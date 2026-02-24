لینک‌های قابل دسترسی

سه شنبه ۵ حوت ۱۴۰۴ کابل ۱۱:۲۷

افغانستان

دیدار شارژدافیر ترکیه با وزیر صحت طالبان برای گسترش همکاری‌های صحی در افغانستان

سفارت ترکیه در کابل اعلام کرده است که شارژدافیر این سفارت با وزیر صحت عامه حکومت طالبان درباره گسترش همکاری‌های صحی دیدار و گفتگو کرده است.

همزمان، وزارت صحت عامه طالبان نیز روز سه‌شنبه در صفحه ایکس خود نوشته که در این دیدار، سادین آییلدیز با نورجلال جلالی درباره موضوعاتی چون آموزش کارکنان صحی، افزایش امکانات درمانی برای کودکان مبتلا به بیماری‌های سوراخ قلبی، ساخت شفاخانه‌ها در ولسوالی‌ها و تقویت جراحی عصبی اطفال گفتگو کرده‌اند.

در اعلامیه همچنان آمده است وزیر صحت طالبان در مورد واردات دوا‌های تولید ترکیه نیز صحبت کرده است.

این در حالی است که افغانستان با کمبود خدمات صحی روبه‌رو است و گزارش‌های اخیر سازمان ملل نشان می‌دهد که به‌دلیل کمبود بودجه، شماری از کلینیک‌ها در نقاط مختلف افغانستان بسته شده‌اند.

ادامه خبر ...

تازه‌ترین خبرهای روز را این‌جا دنبال کنید

درحمله انتحاری در پنجاب پاکستان دو پولیس کشته شدند؛ مسئولیت حمله را «تی تی پی» پذیرفت

آرشیف
آرشیف

یک مقام‌ محلی در منطقه بهکر ایالت پنجاب پاکستان می‌گوید که یک مهاجم انتحاری روز سه‌شنبه یک پوسته تلاشی را هدف قرار داد.

به گزارش رویترز شهزاد رفیق، رئیس پولیس این منطقه، در این حمله دو پولیس کشته شده و پنج تن دیگر، از جمله دو کارمند واکسین پولیو زخمی شده‌اند.

این درحالی است که پیشتر هفت تن به شمول دوغیرنظامی در حملۀ افراد مسلح ناشناس در منطقۀ کوهات ایالت خیبرپختونخوا روز سه شنبه، ۵ حوت ، کشته و سه تن دیگر زخمی شدند.

گروه تحریک طالبان پاکستان مسئولیت این دو حمله را بر عهده گرفته است.

ادامه خبر ...

یوناما: ۵ میلیون مهاجر در جریان دوسال گذشته به افغانستان بازگشته اند

دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) می‌گوید که در دو سال گذشته حدود ۵ میلیون مهاجر، معادل نزدیک به ۱۰ درصد جمعیت افغانستان به این کشور بازگشته‌اند.

بر بنیاد این اعلامیه‌ای که روز سه‌شنبه، ۵ حوت در صفحه فیسبوک یوناما نشر شده، تنها در سال ۲۰۲۵ حدود ۲.۷۸ میلیون افغان به کشور برگشته‌اند که بیشتر آنان از ایران و پاکستان بوده‌اند.

یوناما گفته است که افزایش بی‌سابقه بازگشت‌کنندگان فشار زیادی بر امکانات مرزی وارد کرده و ارائه خدمات اولیه را با چالش مواجه ساخته است.

به گفته این نهاد، با وجود افزایش کمک‌های بشردوستانه، کمبود بودجه باعث شده که نیاز همه بازگشت‌کنندگان برآورده نشود و زنان، کودکان و افراد بی‌سرپرست از آسیب‌پذیرترین گروه‌ها هستند.

ادامه خبر ...

نیروهای طالبان و پاکستان در ولسوالی نازیان ننگرهار با هم درگیر شده اند

آرشیف
آرشیف

گزارش ها می رسانند که درگیری بین نیروهای مرزی طالبان و پاکستان در ولسوالی نازیان ولایت ننگرهار رخداده است.

شبکۀ خبری طلوع نیوز به نقل از منابع گزارش داده که درگیری پس از ظهر امروز سه شنبه (۵ حوت) در منطقۀ شاکوت در امتداد خط دیورند آغاز شد و هنوز ادامه دارد.

برخی رسانه های دیگر نیز از وقوع درگیری گزارش کرده اند.

مقام های طالبان و پاکستان در این باره هنوز چیزی نگفته اند.

وزارت دفاع طالبان به دنبال حملات هوایی اخیر اردوی پاکستان به مناطقی در ولایت های ننگرهار و پکتیکا گفته بود که در زمان مناسب به آن پاسخ خواهد داد.

دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) گفته است که آمار اولیه نشان می‌دهد که در حملات هوایی پاکستان در ولسوالی‌های بهسود و خوگیانی ولایت ننگرهار، دستکم ۱۳ غیرنظامی به شمول زنان و کودکان کشته و هفت نفر دیگر زخمی شده‌ اند.

وزارت اطلاعات پاکستان گفته است که در حملات شنبه شب هفت کمپ و مخفیگاه‌ تحریک طالبان پاکستانی و داعش هدف قرار گرفته اند ؛ اما حکومت طالبان می گوید که اهداف غیرنظامی نشانه گرفته شده اند.

ادامه خبر ...

وزیر خارجه طالبان با معاون سرمنشی سازمان ملل متحد در بارۀ حملات هوایی پاکستان به افغانستان گفت‌وگو کرد

آرشیف
آرشیف

امیرخان متقی، وزیر خارجه طالبان با روزمری دی‌کارلو، معاون سرمنشی سازمان ملل متحد در امور سیاسی در بارۀ حملات هوایی اخیر پاکستان به افغانستان تلفنی گفت‌وگو کرده است.

وزارت خارجۀ حکومت طالبان در اعلامیه ای می گوید که آقای متقی در این مکالمۀ تلفنی نگرانی خود را در مورد این حملات و کشته شدن غیرنظامیان ابراز کرد.

در اعلامیه که امروز سه شنبه (۵ حوت ) منتشر شد به نقل از این مقام ارشد طالبان گفته شده است که طی چهار سال گذشته، تنها غیرنظامیان در حملات هوایی پاکستان بر افغانستان هدف قرار گرفته ‌اند.

در اعلامیه به نقل از وزیر خارجۀ طالبان همچنان آمده است که هیچ گروه مسلح در افغانستان حضور ندارد و دیپلمات‌های خارجی می‌توانند از مناطق آسیب‌دیده در حملات هوایی پاکستان دیدن کنند.

سازمان ملل متحد در بارۀ گفت‌وگوی تلفنی خانم دی‌کارلو با آقای متقی هنوز چیزی نگفته است.

بر اساس اعلامیۀ وزارت خارجۀ طالبان ، معاون سرمنشی ملل متحد با ابراز نگرانی از کشته شدن غیرنظامیان گفته است که موضوع حملات هوایی پاکستان را با کشورهای عضو سازمان ملل مطرح خواهد کرد.

پیش از این ، دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) روز دوشنبه گفت که بر بنیاد آمار اولیه حداقل ۱۳ غیرنظامی در حملات هوایی پاکستان در ولایت ننگرهار کشته و ۷ تن دیگر زخمی شده اند.

اردوی پاکستان شنبه شب گذشته حملات هوایی را بر برخی از ولسوالی های ننگرهار و پکتیکا انجام داد.

مقام های پاکستانی ادعا کرده اند که در این حملات بیش از ۷۰ شبه ‌نظامی از جمله اعضای تحریک طالبان پاکستان ،تی تی پی، کشته شده اند.

ادامه خبر ...

عفو بین الملل: در بارۀ گزارش ها در مورد تلفات غیرنظامیان در ننگرهار تحقیق کامل، مستقل و بی طرفانه شود

سازمان عفو ​​بین‌الملل می گوید که در بارۀ گزارش ها در خصوص تلفات غیرنظامیان در حملات هوایی پاکستان در ولایت ننگرهار عمیقاً نگران است.

این نهاد در شبکۀ ایکس امروز سه‌شنبه (۵ حوت) نوشت که گزارش ها در مورد آسیب رسیدن به غیرنظامیان باید مورد یک تحقیق کامل، مستقل و بی طرفانه قرار گیرند.

دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) روز دوشنبه گفت که آمار اولیه نشان می‌دهد که در حملات هوایی پاکستان در ولسوالی‌های بهسود و خوگیانی ولایت ننگرهار، دستکم ۱۳ غیرنظامی به شمول زنان و کودکان کشته و هفت نفر دیگر زخمی شده‌ اند.

اردوی پاکستان نیمه های شنبه شب گذشته حملات هوایی را بر مناطقی در ولایات پکتیکا و ننگرهار اجرا کرد.

وزارت اطلاعات و نشرات پاکستان گفته است که در حملات آن کشور هفت کمپ و مخفیگاه‌ تحریک طالبان پاکستانی و داعش هدف قرار گرفته اند ؛ اما حکومت طالبان می گوید که اهداف غیرنظامی نشانه گرفته شده اند.

سازمان عفو بین‌الملل گفته است ، این نخستین بار نیست که غیرنظامیان بار سنگین استفاده از زور را متحمل می شوند.

این نهاد افزوده که قبلاً یوناما از کشته شدن ۷۰ غیرنظامی و زخمی شدن ۴۷۸ غیرنظامی دیگر بین ماه های اکتوبر و دسمبر ۲۰۲۵، زمانی که تنش های مرزی و درگیری ها میان نیروهای طالبان و اردوی پاکستان تشدید شد ، خبر داده بود.

عفو بین‌الملل بار دیگر از اطراف درگیر خواسته است تا هر گام لازم را برای جلوگیری از آسیب رساندن به غیرنظامیان در مطابقت با تعهدات شان تحت قوانین بین المللی بردارند.

ادامه خبر ...

افغانستان و سریلانکا در ماه مارچ سه بازی بیست اووره و سه بازی پنجاه اووره انجام می دهند

آرشیف
آرشیف

بورد کرکت افغانستان جدول زمانی برای رقابت های ماه آینده با سریلانکا را اعلام کرد.

قرار است که سه بازی بیست اووره و سه بازی پنجاه اووره بین تیم های کرکت افغانستان و سریلانکا از ۱۳ تا ۲۵ مارچ برگزار شود.

افغانستان از این رقابت ها در امارات متحده عربی میزبانی می کند.

بازی های بیست اووره در شهر شارجه و بازی های پنجاه اووره در شهر دبی برگزار خواهند شد.

تیم ملی کریکت افغانستان به تازگی در مرحله گروهی مسابقات جام جهانی بیست اووره که به میزبانی مشترک هند و سریلانکا ادامه دارد از این جام حذف شد.

افغانستان در مقابل نیوزیلند و افریقای جنوبی شکست خورد ؛ اما در برابر امارات متحده عربی و کانادا برنده شد.

ادامه خبر ...

طالبان ادعای روسیه مبنی بر حضور ۲۰ تا ۲۳ هزار جنگجوی گروه های دهشت افگن در قلمرو افغانستان را رد کردند.

بیرق طالبان در ساختمان سفارت افغانستان در کنترل این گروه در مسکو
بیرق طالبان در ساختمان سفارت افغانستان در کنترل این گروه در مسکو

سخنگوی حکومت طالبان می گوید که افغانستان امن است و هیچ گروهی در این کشور حضور ندارد.

ذبیح الله مجاهد به شبکۀ خصوصی طلوع نیوز روز دوشنبه (۴حوت) گفت که روسیه گزارش‌ های خود را بر اساس واقعیت‌های عینی تجدید کند.

وزارت خارجۀ روسیه در گزارشی در وب‌سایت خود ادعا کرده است که شمار جنگجویان گروه های هراس‌افگن در خاک افغانستان بین ۲۰ تا ۲۳ هزار تن برآورد می‌شود که بیش از نیمی از آنان اتباع خارجی‌ اند.

روسیه یگانه کشوری است که حکومت طالبان را به رسمیت می شناسد.

ادامه خبر ...

بخش نخست پروژه خط لولۀ گاز تاپی تا پایان ۲۰۲۶ در هرات تکمیل می‌شود

آرشیف
آرشیف

قربان‌قلی بردی‌محمدوف، رئیس‌جمهور پیشین ترکمنستان، گفته است که بخش نخست پروژه خط لولۀ گاز تاپی تا پایان سال ۲۰۲۶ میلادی در شهر هرات تکمیل خواهد شد.

خبرگزاری رویترز روز یکشنبه ۳ حوت به نقل از بردی‌محمدوف گزارش داده است که ترکمنستان از شرکت‌های بین‌المللی برای اشتراک در پروژه خط لولۀ تاپی استقبال می‌کند؛ پروژه‌ای که گاز این کشور را به بازارهای افغانستان، پاکستان و هند منتقل می‌سازد.

پیش از این، باتیر یولوف، رئیس پروژه تاپی در افغانستان و قنسول جنرال ترکمنستان، در ماه دلو گفته بود که ۹۱ کیلومتر از مسیر این پروژه در هرات برای نصب لوله‌ها آماده شده است.

خط لولۀ ۱۸۱۴ کیلومتری تاپی سالانه ۳۳ میلیارد متر مکعب گاز را از میدان گازی گالکینیش ترکمنستان به افغانستان، پاکستان و هند انتقال خواهد داد.

کار این پروژه در دسامبر سال ۲۰۱۵ در ترکمنستان آغاز شد و ساخت بخش مربوط به افغانستان در سال ۲۰۱۸ شروع گردید؛ اما به دلیل ناامنی‌ها با تأخیرهای زیادی روبه‌رو شد. با این حال، پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، روند اجرای این پروژه بار دیگر شتاب گرفته است.

ادامه خبر ...

پیش‌بینی آب‌وهوای عمدتاً خشک در افغانستان طی یک هفتۀ آینده

آرشیف: ولسوالی بالا مرغاب ولایت بادغیس
آرشیف: ولسوالی بالا مرغاب ولایت بادغیس

براساس پیش‌بینی ادارۀ خوراک و زراعت سازمان ملل متحد (FAO)، افغانستان در یک هفتۀ آینده عمدتاً شاهد آب‌وهوای خشک خواهد بود.

این اداره امروز دوشنبه ۴ حوت در صفحۀ ایکس خود نوشته است که تنها بخش‌های شمال و شمال‌شرق کشور شاهد بارندگی خفیف خواهند بود و میزان بارندگی در بیشتر مناطق کمتر از حد اوسط پیش‌بینی شده است.

به گفتۀ این نهاد، این وضعیت جوی از امروز تا دهم حوت ادامه خواهد داشت.

پیش از این، سازمان ملل متحد در ۲۸ دلو از افزایش خطر سیلاب‌ها در ولایت‌های غربی و جنوبی افغانستان خبر داده بود. این سازمان هشدار داده بود که بارندگی‌های شدید همراه با افزایش غیرمعمول دما می‌تواند خطر وقوع سیلاب را در این مناطق افزایش دهد.

ادامه خبر ...

