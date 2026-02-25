حکومت طالبان می گوید که در زمینۀ حل مشکلات و پاسخ به خواست‌های هندوباوران و سیک‌های افغان غور می کند.

حمدالله فطرت، معاون سخنگوی حکومت طالبان، چهارشنبه(۲۵ فبروری) در شبکۀ اکس نوشته که منجیت سنگ لامبه، رئیس شورای هندوباوران و سیک‌ها، در ملاقات با ملا عبدالواسع رئیس دفتر ریاست الوزرای طالبان، مسائل مختلف از جمله مالکیت‌های غصب‌شده، دسترسی به انرژی برق، صدور جواز طب یونانی و وضعیت درمسال واقع در شوربازار که در مسیر نقشهٔ سرک قرار دارد را مطرح کرده است.

ملا عبدالواسع به هیئت هندوباوران و سیک‌های افغان اطمینان داده که مشکلات و خواست‌های آنها با ادارات و مسئولان مربوط در میان گذاشته خواهد شد.

پیش‌تر نیز طالبان اعلام کرده بودند که در زمینۀ استرداد جایدادها و ملکیت‌های غصب‌شده این اقلیت‌ها، یک کمیسیون ویژه از سوی وزارت عدلیه حکومت طالبان ایجاد شده است.

در این حال، سازمان عفو بین‌الملل در یک گزارش خود نقض حقوق اقلیت‌ها در افغانستان، از جمله هندوباوران و سیک‌ها، را مورد انتقاد قرار داده است.

جمعیت هندوباوران و سیک‌های افغان که پیش از دهه‌ها جنگ و بی‌ثباتی به ده‌ها هزار تن می‌رسید، اکنون به دلیل مهاجرت گسترده، کاهش چشمگیری یافته و بسیاری از آنها به خارج از افغانستان رفته اند.