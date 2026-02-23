لینک‌های قابل دسترسی

افغانستان

افغانستان و سریلانکا در ماه مارچ سه بازی بیست اووره و سه بازی پنجاه اووره انجام می دهند

بورد کرکت افغانستان جدول زمانی برای رقابت های ماه آینده با سریلانکا را اعلام کرد.

قرار است که سه بازی بیست اووره و سه بازی پنجاه اووره بین تیم های کرکت افغانستان و سریلانکا از ۱۳ تا ۲۵ مارچ برگزار شود.

افغانستان از این رقابت ها در امارات متحده عربی میزبانی می کند.

بازی های بیست اووره در شهر شارجه و بازی های پنجاه اووره در شهر دبی برگزار خواهند شد.

تیم ملی کریکت افغانستان به تازگی در مرحله گروهی مسابقات جام جهانی بیست اووره که به میزبانی مشترک هند و سریلانکا ادامه دارد از این جام حذف شد.

افغانستان در مقابل نیوزیلند و افریقای جنوبی شکست خورد ؛ اما در برابر امارات متحده عربی و کانادا برنده شد.

تازه‌ترین خبرهای روز را این‌جا دنبال کنید

طالبان ادعای روسیه مبنی بر حضور ۲۰ تا ۲۳ هزار جنگجوی گروه های دهشت افگن در قلمرو افغانستان را رد کردند.

بیرق طالبان در ساختمان سفارت افغانستان در کنترل این گروه در مسکو
بیرق طالبان در ساختمان سفارت افغانستان در کنترل این گروه در مسکو

سخنگوی حکومت طالبان می گوید که افغانستان امن است و هیچ گروهی در این کشور حضور ندارد.

ذبیح الله مجاهد به شبکۀ خصوصی طلوع نیوز روز دوشنبه (۴حوت) گفت که روسیه گزارش‌ های خود را بر اساس واقعیت‌های عینی تجدید کند.

وزارت خارجۀ روسیه در گزارشی در وب‌سایت خود ادعا کرده است که شمار جنگجویان گروه های هراس‌افگن در خاک افغانستان بین ۲۰ تا ۲۳ هزار تن برآورد می‌شود که بیش از نیمی از آنان اتباع خارجی‌ اند.

روسیه یگانه کشوری است که حکومت طالبان را به رسمیت می شناسد.

بخش نخست پروژه خط لولۀ گاز تاپی تا پایان ۲۰۲۶ در هرات تکمیل می‌شود

قربان‌قلی بردی‌محمدوف، رئیس‌جمهور پیشین ترکمنستان، گفته است که بخش نخست پروژه خط لولۀ گاز تاپی تا پایان سال ۲۰۲۶ میلادی در شهر هرات تکمیل خواهد شد.

خبرگزاری رویترز روز یکشنبه ۳ حوت به نقل از بردی‌محمدوف گزارش داده است که ترکمنستان از شرکت‌های بین‌المللی برای اشتراک در پروژه خط لولۀ تاپی استقبال می‌کند؛ پروژه‌ای که گاز این کشور را به بازارهای افغانستان، پاکستان و هند منتقل می‌سازد.

پیش از این، باتیر یولوف، رئیس پروژه تاپی در افغانستان و قنسول جنرال ترکمنستان، در ماه دلو گفته بود که ۹۱ کیلومتر از مسیر این پروژه در هرات برای نصب لوله‌ها آماده شده است.

خط لولۀ ۱۸۱۴ کیلومتری تاپی سالانه ۳۳ میلیارد متر مکعب گاز را از میدان گازی گالکینیش ترکمنستان به افغانستان، پاکستان و هند انتقال خواهد داد.

کار این پروژه در دسامبر سال ۲۰۱۵ در ترکمنستان آغاز شد و ساخت بخش مربوط به افغانستان در سال ۲۰۱۸ شروع گردید؛ اما به دلیل ناامنی‌ها با تأخیرهای زیادی روبه‌رو شد. با این حال، پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، روند اجرای این پروژه بار دیگر شتاب گرفته است.

پیش‌بینی آب‌وهوای عمدتاً خشک در افغانستان طی یک هفتۀ آینده

آرشیف: ولسوالی بالا مرغاب ولایت بادغیس
آرشیف: ولسوالی بالا مرغاب ولایت بادغیس

براساس پیش‌بینی ادارۀ خوراک و زراعت سازمان ملل متحد (FAO)، افغانستان در یک هفتۀ آینده عمدتاً شاهد آب‌وهوای خشک خواهد بود.

این اداره امروز دوشنبه ۴ حوت در صفحۀ ایکس خود نوشته است که تنها بخش‌های شمال و شمال‌شرق کشور شاهد بارندگی خفیف خواهند بود و میزان بارندگی در بیشتر مناطق کمتر از حد اوسط پیش‌بینی شده است.

به گفتۀ این نهاد، این وضعیت جوی از امروز تا دهم حوت ادامه خواهد داشت.

پیش از این، سازمان ملل متحد در ۲۸ دلو از افزایش خطر سیلاب‌ها در ولایت‌های غربی و جنوبی افغانستان خبر داده بود. این سازمان هشدار داده بود که بارندگی‌های شدید همراه با افزایش غیرمعمول دما می‌تواند خطر وقوع سیلاب را در این مناطق افزایش دهد.

انالینا بیربوک: محرومیت زنان افغان «نقض شدید حقوق بشر» است

آرشیف
آرشیف

انالینا بیربوک، رئیس مجمع عمومی سازمان ملل متحد، محرومیت زنان و دختران از کار و آموزش در افغانستان تحت حاکمیت طالبان را یکی از شدیدترین موارد نقض حقوق بشر خواند.

خانم بیربوک، امروز دوشنبه ۴ حوت، سخنان خود را در شصت‌ویکم نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژینو، با موضوع حقوق زنان و دختران افغان آغاز کرد.

او با اشاره به این نقض‌های حقوق بشری که به گفتۀ او برخی آن را «آپارتاید جنسیتی» می‌نامند، به جامعۀ جهانی هشدار داد که در برابر طالبان رویکرد نرم در پیش نگیرد.

او افزود این تصور که طالبان مستقر در کابل نسبت به طالبان مستقر در قندهار معتدل‌تر است، نادرست می‌باشد.

حکومت طالبان هنوز در مورد این اظهارات خانم بربوک واکنش نشان نداده است.

این مقام ارشد سازمان ملل همچنان گفت که با درنظر داشت ممنوعیت زنان افغان از کار در دفاتر سازمان ملل، آنان در حال بررسی اند که چگونه می‌توانند کمک‌های بشردوستانه را به نیازمندان در افغانستان برسانند.

برنامه جهانی غذا در افغانستان از کمک چهار میلیون دالری جاپان خبر داده است

AFGHANISTAN-QUAKE
AFGHANISTAN-QUAKE

این برنامه در شبکۀ ایکس روز یکشنبه ( ۳ حوت ) نوشت که در مدت ۱۲ ماه، ۸۰ هزار افغان کمک‌های غذایی نجات‌بخش دریافت خواهند کرد و ۳۰ هزار مادر و کودک  از تغذیۀ حیاتی بهره‌مند خواهند شد.

در ادامه آمده است که این حمایت به نجات زندگی و جلوگیری از گسترش گرسنگی کمک می‌کند.

بر اساس ارقام سازمان ملل متحد ، نزدیک به ۲۲ میلیون تن در افغانستان در سال ۲۰۲۶ به کمک‌های بشردوستانه نیاز خواهند داشت.

وزارت معارف طالبان : در حملات هوایی پاکستان در ولسوالی بهسود ولایت ننگرهار، هشت دانش‌آموز کشته شده‌ اند

وزارت معارف طالبان در اعلامیه ای روز یکشنبه (۳ حوت ) گفت که این دانش‌آموزان شامل پنج پسر و سه دختر هستند.

بر اساس اعلامیه ، در ولسوالی برمل ولایت پکتیکا یک دانش‌آموز مدرسۀ دینی زخمی شده‌ است.

پاکستان ، مناطقی را در ولایات ننگرهار و پکتیکا شنبه شب هدف حملات هوایی قرار داد.

سید طیب حماد، سخنگوی قوماندانی امنیهٔ حکومت طالبان در ننگرهاربه رادیو آزادی گفت که در حملۀ اردوی پاکستان در ولسوالی بهسود ۱۸ عضو یک خانواده به شمول زنان و کودکان کشته و پنج تن دیگر زخمی شده‌ اند.

وزارت اطلاعات و نشرات پاکستان گفته است که در این حملات هفت کمپ و مخفیگاه‌ تحریک طالبان پاکستان و داعش هدف قرار گرفته اند ؛ اما طالبان می‌گویند که اهداف ملکی نشانه گرفته شدند.

در نتیجۀ یک رویداد ترافیکی در بادغیس ۹ نفر کشته شدند

رویداد ترافیکی در تخار (تصویر آرشیف)
رویداد ترافیکی در تخار (تصویر آرشیف)

فرماندهی امنیۀ حکومت طالبان در بادغیس با نشر اعلامیه‌ای گفته که این رویداد پیش از چاشت امروز در منطقۀ سبزک شهر قلعۀ نو رخ داده است.

بر اساس اعلامیه، یک موتر نوع ۳۰۳ که از هرات به مقصد بادغیس در حرکت بوده، از جاده منحرف شده که در نتیجه ۹ مسافر آن جان باخته و ۳۵ تن دیگرشان زخمی شدند.

به گفتۀ فرماندهی امنیۀ طالبان، در میان قربانیان زنان و کودکان نیز شامل اند و بررسی‌ها در بارۀ این رویداد ادامه دارد.

روز شنبه نیز در نتیجۀ واژکون شدن یک موتر در دریا در ولسوالی تشکان ولایت بدخشان ۵ نفر سرنشین آن جان باختند.

این درحالیست که برنامۀ اسکان بشر ملل متحد (UN-Habitat) اخیراً حوادث ترافیکی را بحران قابل پیشگیری و یکی از عوامل اصلی مرگ‌ومیر در افغانستان خوانده است.

حملات هوایی پاکستان بر بخش‌های از افغانستان؛ حکومت طالبان از پاسخ به موقع هشدار داد

مراسم خاکسپاری قربانیان حملات هوایی اواخر ماه نوامبر در شرق افغانستان
مراسم خاکسپاری قربانیان حملات هوایی اواخر ماه نوامبر در شرق افغانستان

وزارت دفاع حکومت طالبان تأیید کرد که نیروهای پاکستانی دیشب با استفاده از حملات هوایی چند "خانۀ مسکونی و یک مدرسۀ دینی" را در ولایت‌های پکتیکا و ننگرهار هدف قرار داده است.

این وزارت با نشر اعلامیه‌ای در صفحۀ ایکس خود مدعی شده که در این حملات "ده‌ها غیرنظامی به شمول زنان و کودکان کشته و زخمی شدند."

وزارت دفاع طالبان این حملات را نقض حریم افغانستان و تخطی از قوانین بین‌المللی خوانده و هشدار داده که در زمان مناسب به این حملات "پاسخ لازم و سنجیده" خواهد داد.

اما حکومت پاکستان مدعی شده که در جریان این حملات "هفت پناهگاه و مراکز مربوط به تحریک طالبان پاکستان (تی تی پی) و وابستگان آنها و شاخۀ خراسان گروه دولت اسلامی (داعش) را هدف قرار داده است."

وزارت اطلاعات و نشرات پاکستان در اعلامیه‌ای با تأیید این موضوع گفته که این حملات در واکنش به حملات اخیر به یک مسجد در اسلام‌آباد، باجور و بنو انجام داده است.

مسئولیت یکی از این حملات مرگبار اخیر بر یک مسجد شیعیان در نزدیکی اسلام‌آباد را گروه دولت اسلامی (داعش) به عهده گرفت.

صدها میل سلاح توسط طالبان در تورخم بازداشت شد.

سلاح های بازداشت شده توسط طالبان
سلاح های بازداشت شده توسط طالبان

مقام‌های محلی طالبان خبر دادند که نیروهای آنان در تورخم ۵۲۵ میل سلاح و مهمات مختلف را ضبط کرده‌اند.

غلام‌الرحمن حیدری، معاون والی طالبان در ننگرهار، به رسانه‌ها گفته است که این سلاح‌ها و مهمات از یک موتر مربوط به مهاجران افغان بازگشته از پاکستان کشف و ضبط شده است.

به گفته مقام‌های طالبان، در پیوند به انتقال این سلاح‌ها یک شهروند افغان و یک شهروند پاکستانی بازداشت شده‌اند.

در شبکه‌های اجتماعی هم خبر ضبط این سلاح‌ها و اظهارات مقام‌های طالبان به‌گونه گسترده بازتاب یافته است.

