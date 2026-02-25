شرکت تکنولوژی گوگل می گوید که فعالیت یک گروه هکری مرتبط با چین را مختل کرده که با نام‌های UNC2814 و گالیوم شناخته می‌شود.

براساس خبرگزاری رویترز، چارلی اسنایدر، مدیر ارشد گروه تهدید اطلاعات گوگل، چهارشنبه(۲۵ فبروری) گفت که این گروه ها دسترسی تأییدشده به ۵۳ نهاد در ۴۲ کشور جهان داشته و در زمان مختل شدن فعالیت‌آنها، احتمال دسترسی در حداقل۲۲ کشور دیگر نیز وجود داشت.

گوگل می گوید که با بستن پروژه‌های گوگل کلاود، غیرفعال‌ساختن حساب‌ها و از کار انداختن زیربنا‌های اینترنتی این گروه، فعالیت‌های آنها را متوقف کرده است.

به گفتۀ گوگل، فعالیت این گروه‌ها جدا از کمپاین هکری موسوم به سالت تایفون است که ایالات متحدۀ امریکا آن را به چین نسبت داده است.

سفارت چین در امریکا هرگونه دخالت را رد کرده، گفته که چین با هک کردن و حملات سایبری مخالف است.