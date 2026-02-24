یوناما: ۵ میلیون مهاجر در جریان دوسال گذشته به افغانستان بازگشته اند

سفارت ترکیه در کابل اعلام کرده است که شارژدافیر این سفارت با وزیر صحت عامه حکومت طالبان درباره گسترش همکاری‌های صحی دیدار و گفتگو کرده است.

همزمان، وزارت صحت عامه طالبان نیز روز سه‌شنبه در صفحه ایکس خود نوشته که در این دیدار، سادین آییلدیز با نورجلال جلالی درباره موضوعاتی چون آموزش کارکنان صحی، افزایش امکانات درمانی برای کودکان مبتلا به بیماری‌های سوراخ قلبی، ساخت شفاخانه‌ها در ولسوالی‌ها و تقویت جراحی عصبی اطفال گفتگو کرده‌اند.

در اعلامیه همچنان آمده است وزیر صحت طالبان در مورد واردات دوا‌های تولید ترکیه نیز صحبت کرده است.

این در حالی است که افغانستان با کمبود خدمات صحی روبه‌رو است و گزارش‌های اخیر سازمان ملل نشان می‌دهد که به‌دلیل کمبود بودجه، شماری از کلینیک‌ها در نقاط مختلف افغانستان بسته شده‌اند.