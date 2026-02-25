افغانستان
حکومت طالبان: در مورد حل مشکلات هندوباوران و سیکهای افغان غور می شود
حکومت طالبان می گوید که در زمینۀ حل مشکلات و پاسخ به خواستهای هندوباوران و سیکهای افغان غور می کند.
حمدالله فطرت، معاون سخنگوی حکومت طالبان، چهارشنبه(۲۵ فبروری) در شبکۀ اکس نوشته که منجیت سنگ لامبه، رئیس شورای هندوباوران و سیکها، در ملاقات با ملا عبدالواسع رئیس دفتر ریاست الوزرای طالبان، مسائل مختلف از جمله مالکیتهای غصبشده، دسترسی به انرژی برق، صدور جواز طب یونانی و وضعیت درمسال واقع در شوربازار که در مسیر نقشهٔ سرک قرار دارد را مطرح کرده است.
ملا عبدالواسع به هیئت هندوباوران و سیکهای افغان اطمینان داده که مشکلات و خواستهای آنها با ادارات و مسئولان مربوط در میان گذاشته خواهد شد.
پیشتر نیز طالبان اعلام کرده بودند که در زمینۀ استرداد جایدادها و ملکیتهای غصبشده این اقلیتها، یک کمیسیون ویژه از سوی وزارت عدلیه حکومت طالبان ایجاد شده است.
در این حال، سازمان عفو بینالملل در یک گزارش خود نقض حقوق اقلیتها در افغانستان، از جمله هندوباوران و سیکها، را مورد انتقاد قرار داده است.
جمعیت هندوباوران و سیکهای افغان که پیش از دههها جنگ و بیثباتی به دهها هزار تن میرسید، اکنون به دلیل مهاجرت گسترده، کاهش چشمگیری یافته و بسیاری از آنها به خارج از افغانستان رفته اند.
تازهترین خبرهای روز را اینجا دنبال کنید
سازمان ملل از طالبان خواست حقوق زنان و دختران را مطابق تعهدات بینالمللی رعایت کنند
سازمان ملل متحد میگوید که «اصولنامه جزایی محاکم طالبان» حقوق زنان را در افغانستان نقض کرده و آنان را در معرض خشونتهای بیشتر قرار میدهد.
دفتر زنان سازمان ملل امروز در یک بیانیه گفته است که این «اصولنامه جزایی» که اوایل جنوری امسال برای اجرا به محاکم فرستاده شد، بر اساس قانون، برابری میان مردان و زنان را از بین میبرد و به شوهر چنین صلاحیتی میدهد که توانایی زنان برای دسترسی به عدالت و حمایت از امنیتشان را محدود میکند.
در بیانیه آمده است که دفتر زنان سازمان ملل از این اقدام طالبان شدیداً نگران است و تأکید کرده که زنان و دختران افغان حق زندگی بدون خشونت و تبعیض را دارند.
این نهاد از طالبان خواسته است تا اطمینان حاصل کنند که همه قوانین مطابق تعهدات و کنوانسیونهای بینالمللی حقوق بشر، حقوق زنان و دختران را تضمین کنند.
طالبان پس از بازگشت به قدرت، محدودیتهای گستردهای بر زنان در زمینه آموزش، کار و زندگی اجتماعی اعمال کردهاند که واکنشهای گسترده سازمانهای حقوق بشر و ملل متحد را برانگیخته است.
پاکستان یک کمپ مهاجرین افغان در صوابی را مسدود کرد
مقام های پاکستانی روز سهشنبه ۵ حوت تمامی دکانها و مراکز تجاری داخل یک کمپ مهاجرین افغان در ایالت خیبر پختونخواه را مسدود کردند.
این اقدام پس از تصمیم حکومت پاکستان برای شدت بخشیدن اخراج مهاجرین افغان بدون مدرک قانونی روی دست گرفته شده است.
رسانههای پاکستانی به نقل از الینا شکیل، معاون پولیس قرارگاه مرکزی، گزارش دادهاند که وی در جریان بازدید از کمپ بَرکای در منطقه صوابی به مهاجرین افغان ساکن آن اطلاع داد که حکومت پاکستان رسماً وضعیت رسمی این کمپ را خاتمه داده است.
خانم شکیل از تمامی مهاجران خواسته تا با مقامات همکاری کرده و در روند بازگشت داوطلبانه مطابق سیاستهای اسلام آباد شرکت کنند.
در ۲۵ سپتمبرسال گذشته میلادی، وزارت ایالتها و امور سرحدات پاکستان در یک مکتوب رسمی هشدار داد که ۱۶ کمپ مهاجرین افغان در خیبرپختونخوا، سند و پنجاب مسدود خواهند شد.
بسیاری از این کمپها در اوایل دهه ۱۹۸۰ میلادی ایجاد شدند و هنوز هم دهها هزار مهاجر افغان در آنها زندگی میکنند.
حکومت پاکستان از سال ۲۰۲۳ روند اخراج افغانها را آغاز کرده و در ماههای اخیر این روند شدت یافته است.
پس از حملات هوایی بر افغانستان، پاکستان تدابیر امنیتی را شدت داد
پس از حملات هوایی بر افغانستان، پاکستان تدابیر امنیتی شدید اتخاذ کرده است.
به گزارش خبرگزاری رویترز، طلال چودری، معاون وزارت داخله پاکستان، امروز چهارشنبه ۶ حوت گفت که پس از حملات روز شنبه بر ولایتهای ننگرهار و پکتیکا، مقامهای پاکستانی تدابیر امنیتی را شدت بخشیده و دهها فرد مشکوک را بازداشت کردهاند.
آقای چودری به رویترز گفته است که نیروهای امنیتی پاکستان در حالت آمادهباش قرار دارند تا در صورت وقوع حمله اقدام کنند.
او افزوده است که هر زمان که پاکستان به گفتۀ او، جنگجویان را در افغانستان تعقیب و هدف قرار داده، این جنگجویان واکنش نشان دادهاند.
پاکستان در این اواخر شاهد چندین حملۀ مرگبار بوده است.
در همین حال، روز سهشنبه در مناطق کوهات ایالت خیبرپښتونخوا و بهکر ایالت پنجاب حملاتی صورت گرفت که در یکی از آنها پنج پولیس و دو فرد ملکی و در حملۀ دیگر دو پولیس کشته شدند.
حکومت پاکستان میگوید که این حملات توسط گروههایی، بهشمول تحریک طالبان پاکستان، انجام میشود که پایگاههایشان در افغانستان قرار دارد؛ اما حکومت طالبان میگوید که به هیچ گروه تروریستی اجازه نمی دهد که از قلمرو افغانستان علیه کشورهای دیگر استفاده کند.
ریچارد بینت: محدودیتهای طالبان سلامت زنان افغان را تهدید میکند
گزارشگر ویژۀ ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان میگوید که پالیسیهای طالبان تأثیرات منفی بر صحت زنان و دختران افغان گذاشته است.
ریچارد بینت در گزارش تازهاش که امروز چهارشنبه (۶ حوت) نشر شد، گفته است که طالبان پس از بازگشت به قدرت در افغانستان، یک نظام سازمانیافتۀ تبعیض بر بنیاد جنسیت ایجاد کردهاند که آموزش، کار، خدمات صحی، رفتوآمد و مشارکت زنان در زندگی عمومی را محدود میسازد.
بینت این نظام را برابر با جرایم علیه بشریت دانسته است.
در این گزارش تأکید شده است که این پالیسیهای تبعیضآمیز نه تنها حقوق اساسی زنان را نقض میکند، بلکه پایداری نظام صحی کشور را نیز تهدید میکند.
آقای بینت برای پایان دادن به این وضعیت، خواستار اقدام فوری و دوامدار جامعۀ جهانی شده است.
طالبان هنوز به این گزارش واکنش نشان نداده اما پیش از این گزارشهای ریچارد بینت را «دور از حقیقت» خوانده اند.
حکومت طالبان همچنین سفر آقای بینت به افغانستان را در ماه آگست ۲۰۲۴ ممنوع کردهاند.
اما بینت در واکنش به این تصمیم گفته بود که او به مستندسازی نقض حقوق بشر در افغانستان ادامه میدهد.
بیانیه مشترک نهادهای جامعه مدنی: «اصولنامه جزایی طالبان» بحران حقوق بشر در افغانستان را شدیدتر میکند
نهادهای جامعه مدنی افغان و بینالمللی در یک بیانیه مشترک هشدار دادهاند که « اصولنامهی جزایی محاکم طالبان» بحران حقوق بشر در افغانستان را عمیقتر میکند.
در این بیانیه مشترک که از سوی ۸۲ نهاد داخلی و ۱۳ نهاد بین الملی به شصتویکمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل ارسال شده آمده که وضعیت حقوق بشر در افغانستان در ماههای اخیر بهگونه چشمگیری وخیمتر شده و طالبان با صدور قوانین و فرمانهای جدید سرکوب را نهادینه کردهاند.
در بیانیه که سهشنبه، ۵ حوت منتشر شده آمده است که اصولنامهی جزایی محاکم طالبان اصول اساسی رسیدگی به محاکم عادلانه مانند حق دسترسی به وکیل، اصل برائت و منع شکنجه را نادیده میگیرد و زمینه افزایش بازداشتهای خودسرانه و نقض حقوق را بیشتر می سازد.
همچنان، جامعه مدنی تأکید کرده است که این قانون تبعیض علیه زنان، اقلیتها و گروههای آسیبپذیر را تشدید کرده و آزادی بیان را محدودتر میسازد.
در این بیانیه از جامعه جهانی خواسته شده است که این قانون را محکوم کرده، از نقض حقوق بشر در افغانستان جلوگیری کند.
براساس گزارشها این اصولنامه در ماه جنوری سال روان در سه باب، ۱۰ فصل و ۱۱۹ ماده تدوین شده و توسط هبتالله آخوندزاده توشیح شده است.
پیش از این وزارت عدلیه اعتراض به قوانین طالبان «اساس شرعی و علمی نداشته، بلکه از روی جهل و یا هم تجاهل صورت میگیرد و شرعاً جرم است.»
درحمله انتحاری در پنجاب پاکستان دو پولیس کشته شدند؛ مسئولیت حمله را «تی تی پی» پذیرفت
یک مقام محلی در منطقه بهکر ایالت پنجاب پاکستان میگوید که یک مهاجم انتحاری روز سهشنبه یک پوسته تلاشی را هدف قرار داد.
به گزارش رویترز شهزاد رفیق، رئیس پولیس این منطقه، در این حمله دو پولیس کشته شده و پنج تن دیگر، از جمله دو کارمند واکسین پولیو زخمی شدهاند.
این درحالی است که پیشتر هفت تن به شمول دوغیرنظامی در حملۀ افراد مسلح ناشناس در منطقۀ کوهات ایالت خیبرپختونخوا روز سه شنبه، ۵ حوت ، کشته و سه تن دیگر زخمی شدند.
گروه تحریک طالبان پاکستان مسئولیت این دو حمله را بر عهده گرفته است.
دیدار شارژدافیر ترکیه با وزیر صحت طالبان برای گسترش همکاریهای صحی در افغانستان
سفارت ترکیه در کابل اعلام کرده است که شارژدافیر این سفارت با وزیر صحت عامه حکومت طالبان درباره گسترش همکاریهای صحی دیدار و گفتگو کرده است.
همزمان، وزارت صحت عامه طالبان نیز روز سهشنبه در صفحه ایکس خود نوشته که در این دیدار، سادین آییلدیز با نورجلال جلالی درباره موضوعاتی چون آموزش کارکنان صحی، افزایش امکانات درمانی برای کودکان مبتلا به بیماریهای سوراخ قلبی، ساخت شفاخانهها در ولسوالیها و تقویت جراحی عصبی اطفال گفتگو کردهاند.
در اعلامیه همچنان آمده است وزیر صحت طالبان در مورد واردات دواهای تولید ترکیه نیز صحبت کرده است.
این در حالی است که افغانستان با کمبود خدمات صحی روبهرو است و گزارشهای اخیر سازمان ملل نشان میدهد که بهدلیل کمبود بودجه، شماری از کلینیکها در نقاط مختلف افغانستان بسته شدهاند.
یوناما: ۵ میلیون مهاجر در جریان دوسال گذشته به افغانستان بازگشته اند
دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) میگوید که در دو سال گذشته حدود ۵ میلیون مهاجر، معادل نزدیک به ۱۰ درصد جمعیت افغانستان به این کشور بازگشتهاند.
بر بنیاد این اعلامیهای که روز سهشنبه، ۵ حوت در صفحه فیسبوک یوناما نشر شده، تنها در سال ۲۰۲۵ حدود ۲.۷۸ میلیون افغان به کشور برگشتهاند که بیشتر آنان از ایران و پاکستان بودهاند.
یوناما گفته است که افزایش بیسابقه بازگشتکنندگان فشار زیادی بر امکانات مرزی وارد کرده و ارائه خدمات اولیه را با چالش مواجه ساخته است.
به گفته این نهاد، با وجود افزایش کمکهای بشردوستانه، کمبود بودجه باعث شده که نیاز همه بازگشتکنندگان برآورده نشود و زنان، کودکان و افراد بیسرپرست از آسیبپذیرترین گروهها هستند.
نیروهای طالبان و پاکستان در ولسوالی نازیان ننگرهار با هم درگیر شده اند
گزارش ها می رسانند که درگیری بین نیروهای مرزی طالبان و پاکستان در ولسوالی نازیان ولایت ننگرهار رخداده است.
شبکۀ خبری طلوع نیوز به نقل از منابع گزارش داده که درگیری پس از ظهر امروز سه شنبه (۵ حوت) در منطقۀ شاکوت در امتداد خط دیورند آغاز شد و هنوز ادامه دارد.
برخی رسانه های دیگر نیز از وقوع درگیری گزارش کرده اند.
مقام های طالبان و پاکستان در این باره هنوز چیزی نگفته اند.
وزارت دفاع طالبان به دنبال حملات هوایی اخیر اردوی پاکستان به مناطقی در ولایت های ننگرهار و پکتیکا گفته بود که در زمان مناسب به آن پاسخ خواهد داد.
دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) گفته است که آمار اولیه نشان میدهد که در حملات هوایی پاکستان در ولسوالیهای بهسود و خوگیانی ولایت ننگرهار، دستکم ۱۳ غیرنظامی به شمول زنان و کودکان کشته و هفت نفر دیگر زخمی شده اند.
وزارت اطلاعات پاکستان گفته است که در حملات شنبه شب هفت کمپ و مخفیگاه تحریک طالبان پاکستانی و داعش هدف قرار گرفته اند ؛ اما حکومت طالبان می گوید که اهداف غیرنظامی نشانه گرفته شده اند.