به ادامه اخراج صدها هزار افغان از کشورهای همسایه افغانستان، اینبار یک کشور اروپایی اعلام کرده که روند بازگرداندن پناهجویان برخی کشورها، از جمله افغانها را سرعت میبخشد.
وزارت مهاجرت سویدن اعلام گفته که ۷۰ میلیون کرون سویدنی را برای بازگرداندن شماری از مهاجران بدون اسناد اقامت در این کشور را به کشورهایشان اختصاص میدهد.
وزارت عدلیه سویدن به نقل از یوهان فورسل، وزیر امور مهاجرت این کشور، روز چهارشنبه، ۳۰ دلو در بیانیهی گفته است که این بودجه که به سازمان بینالمللی مهاجرت (آی او ام) پرداخت میشود، برای جلوگیری از مهاجرتهای غیرمنظم از افغانستان، عراق، سومالیا، ازبکستان، سوریه، تونس و لیبیا و نیز برای تسهیل بازگشت آنعده از مهاجرانی مصرف خواهد شد که درخواستهای پناهندهگیشان در سویدن رد شدهاست.
یوهان فورسل افزوده که در حال حاضر از هر سه پناهجو، تنها یک تن معیارهای قانونی پناهندهگی را تکمیل میکند.
در این بیانیه به نقل از آقای فورسل آمده است که «این کمکها برای آنعده از مهاجرانی اختصاص یافته که اسناد تثبیت هویت ندارند، تا در بازگشت به کشورهایشان با آنان همکاری شود. فراهمسازی سرپناه، مواد غذایی و کمکهای صحی برای بازگشت کنندهگان نیز شامل این برنامه است تا روند ادغام مجدد آنان تسهیل شود. همچنان این بودجه برای تسریع روند اخراج افرادیکه در سویدن به اتهام جرایم محکوم شدهاند نیز به مصرف خواهد رسید.»
اعلام این تصمیم از سوی حکومت سویدن، بستهگان شماری از افغانهایی را که درخواستهای پناهندهگیشان رد شده و نیز انجمنهای افغان در این کشور را نگران ساخته است.
آنان میگویند با توجه به وضعیت کنونی افغانستان، حکومت سویدن باید در مورد تصمیم مرتبط با افغانها تجدید نظر کند.
یک شهروند افغان مقیم استکهلم که به گفته خودش شماری از بستهگانش پس از سال ۲۰۲۱ به این کشور مهاجر شدهاند و درخواستهای پناهندهگیشان پذیرفته نشده، به رادیو آزادی گفته است که این اعلام باعث نگرانی شدید آنان شدهاست.
طالبان عملاً هیچ شرایط اقتصادی را فراهم کرده نمیتوانند. افزون بر آن، بسیاری از کسانیکه به اینجا و دیگر کشورها مهاجر شدهاند، در افغانستان با خطر جدی جانی روبهرو اند، بهویژه کسانیکه پس از بازگشت دوباره طالبان به قدرت در سال ۲۰۲۱ آمدهاند.
او که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش ذکر شود، روز پنجشنبه، ۳۰ دلو گفت: «طالبان عملاً هیچ شرایط اقتصادی را فراهم کرده نمیتوانند. افزون بر آن، بسیاری از کسانیکه به اینجا و دیگر کشورها مهاجر شدهاند، در افغانستان با خطر جدی جانی روبهرو اند، بهویژه کسانیکه پس از بازگشت دوباره طالبان به قدرت در سال ۲۰۲۱ آمدهاند، ممکن است با سرنوشت تلخ زندان و شکنجه مواجه شوند. بهخصوص زنان که اگر به هر دلیلی مجبور به بازگشت شوند، افغانستان برایشان مانند زندان است، نمیتوانند فعالیت کنند و نه دخترانشان اجازه رفتن به مکتب دارند. اگر این روند شدت یابد، من بسیار نگرانم که وضعیت برای افغانها به مراتب بدتر شود.»
اختر محمد راسخ، عضو یکی از انجمنهای افغان در استکهلم نیز میگوید که این اعلام نگرانیها درباره سرنوشت سایر افغانها را افزایش داده و تأکید میکند که اقدامات سختگیرانه در برابر افغانها روز به روز بیشتر میشود: «سویدن از جمله کشورهایی است که زندهگی مهاجران در آن با دشواریهای فراوان همراه است. از میان پناهجویان، اگر در صد نفر یکی قبول شود، اکثریت پاسخ منفی دریافت میکنند. با تصمیمهای تازه، قوانین مهاجرت و شرایط زندهگی برای مهاجران بسیار محدودتر شدهاست.»
به گفته او، هماکنون هزاران افغان در سویدن در وضعیت نامعلوم بهسر میبرند، بیاسناد اند و در معرض اخراج قرار دارند.
قابل یادآوریست که پیش از این نیز جرمنی و شماری دیگر از کشورهای اروپایی، افغانهایی را که اسناد قانونی اقامت نداشتند یا به جرایم مختلف متهم بودند، با همکاری قطر و ازبکستان به افغانستان بازگرداندهاند.
پس از سال ۲۰۲۱ و بازگشت دوباره طالبان به قدرت در افغانستان، هزاران افغان به کشورهای همسایه و نیز کشورهای اروپایی مهاجر شدهاند و بسیاری از آنان تا کنون اسناد قانونی اقامت یا قبولی پناهندهگی دریافت نکردهاند.