ایران یک سپر کانکریتی بر فراز یک تأسیسات جدید در یک پایگاه حساس ساخته است

تصاویر گرفته شده از اقمار مصنوعی نشان می‌دهد که ایران اخیراً یک سپر کانکریتی را بر فراز یک تأسیسات جدید در یک پایگاه نظامی حساس ساخته و آن را با خاک پوشانیده است؛ این محل در سال ۲۰۲۴ میلادی در جریان تنش‌ها با ایالات متحده امریکا، توسط اسرائیل بمباران شده بود.





خبرگزاری رویترز، روز چهارشنبه(۱۸ فبروری)گفت، این تصاویر همچنین نشان می‌دهد که ایران دهانه‌های تونل‌ها را در یک تأسیسات هسته‌ای که در سال گذشته در جریان جنگ ۱۲ روزۀ اسرائیل با ایران توسط امریکا بمباران شده بود، زیر خاک مدفون کرده، همچنین ورودی‌های تونل‌ها را در نزدیکی یک محل دیگر تقویت نموده و پایگاه‌های راکتی را که در این درگیری هدف قرار گرفته بودند، ترمیم کرده است.

این تصاویر فعالیت‌های ایران در برخی از تاسیسات را نشان می‌دهد که در مرکز تنش‌ها با اسرائیل و ایالات متحدۀ امریکا قرار دارند. این در حالیست‌ که واشنگتن تلاش می‌کندکه هم‌زمان با تهدید به اقدام نظامی در صورت ناکامی گفت‌وگوها، در مورد برنامۀ هسته‌ای ایران، با تهران به یک توافق دست یابد.