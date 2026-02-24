جهان
در حملۀ مردان مسلح ، ۵ پولیس و ۲ غیرنظامی در کوهات ایالت خیبرپختونخوا کشته شدند
مقام ها می گویند که هفت تن به شمول دوغیرنظامی در حملۀ افراد مسلح ناشناس در منطقۀ کوهات ایالت خیبرپختونخوا امروز سه شبه ( ۵ حوت ) کشته و سه تن دیگر زخمی شدند.
نعمان زیب سخنگوی پولیس کوهات به رادیو مشال گفت که مردان مسلح به موتر نیروهای پولیس در جادۀ شکردره در لاچی تحصیل ، حمله کردند.
به گفتۀ او ، در این حمله یک مقام پولیس به نام اسد محمود و چهار پولیس دیگر کشته شدند.
او افزود که دو غیرنظامی نیز در این رویداد جان باختند.
حملات به نیروهای امنیتی در خیبرپختونخوا در این اواخر افزایش یافته و مسئولیت این رویداد ها را اکثراً تحریک طالبان پاکستان ، تی تی پی ، به عهده گرفته است.
مسئولیت حملۀ امروز را هیچ گروهی هنوز نپذیرفته.
تهاجم روسیه بر اوکراین وارد پنجمین سال شد
این تهاجم که از ۲۴ ماه فبروری سال ۲۰۲۲ ادامه دارد ، پس از جنگ جهانی دوم بزرگترین جنگ در اروپا دانسته می شود.
ارقام در مورد تلفات این جنگ متفاوت است.
در یک گزارش اخیر تعداد کشته شده ها، زخمی ها و مفقود شده های روس یک میلیون و دوصد هزار تن و از اوکراینی ها پنجصد هزار تا ششصد هزار نفر گفته شده است.
این جنگ همچنان میلیون ها اوکراینی را از خانه های شان آواره کرده است.
بانک جهانی در آستانۀ آغاز پنجمین سال جنگ اوکراین اعلام کرد که احیای اقتصاد این کشور طی یک دهه ۵۸۸ میلیارد دالر هزینه خواهد داشت.
این بانک افزوده است که برای آغاز کار در مورد احیای اقتصاد اوکراین جنگ باید پایان یابد.
کارکنان غیرضروری سفارت امریکا ، لبنان را ترک کردند
با افزایش تنش میان تهران و واشنگتن و گمانهزنیها دربارۀ احتمال درگیری نظامی دو طرف، یک مقام ارشد وزارت خارجۀ ایالات متحده از خارج کردن پرسنل غیر ضروری سفارت امریکا در بیروت و خانوادههای کارکنان سفارت خبر داده است.
به گزارش خبرگزاری رویترز ، این مقام به شرط فاش نشدن نامش این موضوع را روز دوشنبه ( ۴ حوت ) ابراز کرده است.
او با تأکید بر ادامۀ کار سفارت امریکا در پایتخت لبنان و موقتیبودن این اقدام گفته است که بر اساس تازه ترین ارزیابیهای وضعیت امنیتی منطقه، تصمیم گرفته شده تا حضور کارکنان را به حداقل ممکن، کاهش دهند.
از سوی دیگر یک منبع در سفارت امریکا به خبرگزاری رویترز گفته است که پنجاه نفر از لبنان خارج شدهاند.
یک مقام میدان هوایی بیروت گفته که روز دوشنبه، ۳۲ تن از کارکنان سفارت امریکا با اعضای خانواده های خود لبنان را ترک کردند.
وزارت خارجۀ ایالات متحده روز دوشنبه، توصیهنامۀ خود در مورد سفر به لبنان را تجدید کرد و بار دیگر از شهروندان امریکا خواست که از سفر به لبنان خودداری کنند.
مخالفت هنگری و سلواکیا ؛ وزیران خارجۀ اتحادیۀ اروپا نتوانستند در بارۀ تحریم های جدید علیه مسکو به توافق برسند
وزیران خارجۀ اتحادیۀ اروپا روز دوشنبه (۴ حوت ) در بروکسل به دلیل مخالفت هنگری و سلواکیا در مورد تصویب تحریم های جدید علیه روسیه به توافق نرسیدند.
قرار بود این تحریم ها در چهارمین سالگرد تهاجم تمام عیار روسیه به اوکراین اعمال شود.
کایا کالاس، رئیس سیاست خارجی اتحادیۀ اروپا گفت ، تاسف می کند که یک روز پیش از چهارسالگی تهاجم «غمانگیز» علیه اوکراین در بارۀ تحریم های جدید بر مسکو به توافق نرسیدند.
او افزود که باید یک پیام قوی برای حمایت از اوکراین بفرستند وهمچنین فشار شدید بر روسیه وارد کنند.
خانم کالاس گفت که کار روی این بستۀ تحریم های اتحادیۀ اروپا علیه روسیه ادامه خواهد یافت.
هنگری گفته است تا زمانی که اوکراین، پایپلاین «دروژبا» را که نفت روسیه را به هنگری و سلواکیا انتقال می دهد باز نکند، با تحریمهای جدید علیه روسیه موافقت نخواهد کرد.
برای تصویب بستۀ تحریم های جدید، همۀ ۲۷ عضو اتحادیۀ اروپا باید به آن رأی مثبت بدهند.
هند باردیگر از شهروندان خود خواست که ایران را ترک کنند
حکومت هند بار دیگر به شهروندان این کشور در ایران توصیه کرده است که هرچه زودتر آن کشور را ترک کنند.
سفارت هند در تهران در بیانیه ای جدید که روز دوشنبه (چهارم حوت ) صادر شد از شهروندان هند خواسته است تا با هر وسیله حملونقل از جمله پروازهای تجاری برای بازگشت به کشور شان استفاده کنند.
در بیانیه از همه شهروندان هند مقیم ایران همچنان خواسته شده تا از حضور در محلهای برگزاری تجمعات یا اعتراضات خودداری کنند، با سفارت هند در ایران در تماس باشند و رسانههای محلی را برای اطلاع از تحولات احتمالی دنبال کنند.
این در حالی است که نگرانیها دربارۀ احتمال وقوع جنگ در شرق میانه افزایش یافته و تنش میان تهران و واشنگتن رو به تشدید است.
روزنامۀ نیویارک تایمز به نقل از منابع دولتی امریکا گزارش داده است که دونالد ترمپ رئیس جمهور ایالات متحده برای یک حمله هدفمند به ایران در روز های آینده تمایل نشان داده است تا جمهوری اسلامی به طور کامل از ساخت سلاح هسته ای دست بردارد.
بقایی احتمال دستیابی تهران و واشنگتن به توافق موقت در مذاکرات اخیر را رد کرد
اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه ایران گزارشها در مورد احتمال دستیابی واشنگتن و تهران به یک توافق موقت در مذاکرات اخیر را رد کرد.
بقایی امروز دوشنبه ۴ حوت، در نشست خبری همچنان بازدید از تاسیسات هستهای بمباران شده را مشروط به رفع تحریم های ایالات متحده خواند.
قرار است دور جدید گفتگوها میان ایران و امریکا پنجشنبه آینده در ژینو با میانجیگری عمان برگزار شود.
دور اول این مذاکرات در مسقط، پایتخت عمان، و دور دوم آن در شهر ژینو برگزار شد. این گفتوگوها به شکل غیرمستقیم میان تهران و واشنگتن انجام شده است.
پیش از این، استیف ویتکاف، فرستادۀ ویژۀ ایالات متحده، تأکید کرد که خطوط قرمز روشنِ مورد نظر دونالد ترمپ رئیس جمهور امریکا غنیسازی صفر و ضبط ذخیره یورانیوم غنیشده ایران است.
با این حال مقامهای ایران بارها اعلام کردهاند که از «حق غنیسازی صلحآمیز» دست نخواهند کشید.
مقامات: مردی که تلاش کرده بود به گونۀ غیرقانونی وارد اقامتگاه دونالد ترمپ در فلوریدا شود کشته شد
مقامات تنفیذ قانون در ایالات متحده می گویند ، یک مرد مسلح که اوائل روز یکشنبه (۳ حوت ) تلاش کرده بود به گونۀ غیرقانونی وارد اقامتگاه رئیس جمهور دونالد ترمپ در مارالاگو در ایالت فلوریدا شود، از پا در آورده شد.
رویترز به نقل از یک منبع آگاه گزارش داده که این مرد به نام آستین تاکر مارتین ۲۱ ساله از کارولینای شمالی ، شناسایی شده است.
آقای ترمپ در آن زمان در واشنگتن بود.
انگیزۀ رویداد هنوز مشخص نشده و تحقیقات در بارۀ این مرد و انگیزۀ او در جریان است.
وزیر خارجۀ عمان: دور جدید مذاکرات بین ایران و امریکا روز پنجشنبه در ژنو برگزار می شود
بدر البوسعیدی وزیر خارجۀ عمان شام یکشنبه در شبکه ایکس نوشت ، خوشحال است تأیید می کند که مذاکرات امریکا و ایران برای روز پنجشنبه (۷ حوت) در ژنو با تلاشی مثبت برای برداشتن گام نهایی و نهاییسازی توافق برنامه ریزی شده است.
ساعاتی پیش از این ، عباس عراقچی وزیر خارجۀ ایران در مصاحبه با شبکه امریکایی سیبیاس گفت که احتمالاً روز پنجشنبه با استیو ویتکاف، نمایندۀ رئیسجمهور ایالات متحده در ژنو دَور سوم مذاکره را برگزار خواهد کرد.
دَور اول این مذاکرات در مسقط پایتخت عمان و دَور دوم آن در شهر ژنو سوئیس روز سه شنبه هفتۀ گذشته برگزار شد.
پیش از اعلام وزیر خارجۀ عمان ، وبسایت اکسیوس روز یکشنبه به نقل از یک مقام ارشد امریکایی خبر داد که اگر ایران طی ۴۸ ساعت آینده یک «پیشنهاد تفصیلی» برای توافق هستهای به امریکا ارائه کند، مذاکرهکنندگان ایالات متحده آماده اند روز جمعه در شهر ژنو دَور دیگری از گفتوگوها را برگزار کنند.
ویتکاف: ترمپ خطوط قرمز با ایران را غنیسازی صفر و ضبط ذخیره اورانیوم تعیین کرده است
در حالی که گفتوگوهای هستهای میان تهران و واشنگتن بر سر مسائل کلیدی هنوز به جایی نرسیده و همه در انتظار طرح پیشنهادی تهران هستند، استیو ویتکاف، فرستادۀ ویژۀ ایالات متحده، بار دیگر تأکید کرد که خطوط قرمز روشنِ مورد نظر دونالد ترمپ غنیسازی صفر و ضبط ذخیره اورانیوم غنیشدۀ ایران است.
استیو ویتکاف همچنین در تازهترین مصاحبه خود گفته که دونالد ترمپ، رئیسجمهور امریکا، "کنجکاو" است بداند چرا حکومت جمهوری اسلامی با وجود فشارهای فزاینده و حضور پررنگ نیروی دریایی امریکا در منطقه هنوز "تسلیم" نشده است.
همزمان، لیندسی گراهام، سناتور جمهوریخواه، اعلام کرد شماری از نزدیکان ترمپ به او توصیه میکنند از بمباران ایران خودداری کند، اما او از رئیسجمهور خواسته این توصیهها را نادیده بگیرد.
استیو ویتکاف و جرد کوشنر، داماد دونالد ترمپ، از طرف ایالات متحده با عباس عراقچی، وزیر خارجهٔ ایران، و تیم او گفتوگوهای غیرمستقیمی داشتهاند که همچنان به نتیجهٔ ملموسی نرسیده است.
وزیر امور خارجۀ ایران روز جمعه گفت که پیشنهاد تهران برای توافق هستهای با واشنگتن طی دو تا سه روز آینده آماده میشود.
ترمپ: در اعتراضات اخیر در ایران بیش از ۳۲ هزار تن کشته شده اند.
دونالد ترمپ، رئیسجمهور ایالات متحدۀ امریکا، روز جمعه(۲۰ فبروری) در یک سخنرانی در قصر سفید، شرایط ایران را «غمانگیز» توصیف کرده، گفت که"۳۲ هزار تن در مدت کوتاهی کشته شدند."
این نخستین بار است که رئیسجمهور امریکا بهصراحت به تعداد کشتهشدگان اعتراضات گسترده اخیر در ایران اشاره میکند.
حکومت ایران تعداد گشتهشدگان را سههزار و ۱۱۷ تن اعلام کرده، اما نهادهای حقوق بشری می گویند که تعداد جانباختگان بسیار بیشتر است.