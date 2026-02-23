خبر ها
انالینا بربوک: محرومیت زنان افغان «نقض شدید حقوق بشر» است
انالینا بربوک، رئیس مجمع عمومی سازمان ملل متحد، محرومیت زنان و دختران از کار و آموزش در افغانستان تحت حاکمیت طالبان را یکی از شدیدترین موارد نقض حقوق بشر خواند.
خانم بربوک، امروز دوشنبه ۴ حوت، سخنان خود را در شصتویکم نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژینو، با موضوع حقوق زنان و دختران افغان آغاز کرد.
او با اشاره به این نقضهای حقوق بشری که به گفتۀ او برخی آن را «آپارتاید جنسیتی» مینامند، به جامعۀ جهانی هشدار داد که در برابر طالبان رویکرد نرم در پیش نگیرد.
او افزود این تصور که طالبان مستقر در کابل نسبت به طالبان مستقر در قندهار معتدلتر است، نادرست میباشد.
حکومت طالبان هنوز در مورد این اظهارات خانم بربوک واکنش نشان نداده است.
این مقام ارشد سازمان ملل همچنان گفت که با درنظر داشت ممنوعیت زنان افغان از کار در دفاتر سازمان ملل، آنان در حال بررسی اند که چگونه میتوانند کمکهای بشردوستانه را به نیازمندان در افغانستان برسانند.
تازهترین خبرهای روز را اینجا دنبال کنید
بخش نخست پروژه خط لولۀ گاز تاپی تا پایان ۲۰۲۶ در هرات تکمیل میشود
قربانقلی بردیمحمدوف، رئیسجمهور پیشین ترکمنستان، گفته است که بخش نخست پروژه خط لولۀ گاز تاپی تا پایان سال ۲۰۲۶ میلادی در شهر هرات تکمیل خواهد شد.
خبرگزاری رویترز روز یکشنبه ۳ حوت به نقل از بردیمحمدوف گزارش داده است که ترکمنستان از شرکتهای بینالمللی برای اشتراک در پروژه خط لولۀ تاپی استقبال میکند؛ پروژهای که گاز این کشور را به بازارهای افغانستان، پاکستان و هند منتقل میسازد.
پیش از این، باتیر یولوف، رئیس پروژه تاپی در افغانستان و قنسول جنرال ترکمنستان، در ماه دلو گفته بود که ۹۱ کیلومتر از مسیر این پروژه در هرات برای نصب لولهها آماده شده است.
خط لولۀ ۱۸۱۴ کیلومتری تاپی سالانه ۳۳ میلیارد متر مکعب گاز را از میدان گازی گالکینیش ترکمنستان به افغانستان، پاکستان و هند انتقال خواهد داد.
کار این پروژه در دسامبر سال ۲۰۱۵ در ترکمنستان آغاز شد و ساخت بخش مربوط به افغانستان در سال ۲۰۱۸ شروع گردید؛ اما به دلیل ناامنیها با تأخیرهای زیادی روبهرو شد. با این حال، پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، روند اجرای این پروژه بار دیگر شتاب گرفته است.
پیشبینی آبوهوای عمدتاً خشک در افغانستان طی یک هفتۀ آینده
براساس پیشبینی ادارۀ خوراک و زراعت سازمان ملل متحد (FAO)، افغانستان در یک هفتۀ آینده عمدتاً شاهد آبوهوای خشک خواهد بود.
این اداره امروز دوشنبه ۴ حوت در صفحۀ ایکس خود نوشته است که تنها بخشهای شمال و شمالشرق کشور شاهد بارندگی خفیف خواهند بود و میزان بارندگی در بیشتر مناطق کمتر از حد اوسط پیشبینی شده است.
به گفتۀ این نهاد، این وضعیت جوی از امروز تا دهم حوت ادامه خواهد داشت.
پیش از این، سازمان ملل متحد در ۲۸ دلو از افزایش خطر سیلابها در ولایتهای غربی و جنوبی افغانستان خبر داده بود. این سازمان هشدار داده بود که بارندگیهای شدید همراه با افزایش غیرمعمول دما میتواند خطر وقوع سیلاب را در این مناطق افزایش دهد.
بقایی احتمال دستیابی تهران و واشنگتن به توافق موقت در مذاکرات اخیر را رد کرد
اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه ایران گزارشها در مورد احتمال دستیابی واشنگتن و تهران به یک توافق موقت در مذاکرات اخیر را رد کرد.
بقایی امروز دوشنبه ۴ حوت، در نشست خبری همچنان بازدید از تاسیسات هستهای بمباران شده را مشروط به رفع تحریم های ایالات متحده خواند.
قرار است دور جدید گفتگوها میان ایران و امریکا پنجشنبه آینده در ژینو با میانجیگری عمان برگزار شود.
دور اول این مذاکرات در مسقط، پایتخت عمان، و دور دوم آن در شهر ژینو برگزار شد. این گفتوگوها به شکل غیرمستقیم میان تهران و واشنگتن انجام شده است.
پیش از این، استیف ویتکاف، فرستادۀ ویژۀ ایالات متحده، تأکید کرد که خطوط قرمز روشنِ مورد نظر دونالد ترمپ رئیس جمهور امریکا غنیسازی صفر و ضبط ذخیره یورانیوم غنیشده ایران است.
با این حال مقامهای ایران بارها اعلام کردهاند که از «حق غنیسازی صلحآمیز» دست نخواهند کشید.
در ادامۀ جام جهانی کریکت بیست اووره ، تیم های زیمبابوه و ویست اندیز امروز به مصاف هم می روند
این بازی ساعت شش شام امروز دوشنبه ( ۴ حوت) به وقت کابل در شهر ممبی هند آغاز می شود.
در بازی های دیروز ، انگلستان با تفاوت ۵۱ دوش سریلانکا را شکست داد و افریقای جنوبی با تفاوت ۷۶ دوش در برابر هند برنده شد.
جام جهانی بیست اووره کریکت به میزبانی مشترک هند و سریلانکا راه اندازی شده است.
مقامات: مردی که تلاش کرده بود به گونۀ غیرقانونی وارد اقامتگاه دونالد ترمپ در فلوریدا شود کشته شد
مقامات تنفیذ قانون در ایالات متحده می گویند ، یک مرد مسلح که اوائل روز یکشنبه (۳ حوت ) تلاش کرده بود به گونۀ غیرقانونی وارد اقامتگاه رئیس جمهور دونالد ترمپ در مارالاگو در ایالت فلوریدا شود، از پا در آورده شد.
رویترز به نقل از یک منبع آگاه گزارش داده که این مرد به نام آستین تاکر مارتین ۲۱ ساله از کارولینای شمالی ، شناسایی شده است.
آقای ترمپ در آن زمان در واشنگتن بود.
انگیزۀ رویداد هنوز مشخص نشده و تحقیقات در بارۀ این مرد و انگیزۀ او در جریان است.
وزیر خارجۀ عمان: دور جدید مذاکرات بین ایران و امریکا روز پنجشنبه در ژنو برگزار می شود
بدر البوسعیدی وزیر خارجۀ عمان شام یکشنبه در شبکه ایکس نوشت ، خوشحال است تأیید می کند که مذاکرات امریکا و ایران برای روز پنجشنبه (۷ حوت) در ژنو با تلاشی مثبت برای برداشتن گام نهایی و نهاییسازی توافق برنامه ریزی شده است.
ساعاتی پیش از این ، عباس عراقچی وزیر خارجۀ ایران در مصاحبه با شبکه امریکایی سیبیاس گفت که احتمالاً روز پنجشنبه با استیو ویتکاف، نمایندۀ رئیسجمهور ایالات متحده در ژنو دَور سوم مذاکره را برگزار خواهد کرد.
دَور اول این مذاکرات در مسقط پایتخت عمان و دَور دوم آن در شهر ژنو سوئیس روز سه شنبه هفتۀ گذشته برگزار شد.
پیش از اعلام وزیر خارجۀ عمان ، وبسایت اکسیوس روز یکشنبه به نقل از یک مقام ارشد امریکایی خبر داد که اگر ایران طی ۴۸ ساعت آینده یک «پیشنهاد تفصیلی» برای توافق هستهای به امریکا ارائه کند، مذاکرهکنندگان ایالات متحده آماده اند روز جمعه در شهر ژنو دَور دیگری از گفتوگوها را برگزار کنند.
برنامه جهانی غذا در افغانستان از کمک چهار میلیون دالری جاپان خبر داده است
این برنامه در شبکۀ ایکس روز یکشنبه ( ۳ حوت ) نوشت که در مدت ۱۲ ماه، ۸۰ هزار افغان کمکهای غذایی نجاتبخش دریافت خواهند کرد و ۳۰ هزار مادر و کودک از تغذیۀ حیاتی بهرهمند خواهند شد.
در ادامه آمده است که این حمایت به نجات زندگی و جلوگیری از گسترش گرسنگی کمک میکند.
بر اساس ارقام سازمان ملل متحد ، نزدیک به ۲۲ میلیون تن در افغانستان در سال ۲۰۲۶ به کمکهای بشردوستانه نیاز خواهند داشت.
وزارت معارف طالبان : در حملات هوایی پاکستان در ولسوالی بهسود ولایت ننگرهار، هشت دانشآموز کشته شده اند
وزارت معارف طالبان در اعلامیه ای روز یکشنبه (۳ حوت ) گفت که این دانشآموزان شامل پنج پسر و سه دختر هستند.
بر اساس اعلامیه ، در ولسوالی برمل ولایت پکتیکا یک دانشآموز مدرسۀ دینی زخمی شده است.
پاکستان ، مناطقی را در ولایات ننگرهار و پکتیکا شنبه شب هدف حملات هوایی قرار داد.
سید طیب حماد، سخنگوی قوماندانی امنیهٔ حکومت طالبان در ننگرهاربه رادیو آزادی گفت که در حملۀ اردوی پاکستان در ولسوالی بهسود ۱۸ عضو یک خانواده به شمول زنان و کودکان کشته و پنج تن دیگر زخمی شده اند.
وزارت اطلاعات و نشرات پاکستان گفته است که در این حملات هفت کمپ و مخفیگاه تحریک طالبان پاکستان و داعش هدف قرار گرفته اند ؛ اما طالبان میگویند که اهداف ملکی نشانه گرفته شدند.
در نتیجۀ یک رویداد ترافیکی در بادغیس ۹ نفر کشته شدند
فرماندهی امنیۀ حکومت طالبان در بادغیس با نشر اعلامیهای گفته که این رویداد پیش از چاشت امروز در منطقۀ سبزک شهر قلعۀ نو رخ داده است.
بر اساس اعلامیه، یک موتر نوع ۳۰۳ که از هرات به مقصد بادغیس در حرکت بوده، از جاده منحرف شده که در نتیجه ۹ مسافر آن جان باخته و ۳۵ تن دیگرشان زخمی شدند.
به گفتۀ فرماندهی امنیۀ طالبان، در میان قربانیان زنان و کودکان نیز شامل اند و بررسیها در بارۀ این رویداد ادامه دارد.
روز شنبه نیز در نتیجۀ واژکون شدن یک موتر در دریا در ولسوالی تشکان ولایت بدخشان ۵ نفر سرنشین آن جان باختند.
این درحالیست که برنامۀ اسکان بشر ملل متحد (UN-Habitat) اخیراً حوادث ترافیکی را بحران قابل پیشگیری و یکی از عوامل اصلی مرگومیر در افغانستان خوانده است.