد، اما تمام بازیکنان خود را از دست داد.
پس از شکست پاکستان در برابر هند، این تیم اکنون در جایگاه سوم جدول قرار دارد.
از سال ۲۰۲۲ به این سو هند پنج بار در مسابقات بینالمللی ۲۰ آوره با پاکستان روبرو شده است که در همه آنها پیروز شده است.
بازی بعدی جام جهانی کریکت بیست آوره روز دوشنبه بین افغانستان و امارات متحدۀ عربی برگزار میشود. تیم افغانستان در دو دیدار قبلی خود با نیوزیلند و افریقای جنوبی باخته است.
وزیر خارجۀ امریکا میگوید که ویتکاف و کوشنر دیدارهای مهمی دربارۀ ایران خواهند داشت
مارکو روبیو، وزیر امور خارجه ایالات متحده که به سلواکیا سفر کرده، روز یکشنبه، ۲۶ دلو در یک نشست خبری گفت که دونالد ترمپ، رئیسجمهور امریکا، بهروشنی اعلام کرده ترجیح میدهد مسائل مربوط به ایران از طریق دیپلوماسی و یک توافق بر اساس مذاکرات حلوفصل شود.
او میگوید که استیو ویتکاف و جرد کوشنر، نمایندگان رئیسجمهور امریکا "در حال سفر هستند تا دیدارهای مهمی داشته باشند و خواهیم دید نتیجه چه خواهد شد." او اما جزئیات بیشتری ارائه نکرد.
خبرگزاری رویترز پیشتر گزارش داد که دور دوم مذاکرات ایران و امریکا روز سهشنبه این هفته در ژنیو برگزار میشود. سوئیس بدون اشاره به زمان گفتوگوها اعلام کرد که کشور عمان در شهر ژنیو میزبانی مذاکرات را برعهده خواهد داشت.
این درحالیست که وزارت امور خارجۀ ایران ناوقت روز یکشنبه، ۲۶ دلو اعلام کرد عباس عراقچی، وزیر خارجۀ این کشور تهران را ترک کرد تا برای دومین دور مذاکرات با امریکا و برخی "رایزنیهای دیپلوماتیک" به شهر ژنیو سوئیس برود.
ادامۀ اعتراضات هواداران عمران خان برای سومین روز
اعضای حزب تحریک انصاف پاکستان (PTI) و هواداران عمران خان، راههای مواصلاتی میان پشاور و ایالت پنجاب را بستند.
اعضای حزب تحریک انصاف پاکستان از حکومت پاکستان خواستهاند که عمران خان، صدر اعظم سابق و بنیانگذار این حزب را که در زندان بیمار است، در شفاخانه بستری کند.
طبق گزارشها، بینایی چشم راست عمران خان به دلیل بیماریاش ۸۵ درصد کم شده است.
از سه روز به این سو طرفداران عمران خان راههای منتهی به پنجاب را در دیره اسماعیل خان، کوات و اتک مسدود کردهاند.
به دلیل این اعتراضات، هزاران وسیله نقلیۀ در جادههای این مناطق متوقف مانده اند.
طبق گزارشها، تیمی از داکتران برای درمان چشم عمران خان به زندان رفتهاند.
این درحالیست که در ۱۲ فبروری ستره محکمۀ پاکستان به حکومت این کشور دستور داد تا پیش از ۱۶ فبروری، زمینۀ ملاقات عمران خان با داکتران چشم و نیز تماس تیلیفونی او با فرزندانش را فراهم سازد.
عمران خان از سال ۲۰۲۳ به اینسو در چندین قضیه، از جمله اتهامات مربوط به فساد، در زندان ادیاله در شهر راوپلندی زندانی است.
اما او این اتهامات را دسیسۀ سیاسی عنوان کرده است.
آمادگی ایران برای توافق هسته ای مشروط بر رفع تحریم های امریکا
ایران امکان دستیابی به توافق بر سر برنامه هسته ای خود با ایالات متحده را مطرح کرده، مشروط بر اینکه واشنگتن تحریم های وضع شده بر تهران را لغو کند.
مجید تختروانچی، معاون وزارت خارجۀ ایران در مصاحبه با بی بی سی روز یکشنبه (۲۶ دلو) گفت: «اگر آنها آماده باشند دربارهٔ تحریمها گفتوگو کنند، ما آمادهایم دربارهٔ این موضوع و سایر مسائل مرتبط با برنامهٔ {هسته ای}خود گفتوگو کنیم.»
او مشخص نکرد که آیا منظورش ، لغو همهٔ تحریمها است یا بخشی از آنها.
اظهارات این مقام ایرانی در حالی است که دور جدید گفتوگوها میان ایالات متحده و ایران روز سه شنبه این هفته به میزبانی عمان در شهر ژنو سوئیس برگزار خواهد شد.