سازمان ملل متحد می‌گوید که «اصول‌نامه جزایی محاکم طالبان» حقوق زنان را در افغانستان نقض کرده و آنان را در معرض خشونت‌های بیشتر قرار می‌دهد.

دفتر زنان سازمان ملل امروز در یک بیانیه گفته است که این «اصول‌نامه جزایی» که اوایل جنوری امسال برای اجرا به محاکم فرستاده شد، بر اساس قانون، برابری میان مردان و زنان را از بین می‌برد و به شوهر چنین صلاحیتی می‌دهد که توانایی زنان برای دسترسی به عدالت و حمایت از امنیت‌شان را محدود می‌کند.

در بیانیه آمده است که دفتر زنان سازمان ملل از این اقدام طالبان شدیداً نگران است و تأکید کرده که زنان و دختران افغان حق زندگی بدون خشونت و تبعیض را دارند.

این نهاد از طالبان خواسته است تا اطمینان حاصل کنند که همه قوانین مطابق تعهدات و کنوانسیون‌های بین‌المللی حقوق بشر، حقوق زنان و دختران را تضمین کنند.

طالبان پس از بازگشت به قدرت، محدودیت‌های گسترده‌ای بر زنان در زمینه آموزش، کار و زندگی اجتماعی اعمال کرده‌اند که واکنش‌های گسترده سازمان‌های حقوق بشر و ملل متحد را برانگیخته است.