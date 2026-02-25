پاکستان یک کمپ مهاجرین افغان در صوابی را مسدود کرد

مقام های پاکستانی روز سه‌شنبه ۵ حوت تمامی دکان‌ها و مراکز تجاری داخل یک کمپ مهاجرین افغان در ایالت خیبر پختونخواه را مسدود کردند.

این اقدام پس از تصمیم حکومت پاکستان برای شدت بخشیدن اخراج مهاجرین افغان بدون مدرک قانونی روی دست گرفته شده است.

رسانه‌های پاکستانی به نقل از الینا شکیل، معاون پولیس قرارگاه مرکزی، گزارش داده‌اند که وی در جریان بازدید از کمپ بَرکای در منطقه صوابی به مهاجرین افغان ساکن آن اطلاع داد که حکومت پاکستان رسماً وضعیت رسمی این کمپ را خاتمه داده است.

خانم شکیل از تمامی مهاجران خواسته تا با مقامات همکاری کرده و در روند بازگشت داوطلبانه مطابق سیاست‌های اسلام آباد شرکت کنند.

در ۲۵ سپتمبرسال گذشته میلادی، وزارت ایالت‌ها و امور سرحدات پاکستان در یک مکتوب رسمی هشدار داد که ۱۶ کمپ مهاجرین افغان در خیبرپختونخوا، سند و پنجاب مسدود خواهند شد.

بسیاری از این کمپ‌ها در اوایل دهه ۱۹۸۰ میلادی ایجاد شدند و هنوز هم ده‌ها هزار مهاجر افغان در آنها زندگی می‌کنند.

حکومت پاکستان از سال ۲۰۲۳ روند اخراج افغان‌ها را آغاز کرده و در ماه‌های اخیر این روند شدت یافته است.