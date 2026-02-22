در نتیجۀ یک رویداد ترافیکی در بادغیس ۹ نفر کشته شدند

وزارت دفاع حکومت طالبان تأیید کرد که نیروهای پاکستانی دیشب با استفاده از حملات هوایی چند "خانۀ مسکونی و یک مدرسۀ دینی" را در ولایت‌های پکتیکا و ننگرهار هدف قرار داده است.

این وزارت با نشر اعلامیه‌ای در صفحۀ ایکس خود مدعی شده که در این حملات "ده‌ها غیرنظامی به شمول زنان و کودکان کشته و زخمی شدند."

وزارت دفاع طالبان این حملات را نقض حریم افغانستان و تخطی از قوانین بین‌المللی خوانده و هشدار داده که در زمان مناسب به این حملات "پاسخ لازم و سنجیده" خواهد داد.

اما حکومت پاکستان مدعی شده که در جریان این حملات "هفت پناهگاه و مراکز مربوط به تحریک طالبان پاکستان (تی تی پی) و وابستگان آنها و شاخۀ خراسان گروه دولت اسلامی (داعش) را هدف قرار داده است."

وزارت اطلاعات و نشرات پاکستان در اعلامیه‌ای با تأیید این موضوع گفته که این حملات در واکنش به حملات اخیر به یک مسجد در اسلام‌آباد، باجور و بنو انجام داده است.

مسئولیت یکی از این حملات مرگبار اخیر بر یک مسجد شیعیان در نزدیکی اسلام‌آباد را گروه دولت اسلامی (داعش) به عهده گرفت.