انالینا بربوک، رئیس مجمع عمومی سازمان ملل متحد، محرومیت زنان و دختران از کار و آموزش در افغانستان تحت حاکمیت طالبان را یکی از شدیدترین موارد نقض حقوق بشر خواند.

خانم بربوک، امروز دوشنبه ۴ حوت، سخنان خود را در شصت‌ویکم نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژینو، با موضوع حقوق زنان و دختران افغان آغاز کرد.

او با اشاره به این نقض‌های حقوق بشری که به گفتۀ او برخی آن را «آپارتاید جنسیتی» می‌نامند، به جامعۀ جهانی هشدار داد که در برابر طالبان رویکرد نرم در پیش نگیرد.

او افزود این تصور که طالبان مستقر در کابل نسبت به طالبان مستقر در قندهار معتدل‌تر است، نادرست می‌باشد.

حکومت طالبان هنوز در مورد این اظهارات خانم بربوک واکنش نشان نداده است.

این مقام ارشد سازمان ملل همچنان گفت که با درنظر داشت ممنوعیت زنان افغان از کار در دفاتر سازمان ملل، آنان در حال بررسی اند که چگونه می‌توانند کمک‌های بشردوستانه را به نیازمندان در افغانستان برسانند.