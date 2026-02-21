صدها میل سلاح توسط طالبان در تورخم بازداشت شد.

همزمان با ۲۱ فبروری، روز جهانی زبان مادری، یونسکو می‌گوید ۴۰ درصد دانش آموزان در جهان به آموزش به زبانی که آن را می‌فهمند یا صحبت می‌کنند، دسترسی ندارند.

یونسکو در وب‌سایت خود نوشته است که روز جهانی زبان مادری در سال جاری بر نقش جوانان در شکل‌دهی آینده آموزش چندزبانه تأکید دارد.

به باور این سازمان، زبان تنها وسیله ارتباط نیست، بلکه بخش مهمی از هویت، روند یادگیری، سلامت روان و مشارکت افراد در جامعه محسوب می‌شود.

این روز در سال ۱۹۹۹ از سوی سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) نام‌گذاری شد تا از تنوع زبانی، چندزبانگی و میراث فرهنگی پاسداری شود.

افغانستان نیز با داشتن زبان‌ها و گویش‌های گوناگون، از جمله کشورهایی است که حفظ زبان‌های مادری در میان نسل‌های آینده آن، به‌ویژه در میان خانواده‌های مهاجر، با چالش‌های جدی روبه‌رو است.