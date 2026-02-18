جسی جکسون، رهبر جنبش حقوق مدنی ایالات متحده امریکا درگذشت

جسی جکسون، رهبر جنبش حقوق مدنی ایالات متحده امریکا، در سن ۸۴ سالگی درگذشت.

درگذشت او روز سه‌شنبه، ۲۸ دلو، در بیانیه‌ای از سوی خانواده‌اش تأیید شد.

دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، در شبکۀ اجتماعی خود، تروت سوشل، از جسی جکسون به عنوان شخصیتی «تکرارنشدنی» یاد کرد و گفت که در مسیر تلاش‌های این رهبر نامدار حقوق مدنی برای توانمندسازی سیاه‌پوستان امریکا، از «او حمایت کرده است.»

او یکی از نزدیکان مارتین لوتر کینگ خوانده می‌شد که از دهۀ ۱۹۶۰ فعالیت اش را به حمایت از حقوق سیاه‌پوستان امریکا و دیگر جوامع به حاشیه رانده شده آغاز کرد.

جکسون در سال‌های ۱۹۸۴ و ۱۹۸۸ برای کسب نامزدی ریاست‌جمهوری حزب دموکرات رقابت کرد.

او در سال ۲۰۱۷ اعلام کرده بود که به بیماری پارکینسون مبتلا شده است.