افغانستان
وزارت معارف طالبان : در حملات هوایی پاکستان در ولسوالی بهسود ولایت ننگرهار، هشت دانشآموز کشته شده اند
وزارت معارف طالبان در اعلامیه ای روز یکشنبه (۳ حوت ) گفت که این دانشآموزان شامل پنج پسر و سه دختر هستند.
بر اساس اعلامیه ، در ولسوالی برمل ولایت پکتیکا یک دانشآموز مدرسۀ دینی زخمی شده است.
پاکستان ، مناطقی را در ولایات ننگرهار و پکتیکا شنبه شب هدف حملات هوایی قرار داد.
سید طیب حماد، سخنگوی قوماندانی امنیهٔ حکومت طالبان در ننگرهاربه رادیو آزادی گفت که در حملۀ اردوی پاکستان در ولسوالی بهسود ۱۸ عضو یک خانواده به شمول زنان و کودکان کشته و پنج تن دیگر زخمی شده اند.
وزارت اطلاعات و نشرات پاکستان گفته است که در این حملات هفت کمپ و مخفیگاه تحریک طالبان پاکستان و داعش هدف قرار گرفته اند ؛ اما طالبان میگویند که اهداف ملکی نشانه گرفته شدند.
برنامه جهانی غذا در افغانستان از کمک چهار میلیون دالری جاپان خبر داده است
این برنامه در شبکۀ ایکس روز یکشنبه ( ۳ حوت ) نوشت که در مدت ۱۲ ماه، ۸۰ هزار افغان کمکهای غذایی نجاتبخش دریافت خواهند کرد و ۳۰ هزار مادر و کودک از تغذیۀ حیاتی بهرهمند خواهند شد.
در ادامه آمده است که این حمایت به نجات زندگی و جلوگیری از گسترش گرسنگی کمک میکند.
بر اساس ارقام سازمان ملل متحد ، نزدیک به ۲۲ میلیون تن در افغانستان در سال ۲۰۲۶ به کمکهای بشردوستانه نیاز خواهند داشت.
در نتیجۀ یک رویداد ترافیکی در بادغیس ۹ نفر کشته شدند
فرماندهی امنیۀ حکومت طالبان در بادغیس با نشر اعلامیهای گفته که این رویداد پیش از چاشت امروز در منطقۀ سبزک شهر قلعۀ نو رخ داده است.
بر اساس اعلامیه، یک موتر نوع ۳۰۳ که از هرات به مقصد بادغیس در حرکت بوده، از جاده منحرف شده که در نتیجه ۹ مسافر آن جان باخته و ۳۵ تن دیگرشان زخمی شدند.
به گفتۀ فرماندهی امنیۀ طالبان، در میان قربانیان زنان و کودکان نیز شامل اند و بررسیها در بارۀ این رویداد ادامه دارد.
روز شنبه نیز در نتیجۀ واژکون شدن یک موتر در دریا در ولسوالی تشکان ولایت بدخشان ۵ نفر سرنشین آن جان باختند.
این درحالیست که برنامۀ اسکان بشر ملل متحد (UN-Habitat) اخیراً حوادث ترافیکی را بحران قابل پیشگیری و یکی از عوامل اصلی مرگومیر در افغانستان خوانده است.
حملات هوایی پاکستان بر بخشهای از افغانستان؛ حکومت طالبان از پاسخ به موقع هشدار داد
وزارت دفاع حکومت طالبان تأیید کرد که نیروهای پاکستانی دیشب با استفاده از حملات هوایی چند "خانۀ مسکونی و یک مدرسۀ دینی" را در ولایتهای پکتیکا و ننگرهار هدف قرار داده است.
این وزارت با نشر اعلامیهای در صفحۀ ایکس خود مدعی شده که در این حملات "دهها غیرنظامی به شمول زنان و کودکان کشته و زخمی شدند."
وزارت دفاع طالبان این حملات را نقض حریم افغانستان و تخطی از قوانین بینالمللی خوانده و هشدار داده که در زمان مناسب به این حملات "پاسخ لازم و سنجیده" خواهد داد.
اما حکومت پاکستان مدعی شده که در جریان این حملات "هفت پناهگاه و مراکز مربوط به تحریک طالبان پاکستان (تی تی پی) و وابستگان آنها و شاخۀ خراسان گروه دولت اسلامی (داعش) را هدف قرار داده است."
وزارت اطلاعات و نشرات پاکستان در اعلامیهای با تأیید این موضوع گفته که این حملات در واکنش به حملات اخیر به یک مسجد در اسلامآباد، باجور و بنو انجام داده است.
مسئولیت یکی از این حملات مرگبار اخیر بر یک مسجد شیعیان در نزدیکی اسلامآباد را گروه دولت اسلامی (داعش) به عهده گرفت.
صدها میل سلاح توسط طالبان در تورخم بازداشت شد.
مقامهای محلی طالبان خبر دادند که نیروهای آنان در تورخم ۵۲۵ میل سلاح و مهمات مختلف را ضبط کردهاند.
غلامالرحمن حیدری، معاون والی طالبان در ننگرهار، به رسانهها گفته است که این سلاحها و مهمات از یک موتر مربوط به مهاجران افغان بازگشته از پاکستان کشف و ضبط شده است.
به گفته مقامهای طالبان، در پیوند به انتقال این سلاحها یک شهروند افغان و یک شهروند پاکستانی بازداشت شدهاند.
در شبکههای اجتماعی هم خبر ضبط این سلاحها و اظهارات مقامهای طالبان بهگونه گسترده بازتاب یافته است.
در اثر یک حادثهٔ ترافیکی در بدخشان، پنج تن کشته شدند
احسانالله کامگار، سخنگوی پولیس طالبان در بدخشان، به رسانههای داخلی گفت که پس از ظهر امروز(۲۱ فبروری)، در ولسوالی کِشم در نزدیک پل تشکان، یک موتر به دریا سقوط کرد و در نتیجهٔ پنج تن کشته شدند.
به گفتۀ کامگار، قربانیان این رویداد باشندگان ولسوالی ارگو بودهاند.
بیاحتیاطی رانندهگان، عدم رعایت قواعد ترافیکی، سرعت و خرابی سرک ها، از جملۀ عوامل اساسی حوادث ترافیکی در افغانستان خوانده می شود.
یونسکو: ۴۰ درصد دانش آموزان در جهان به آموزش به زبانی که آن را صحبت میکنند، دسترسی ندارند.
همزمان با ۲۱ فبروری، روز جهانی زبان مادری، یونسکو میگوید ۴۰ درصد دانش آموزان در جهان به آموزش به زبانی که آن را میفهمند یا صحبت میکنند، دسترسی ندارند.
یونسکو در وبسایت خود نوشته است که روز جهانی زبان مادری در سال جاری بر نقش جوانان در شکلدهی آینده آموزش چندزبانه تأکید دارد.
به باور این سازمان، زبان تنها وسیله ارتباط نیست، بلکه بخش مهمی از هویت، روند یادگیری، سلامت روان و مشارکت افراد در جامعه محسوب میشود.
این روز در سال ۱۹۹۹ از سوی سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) نامگذاری شد تا از تنوع زبانی، چندزبانگی و میراث فرهنگی پاسداری شود.
افغانستان نیز با داشتن زبانها و گویشهای گوناگون، از جمله کشورهایی است که حفظ زبانهای مادری در میان نسلهای آینده آن، بهویژه در میان خانوادههای مهاجر، با چالشهای جدی روبهرو است.
دبلیو اف پی: از هر چهار کودک مبتلا به سوءتغذیه در افغانستان تنها به یک نفرشان کمک کرده میتوانیم
رئیس برنامۀ جهانی غذا (دبلیو اف پی) در افغانستان نگرانی عمیق خود را از افزایش تعداد کودکان مبتلا به سوء تغذیه در این کشور ابراز کرد.
جان الیف در مصاحبهای با خبرگزاری اسوشیتدپرس که دیروز منتشر شد، گفت که چهار میلیون کودک در افغانستان اکنون با سوء تغذیه مواجه هستند که بالاترین رقم تاکنون است.
آقای الیف افزود که به دلیل کاهش بودجه، برنامۀ جهانی غذا اکنون مجبور است که از هر چهار کودک مبتلا به سوء تغذیه، به یک نفر کمک کند.
دبلیو اف پی همچنان در گزارشی که روز جمعه منتشر کرده، گفته که هر چند که شمار نیازمندان به کمکهای غذایی در افغانستان به ۱۷.۴میلیون نفر میرسد، اما این اداره به دلیل کاهش بودجه تنها میتواند به ۲ میلیون تنشان ماهانه کمک کند.
ریچارد بنیت گزارش جدید درباره حق سلامت زنان افغان در شورای حقوق بشر ارایه میکند
گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور وضعیت حقوق بشر در افغانستان اعلام کرده است که گزارش جدید خود درباره حق سلامت زنان و دختران را در جلسه آینده شورای حقوق بشر سازمان ملل ارائه خواهد کرد.
ریچارد بنت پس از آخرین سفرش به پاکستان در شبکه ایکس نوشت که برای جلسه شصتویکم شورا آماده میشود و گزارش خود را روز ۲۶ فبروری در ژنو ارائه خواهد کرد.
او افزود که قصد دارد سخنرانی نیز داشته باشد و در آن به پیشرفتهای نگرانکننده در زمینه حقوق بشر اشاره کند که به گفته او جدی و قابل توجهاند.
طالبان پس از به قدرت رسیدن، بسیاری از حقوق زنان، از جمله حق آموزش بالاتر از سطح ابتدایی،از آنان گرفته است.
این جلسه شورای حقوق بشر در حالی برگزار میشود که جامعه بینالمللی هنوز درباره نحوه برخورد با بحران حقوق بشر در افغانستان بحث میکند.
طالبان میگوید در حال جستجوی راهحل برای مسئله شهروندان امریکایی زندانی هستند
حکومت طالبان می گوید که درباره شهروندان امریکایی زندانی با ایالات متحده در حال گفتوگو در جستجوی راهحل هستند.
ذبیحالله مجاهد، سخنگوی طالبان، در یک پیام صوتی که از تلویزیون ملی افغانستان تحت کنترول طالبان پخش شد، گفت: «ما در این موضوع با امریکاییها صحبت میکنیم و راهحلها در حال بررسی است.»
پیشتر مقامهای امریکایی طالبان را متهم کرده بودند که زندانیان را به عنوان ابزار فشار در مذاکرات استفاده میکنند و هشدار دادهاند که باید روند گروگانگیری متوقف شود.
دو شهروند امریکایی شامل دنیس کویل، استاد پوهنتون و پژوهشگر زبانشناسی، و محمود شاه حبیبی یک شهروند امریکایی افغانی الاصل رئیس و پیشین ادارهٔ هوانوردی ملکی افغانستان در بازداشت طالبان هستند و محل نگهداری حبیبی هنوز مشخص نیست.